Thịt xay sẵn trong siêu thị: Nhân viên nói thật "không phải khay nào cũng như nhau"

18-03-2026 - 09:54 AM | Sống

Khi chọn mua thịt xay đóng khay, chỉ cần để ý vài chi tiết nhỏ là có thể nhận ra sự khác biệt giữa các khay. Đây cũng là điều nhiều người thường bỏ qua khi mua hàng theo thói quen.

Thịt xay sẵn là lựa chọn tiện lợi của nhiều gia đình khi đi siêu thị, đặc biệt với những món ăn cần chế biến nhanh. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ một số người làm trong ngành thực phẩm, khi chọn thịt xay đóng khay, người mua nên quan sát kỹ hơn một chút, bởi mỗi khay có thể khác nhau về độ tươi và chất lượng. Điều này không phải do vấn đề bất thường, mà chủ yếu liên quan đến cách bảo quản, thời điểm chế biến và đặc điểm của từng loại thịt.

Màu sắc thịt có thể cho bạn nhiều thông tin

Khi nhìn vào khay thịt xay, màu sắc là yếu tố dễ nhận thấy nhất. Thịt tươi thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt tự nhiên.

Nếu thấy thịt có màu sậm hơn, hơi xỉn hoặc không đều màu, đó có thể là dấu hiệu thịt đã được xay từ trước đó một thời gian và đang trong quá trình tiếp xúc với không khí. Đây là hiện tượng oxy hóa bình thường, nhưng có thể ảnh hưởng phần nào đến độ tươi và hương vị. Vì vậy, nhiều người có kinh nghiệm thường ưu tiên chọn những khay có màu sắc tươi sáng, nhìn tự nhiên.

Kết cấu thịt cũng là điều nên chú ý

Ngoài màu sắc, bạn cũng có thể quan sát kết cấu của thịt trong khay. Nếu thịt trông tơi, các sợi thịt rõ ràng và không bị bết dính quá nhiều, đó thường là dấu hiệu thịt còn khá tươi. Ngược lại, nếu thịt bị nén chặt, có cảm giác dính lại thành khối hoặc xuất hiện nhiều nước ở đáy khay, có thể thịt đã để một thời gian trong tủ mát. Việc này không có nghĩa là thịt không sử dụng được, nhưng chọn khay thịt tơi và khô ráo hơn thường sẽ cho chất lượng chế biến tốt hơn.

Thông tin trên nhãn vẫn rất quan trọng

Thịt xay đóng khay trong siêu thị thường có ghi rõ ngày đóng gói và hạn sử dụng. Đây là thông tin đơn giản nhưng lại dễ bị bỏ qua khi mua hàng. Theo kinh nghiệm của một số nhân viên bán lẻ, người mua nên dành vài giây kiểm tra nhãn, đồng thời so sánh giữa các khay cùng loại. Đôi khi chỉ cần để ý một chút là có thể chọn được khay mới hơn.

Nên chọn khay phù hợp với nhu cầu sử dụng

Một điểm nhỏ nhưng hữu ích là bạn nên chọn lượng thịt vừa đủ cho một lần chế biến. Thịt xay sau khi mua về nếu để lâu trong tủ lạnh có thể giảm chất lượng, đặc biệt khi đã mở bao bì. Vì vậy, thay vì chọn khay lớn để “tiết kiệm công mua”, nhiều người có kinh nghiệm thường chọn khay vừa đủ dùng trong ngày để đảm bảo độ tươi ngon.

Một vài lưu ý khi mua thịt xay sẵn

Để yên tâm hơn khi chọn thịt xay trong siêu thị, bạn có thể ghi nhớ một số điểm đơn giản:

- Quan sát màu sắc, ưu tiên thịt có màu tươi tự nhiên

- Chọn khay ít nước đọng, thịt không bị bết

- Kiểm tra ngày đóng gói và hạn sử dụng

- Bảo quản lạnh và chế biến sớm sau khi mua.

Theo Thư Hân

Thanh niên Việt

