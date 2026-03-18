Tài xế xe công nghệ "cưa" cô nhân viên hàng không từ 1 cuốc xe: Câu chuyện phía sau đoạn clip viral

Mới đây, loạt video của nam tài xế xe công nghệ có tên Thắng Thử Thách cùng một nữ nhân viên hàng không đang viral khắp cõi mạng. Mỗi video đều xoay quanh cuộc trò chuyện, tán gẫu của cả hai khi đang đi trên đường nhưng lại khiến cả triệu người bình luận: “Xem video mà miệng tự động mỉm cười”.

Theo đó, video đầu tiên bắt đầu từ việc Thắng Thử Thách vô tình gặp một nữ nhân viên hàng không trên đường đi làm về. Do xe bị thủng lốp nên cô gái này chủ động bắt xe ôm công nghệ để di chuyển về nhà. Song khi nhận ra, địa chỉ nơi trọ của mình và cô gái khá gần nhau nên Thắng không lấy phí mà chỉ chở giúp về.

Đoạn clip thu hút 4,3 triệu lượt xem của tài xế xe ôm công nghệ và nữ nhân viên hàng không vì quá đáng yêu!

Trên đường về, cả hai hỏi thăm nhau về cuộc sống thường ngày. Được biết, nữ nhân viên hàng không mà Thắng vô tình gặp là người TP.HCM, vì yêu thích môi trường nên ra Hà Nội làm việc. Đáng chú ý, chính cách nói chuyện có phần hài hước, hóm hỉnh và không ngại “thả thính” của Thắng Thử Thách cùng nữ nhân viên khiến đoạn video này lên xu hướng, thu hút tới 4,3 triệu lượt xem.

Cũng từ đây, cộng đồng mạng bắt đầu rủ nhau “lên thuyền” vì nhận thấy cả hai có tính cách khác hợp nhau. Nhiều ngày sau, netizen liên tục vào trang cá nhân của Thắng Thử Thách để tìm kiếm video mới quay cùng với nữ nhân viên. Cả hai cũng duy trì gặp gỡ, quay clip chung và “nâng cấp” mối quan hệ dần dần khiến dân tình thích thú.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đôi này không cưới là không xong với chúng tôi đâu nha!”.

- “Đáng yêu quá vậy, bạn nữ nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào mà tôi nghe cũng mê xỉu”.

- “Hai người này nhìn tưởng không hợp mà lại có vẻ hợp không tưởng nha”.

- “Xem riết ghiền luôn, ngày nào cũng vào coi họ tiến triển tới đâu rồi”.

- “Sao cứ tự động cười khi xem video của đôi này ta, tôi lên thuyền nhé, cưới phải mời cả cõi mạng đó nha”.

Liên hệ với Quang Thắng (SN 2003, Ninh Bình), chủ nhân của loạt video đang hot, anh cho biết: “Bạn nữ tên là Vy, sinh năm 2003, hiện đang làm nhân viên hàng không mặt đất ở ga quốc tế tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là đoạn clip mà mình đăng tải, cũng đã hơn 2 tháng. Khi đó mình đang trên đường về, vô tình gặp bạn đi nhờ xe, tiện đường nên mình đưa bạn về”.

Cũng theo Thắng chia sẻ, anh chàng đã làm tài xế xe công nghệ được vài năm nay. Thời gian gần đây, vì muốn làm thêm công việc sáng tạo nội dung nên anh chàng thường gắn máy quay, ghi lại cảnh làm việc mỗi ngày cùng những cuộc trò chuyện vui vẻ với khách hàng.

“Bạn cũng có hỏi mình về việc quay video, sau đó còn follow TikTok nên về mình cũng chủ động nhắn tin cho bạn. Khi video được nhiều người biết đến thì chúng mình cũng thấy vui và cảm thấy có duyên. Ấn tượng của mình với Vy là giọng nói miền Nam rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Còn Vy thì nhận xét mình là nói chuyện ‘mát mát’. Nhưng cũng từ video viral đó mà chúng mình trò chuyện nhiều hơn và cũng rủ nhau quay TikTok”, Thắng bày tỏ.

Thời gian đầu quay video, Thắng vẫn giấu mặt bạn nữ

Cặp đôi thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn, đi xem phim,...

Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai, nam tài xế xe công nghệ nói: “Chúng mình đang ở mức độ tìm hiểu nhau, cũng có thể gọi là trên mức tình bạn. Chúng mình đều đọc bình luận mọi người ghép đôi, ‘đẩy thuyền’ và giục cưới thì cả hai chỉ cười thôi, thấy vui nhưng mà tương lai thì không dám nói trước, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi”.

Quang Thắng cũng cho hay do công việc của cả hai có tính chất khác nhau nên thực tế cũng không thể gặp nhau đi chơi nhiều. “Mình thì chạy xe liên tục còn bạn hay làm về đêm muộn nên thỉnh thoảng chúng mình mới đi uống nước, nói chuyện với nhau thôi”, Thắng chia sẻ.

Quang Thắng cho biết anh và Vy hiện đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau

Bên cạnh những lời khen ngợi, Quang Thắng cho biết cũng có một số những ý kiến cho rằng cả hai không hợp nhau vì công việc có phần “chênh lệch”. Nam tài xế nói: “Mình cảm thấy cũng buồn và tự ti khi đọc một số bình luận là mình ‘không xứng’ với bạn nữ. Tuy nhiên Vy là người rất hiểu chuyện, bạn ấy cũng nhắn tin với mình về vấn đề đó và động viên mình rất nhiều. Điều này càng khiến mình thêm ấn tượng với cô gái này”.

Hiện tại, Quang Thắng cho rằng dù trò chuyện, gặp gỡ nhiều hơn nhưng vẫn cần thêm thời gian để cả hai hiểu hơn về đối phương: “Mình chưa đặt ra dự tính gì xa xôi cả đâu, mưa tới đâu mát mặt tới đó, miễn sao cả hai đều vui vẻ, thoải mái là được”.