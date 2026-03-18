Một năm tiết kiệm 5 tỉ vẫn bị chê, người đàn ông làm 5 điều khiến dân mạng 'thổi bùng' tranh cãi

Trong khi nhiều người vẫn chật vật vì chi phí sinh hoạt tăng cao, một người đàn ông Mỹ lại khiến mạng xã hội chú ý khi chứng minh mình đã tiết kiệm được tương đương 5 tỷ VNĐ, chỉ trong một năm .

Cụ thể, Bradley là một người sáng tạo nội dung tài chính cá nhân nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên "Bradley on a Budget" . Mới đây, Bradley đăng tải series video cho biết anh kiếm được khoảng 234.000 USD trong năm 2025, nhưng anh chỉ chi tiêu khoảng 33.000 USD cho cả năm , tức giữ lại gần 86% thu nhập , dù vẫn có tới 5 chuyến du lịch.

Chuỗi video của Bradley đã thổi bùng tranh cãi trong cộng đồng fan và những người xem. Trong khi đa số mọi người hâm mộ lâu nay của Bradley bày tỏ sự thán phục cả về số tiền mà anh kiếm được lẫn giữ lại được, thì không ít người chê rằng anh quá "hà tiện"!

Lối sống "quá khắc nghiệt", "giống như trong chế độ sinh tồn"… là một số từ ngữ mà những người chê Bradley bày tỏ, khi họ xem những chia sẻ chi tiết về cách anh chi tiêu trong cả năm 2025.

Vậy thực sự Bradley đã chi tiêu như thế nào để giữ lại tới 86% thu nhập?

1. Hầu như không bao giờ ăn ở ngoài

Một trong những bí quyết lớn nhất của Bradley là tự nấu ăn gần như 100%. Trong cả năm , Bradley cho biết anh chỉ chi khoảng 2.940 USD cho thực phẩm, tương đương khoảng 245 USD mỗi tháng . Đây là mức chi rất thấp so với mức trung bình tại Mỹ.

Để dễ mường tượng sự "tằn tiện" đó, quy đổi số tiền này chỉ tương đương khoảng 6,5 triệu đồng – một gia đình 3 người ở Hà Nội thậm chí ăn uống cơ bản có khi còn tốn nhiều hơn số tiền này.

Bradley cho biết anh thường ăn những bữa đơn giản, thậm chí lặp lại thực đơn quen thuộc để tránh lãng phí. Điều thú vị là anh từng học tại một trường đào tạo đầu bếp, nhưng vẫn lựa chọn lối sống tối giản. Theo Bradley, thức ăn chỉ đơn giản là "nhiên liệu cho cơ thể", không cần phải quá cầu kỳ.

Dù sao thì kinh nghiệm học được từ Bradly là: Chỉ riêng việc giảm ăn ngoài và nấu ăn tại nhà đã có thể giúp tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng.

2. Không mua xe mới, giữ chi phí đi lại ở mức thấp

Trong khi nhiều người thường đổi xe sau vài năm, Bradley vẫn sử dụng chiếc xe cũ đã trả hết tiền vay mua . Nhờ vậy, tổng chi phí đi lại của anh trong cả năm – bao gồm xăng và bảo dưỡng - chỉ khoảng 2.058 USD. Anh cũng hạn chế lái xe nếu không cần thiết để tiết kiệm thêm chi phí.

Bài học rút ra : Xe hơi là một trong những khoản chi tiêu lớn nhất của nhiều gia đình. Giữ xe lâu hơn và tránh vay mua xe mới có thể giúp tiết kiệm rất nhiều tiền.

Bradley du lịch theo kiểu "con nhà nghèo", 5 chuyến du lịch hết 1.854 USD.

3. Du lịch theo kiểu " con nhà nghèo "

Bradley đi du lịch khá thường xuyên. Trong năm 2025, anh thực hiện 5 chuyến đi , bao gồm cả chuyến tới London, Anh.

Điều đáng ngạc nhiên là tổng chi phí cho tất cả các chuyến đi chỉ khoảng 1.854 USD !

Bí quyết của anh là: đặt vé sớm, đi vào mùa thấp điểm, ở hostel hoặc chỗ ở giá rẻ, mang theo đồ ăn nhẹ.

Tất nhiên do còn độc thân nên Bradley có thể tự quyết định hoàn toàn cách trải nghiệm, giả sử anh có gia đình, con cái, mức chi phí du lịch này là không tưởng.

Bài học: Du lịch không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Lên kế hoạch thông minh có thể giảm đáng kể chi phí.

4. Tiết kiệm điện đến mức "khó tin"

Đây mới là câu chuyện gây tranh luận nhất của Bradley với các fan .

Để giữ hóa đơn điện dưới 600 USD mỗi năm, anh áp dụng hàng loạt biện pháp cực đoan:

R út tất cả thiết bị điện khi không dùng

G ần như không bật điều hòa

H ạn chế dùng máy sưởi

T ắt các thiết bị khi ra khỏi nhà

Bradley thậm chí nói đùa rằng mình "sống gần như trong bóng tối" để giảm tiền điện.

Bài học: Không cần phải khắc nghiệt như vậy, nhưng việc chú ý đến điện nước và năng lượng vẫn giúp giảm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Lối sống "siêu tiết kiệm" để tích lũy tiền của Bradley.

5. Kiếm nhiều tiền hơn nhưng không " nâng cấp lối sống "

Một điểm quan trọng trong chiến lược tài chính của Bradley là tăng thu nhập nhưng không tăng chi tiêu. Anh có tới 10 nguồn thu nhập khác nhau, bao gồm sáng tạo nội dung, hợp tác với các thương hiệu , và tư vấn tài chính.

Dù thu nhập tăng mạnh, Bradley vẫn giữ lối sống 3 Không: Không mua xe mới, không chuyển sang nhà đắt tiền, không chi tiêu xa xỉ. Nhờ vậy, anh có thể giữ lại gần 90% thu nhập của mình.

Bài học: Nhiều người kiếm được nhiều tiền hơn nhưng vẫn không giàu lên vì chi tiêu cũng tăng theo. Kiểm soát "lạm phát lối sống" là chìa khóa của tích lũy.

Bradley thừa nhận lối sống của anh không phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng câu chuyện của anh vẫn mang lại một bài học quan trọng: Tiền bạc không chỉ phụ thuộc vào việc bạn kiếm được bao nhiêu, mà còn phụ thuộc vào cách bạn chi tiêu. Ngay cả khi không sống khắc khổ như Bradley, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng chỉ cần áp dụng một vài nguyên tắc đơn giản: Giảm chi tiêu không cần thiết, theo dõi tiền bạc thường xuyên, tiết kiệm trước khi chi tiêu thì bất kỳ ai cũng có thể cải thiện tình hình tài chính của mình. Bởi đôi khi, sự khác biệt giữa người luôn thiếu tiền và người có thể tích lũy hàng tỷ đồng chỉ nằm ở

* Theo Upworthy, Fortune