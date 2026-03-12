Nhà tuyển dụng hỏi: "Nếu sếp sai nhưng vẫn yêu cầu làm theo, bạn sẽ làm gì?", cô gái trả lời khéo léo khiến hội đồng gật đầu

Phỏng vấn xin việc là bước đi đầu tiên của rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp khi bước chân vào thị trường lao động. Với ứng viên, đó có thể là khoảnh khắc vừa háo hức vừa căng thẳng; còn với nhà tuyển dụng, đây lại là cơ hội để tìm kiếm những nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các công ty chắc chắn không thể tuyển dụng một cách tùy tiện, bởi mỗi vị trí đều đòi hỏi những tiêu chí nhất định về năng lực cũng như thái độ làm việc.

Chính vì vậy, trong quá trình phỏng vấn, nhiều chuyên gia nhân sự thường đưa ra những câu hỏi tình huống tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi ứng viên phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Những câu hỏi này không chỉ kiểm tra kiến thức hay kinh nghiệm mà còn giúp đánh giá khả năng ứng xử, tư duy và trí tuệ cảm xúc của người dự tuyển.

Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn tuyển dụng của một công ty lớn, nhà tuyển dụng đã đặt ra một câu hỏi khiến nhiều ứng viên phải suy nghĩ khá lâu: "Nếu sếp sai nhưng vẫn yêu cầu bạn làm theo, bạn sẽ xử lý như thế nào?". Đây là tình huống không hiếm gặp trong môi trường làm việc thực tế, và cách trả lời của ứng viên có thể cho thấy họ là người thẳng thắn, cứng nhắc hay đủ tinh tế để cân bằng giữa quan điểm cá nhân và tinh thần tôn trọng cấp trên.

Trong một buổi phỏng vấn được chia sẻ trên mạng xã hội, khi nhận được câu hỏi này, một ứng viên đã trả lời khá bình tĩnh:

"Trước hết, tôi sẽ xem lại thật kỹ xem mình có hiểu đúng vấn đề hay không. Nếu tôi vẫn cho rằng quyết định đó có thể chưa phù hợp, tôi sẽ trao đổi riêng với sếp để trình bày quan điểm của mình cùng với lý do và dữ liệu cụ thể. Nếu sau khi trao đổi, sếp vẫn giữ quyết định ban đầu, tôi sẽ tôn trọng chỉ đạo và cố gắng thực hiện tốt nhất trong phạm vi trách nhiệm của mình".

(Ảnh minh hoạ)

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến hội đồng tuyển dụng đánh giá cao. Bởi nó thể hiện ba yếu tố quan trọng mà nhiều doanh nghiệp tìm kiếm ở một nhân viên: khả năng suy nghĩ độc lập, kỹ năng giao tiếp khéo léo và tinh thần tôn trọng cấp trên.

Thứ nhất, ứng viên không vội vàng khẳng định sếp sai mà bắt đầu bằng việc kiểm tra lại thông tin. Điều này cho thấy sự cẩn trọng và thái độ chuyên nghiệp khi làm việc. Trong thực tế, không ít trường hợp nhân viên hiểu chưa đầy đủ vấn đề nên dễ đưa ra nhận định vội vàng.

Thứ hai, thay vì phản đối trực tiếp hoặc im lặng làm theo, ứng viên lựa chọn cách trao đổi riêng với cấp trên. Đây là cách thể hiện quan điểm một cách tôn trọng và xây dựng. Việc đưa ra lý do, dữ liệu hoặc góc nhìn khác có thể giúp sếp cân nhắc lại quyết định mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp trong mối quan hệ công việc.

Cuối cùng, nếu sau khi trao đổi mà quyết định không thay đổi, ứng viên vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Điều này cho thấy sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của mình trong tổ chức. Trong nhiều trường hợp, việc tuân thủ quyết định chung vẫn là điều cần thiết để đảm bảo công việc được triển khai.

Theo các chuyên gia nhân sự, những câu hỏi tình huống như vậy thường nhằm đánh giá EQ của ứng viên hơn là kiểm tra kiến thức chuyên môn. Doanh nghiệp không chỉ cần những người làm việc giỏi mà còn cần những người biết cách giao tiếp, hợp tác và xử lý các tình huống nhạy cảm trong môi trường công sở.

Một câu trả lời khéo léo đôi khi không phải là lựa chọn cực đoan giữa "phản đối" và "tuân theo", mà là khả năng tìm ra cách cân bằng giữa việc bảo vệ quan điểm cá nhân và tôn trọng quy trình làm việc chung. Đây cũng là kỹ năng quan trọng giúp một nhân viên phát triển lâu dài trong môi trường nghề nghiệp.