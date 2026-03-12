Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sao kê tài khoản người đàn ông thất nghiệp, phát hiện gần 10 tỷ đồng liên tục được chuyển vào trong gần 2 năm

12-03-2026 - 08:31 AM | Sống

Sao kê tài khoản người đàn ông thất nghiệp, phát hiện gần 10 tỷ đồng liên tục được chuyển vào trong gần 2 năm

Dù không có việc làm ổn định, tài khoản ngân hàng của một người đàn ông ở Trung Quốc vẫn liên tục nhận những khoản tiền lớn.

Tháng 1/2023, người đàn ông họ Vương làm quen với cô gái họ Phan qua mạng xã hội. Dù thực tế đã có bạn gái và không có công việc ổn định, Vương vẫn nói dối rằng mình độc thân, gia đình đã sắp xếp cho anh ta làm việc tại một đơn vị tốt, còn cha là kỹ sư đường sắt. Tin vào những lời này, Phan bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Vương.

Trong thời gian quen nhau, Vương liên tục dựng lên nhiều câu chuyện để xin tiền. Anh ta nói công ty có một chiếc Lamborghini có thể cho thuê kiếm lời nhưng cần tiền kéo xe về, hoặc bịa chuyện cha mình bị cảnh sát xử phạt và cần tiền để giải quyết. Bằng những lý do này, Vương nhiều lần yêu cầu Phan và mẹ cô chuyển tiền hỗ trợ.

Sao kê tài khoản người đàn ông thất nghiệp, phát hiện gần 10 tỷ đồng liên tục được chuyển vào trong gần 2 năm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ ﻿

Số tiền này sau đó bị anh ta phung phí vào việc thuê xe sang, tặng cho các streamer trong các buổi phát trực tiếp, mua điện thoại di động và chi tiêu sinh hoạt cá nhân.

Sau quá trình điều tra, ngày 24/3/2025, cảnh sát đã bắt giữ Vương tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Thông qua việc thu thập sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu thanh toán điện tử cùng các chứng cứ liên quan, cơ quan chức năng xác định từ tháng 1/2023 đến tháng 11/2024, Vương đã lừa Phan và mẹ cô chuyển khoản tổng cộng hơn 2,5 triệu NDT (khoảng 9,6 tỷ đồng).

Trong quá trình điều tra và xét xử, Vương không phản đối các cáo buộc của cơ quan công tố, thừa nhận hành vi phạm tội và ký vào văn bản chấp nhận tội danh cũng như mức hình phạt được đề xuất.

Tòa án nhận định bị cáo đã bịa đặt thông tin, che giấu sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản, với số tiền đặc biệt lớn, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo. Tuy nhiên, do Vương thành khẩn khai báo, tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt nên được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, tòa án địa phương tuyên phạt bị cáo Vương 12 năm 9 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng). Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Phan và mẹ của cô.

Sao kê tài khoản người đàn ông thất nghiệp, phát hiện gần 10 tỷ đồng liên tục được chuyển vào trong gần 2 năm- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Vụ việc cũng được xem là lời cảnh báo về những rủi ro trong các mối quan hệ quen biết qua mạng. Nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin và tình cảm của nạn nhân để dựng lên các câu chuyện khẩn cấp nhằm vay mượn hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Lực lượng chức năng khuyến cáo mọi người cần thận trọng khi được đề nghị hỗ trợ tài chính, đặc biệt với những người quen qua mạng, và nên xác minh thông tin trước khi chuyển tiền để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Theo Jimu News﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển cùng lúc Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins: Chỉ một chữ WOW!

Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển cùng lúc Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins: Chỉ một chữ WOW! Nổi bật

6 loại quả là "kho báu biotin" thiên nhiên, chị em sau 30 tuổi chăm ăn giúp: "Chống già", kích thích mọc tóc con

6 loại quả là "kho báu biotin" thiên nhiên, chị em sau 30 tuổi chăm ăn giúp: "Chống già", kích thích mọc tóc con Nổi bật

Người Việt đổ xô đi mua xe máy điện, nhiều đại lý thông báo "cháy hàng"

Người Việt đổ xô đi mua xe máy điện, nhiều đại lý thông báo "cháy hàng"

08:30 , 12/03/2026
Món nước mà "chim công làng múa" Dương Lệ Bình chăm uống gồm 2 thành phần được đánh giá có lợi cho nhan sắc, phụ nữ 40+ càng nên uống

Món nước mà "chim công làng múa" Dương Lệ Bình chăm uống gồm 2 thành phần được đánh giá có lợi cho nhan sắc, phụ nữ 40+ càng nên uống

08:07 , 12/03/2026
Ung thư rất “sợ” 6 loại thực phẩm này: dễ kiếm ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

Ung thư rất “sợ” 6 loại thực phẩm này: dễ kiếm ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

07:23 , 12/03/2026
Bác sĩ ung bướu cảnh báo: Đây là những tín hiệu "kêu cứu" của cơ thể, nếu có cần đi khám ngay

Bác sĩ ung bướu cảnh báo: Đây là những tín hiệu "kêu cứu" của cơ thể, nếu có cần đi khám ngay

06:46 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên