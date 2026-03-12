Người Việt đổ xô đi mua xe máy điện, nhiều đại lý thông báo "cháy hàng"

Thị trường xe máy điện tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đang trải qua những ngày biến động chưa từng có khi lượng khách hàng đổ xô đi mua sắm tăng đột biến. Ghi nhận tại nhiều hệ thống showroom lớn, doanh số trong những ngày gần đây đã tăng gấp 3 đến 4 lần so với mức trung bình. Không khí mua sắm nhộn nhịp bao trùm các sảnh trưng bày, thậm chí nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, khách hàng phải xếp hàng chờ đợi tới lượt làm thủ tục.

Các đại lý xe máy điện đón lượng khách hàng tăng mạnh những ngày qua (Ảnh: Showroom Vin3S)

Tình trạng khan hiếm hàng cục bộ đã xuất hiện tại các thương hiệu phổ biến. Nhiều quản lý của các đại lý cho biết chỉ trong vòng vài tiếng buổi sáng, số lượng xe bán ra bằng cả tuần trước đó cộng lại. Do nguồn cung không kịp đáp ứng sức mua tăng vọt, nhiều cửa hàng buộc phải thông báo ngừng nhận đặt cọc hoặc hẹn khách chờ từ một đến hai tuần mới có xe giao, đặc biệt là với những dòng xe thuộc phân khúc tầm trung và các màu sắc được ưa chuộng. Để quản lý lượng đơn hàng khổng lồ, nhân viên tại một số điểm bán phải đánh dấu trực tiếp tên khách lên yên xe ngay khi vừa chốt đơn.

Xe máy điện trở thành sản phẩm hot bậc nhất những ngày qua (Ảnh: Đại lý VinFast)

Nguyên nhân của đợt bùng nổ này được cho là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố thực tế. Đầu tiên, biến động của giá xăng dầu trong thời gian qua đã tác động trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng, khiến họ quyết liệt hơn trong việc chuyển đổi sang phương tiện xanh để tiết kiệm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, các chính sách mới về kiểm định khí thải và lộ trình hạn chế xe máy xăng tại các khu vực nội đô đang dần thực thi, tạo nên làn sóng mua xe để "đón đầu tương lai". Đặc biệt tại Hà Nội, tâm lý này càng rõ nét khi mốc thời gian áp dụng các quy định về môi trường đang đến gần.

Khảo sát thêm tại các đại lý, phân khúc xe máy điện thông minh và có hệ thống trạm sạc, đổi pin tiện lợi đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Trái ngược với sự sôi động của các thương hiệu phổ biến, những dòng xe thuộc phân khúc ngách hoặc có giá thành quá cao vẫn duy trì nhịp bán bình thường. Điều này cho thấy người Việt không chỉ mua xe điện theo phong trào mà đang có sự tính toán kỹ lưỡng về hạ tầng sạc và giá trị sử dụng lâu dài. Với đà tăng trưởng như hiện tại, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thị trường xe máy điện năng động nhất khu vực và thế giới.