Cô gái 1m26 "cưa đổ" chàng 1m63, sinh con khỏe mạnh: Mẹ chồng không tin con dâu có thể mang thai

Vượt ngàn cây số ra Bắc Ninh tìm bạn trai

Ksor H Nuăi (tên thường gọi là Nụ, sinh năm 1993, người dân tộc Jarai, quê ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai) là người “tí hon” do mắc bệnh thiếu hormone tăng trưởng. Nụ sở hữu thân hình nhỏ bé, cao 1m26, nặng 25kg.

Năm 2015, Nụ quen anh Cao Bá Thành (sinh năm 1994, cao 1m63, nặng 72kg, quê ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) qua mạng xã hội. Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện như bạn bè bình thường vì Thành đã có bạn gái. Sau đó, Nụ và Thành ngừng liên lạc một thời gian. Đến cuối năm 2016, Thành chủ động nhắn tin lại cho Nụ, tâm sự chuyện mình vừa chia tay bạn gái.

Nụ và Thành có sự chênh lệch lớn về ngoại hình.

Cả hai vượt qua rất nhiều chông gai để tiến tới hôn nhân.

Từ những cuộc trò chuyện qua Facebook, cặp đôi ở cách xa nhau hàng ngàn cây số đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Khi Thành tỏ tình, Nụ tỏ ra nghi ngờ, không biết chàng trai ấy có thật lòng với mình hay không?

Nụ cũng thẳng thắn nói về bản thân cho Thành nghe, cả việc cô sợ rằng mình không thể sinh con, rồi hai đứa ở quá xa nhau. Đáp lại, Thành vẫn một lòng quả quyết muốn gắn bó, che chở cho Nụ. Anh nói nếu không thể có con, hai người sẽ xin con nuôi. Trước tấm chân tình của Thành, Nụ nhận lời yêu. Cặp đôi yêu xa trước khi Nụ chủ động bày tỏ mong muốn ra Bắc Ninh gặp Thành, đó là năm 2019.

Khi gặp Nụ, Thành không quá bất ngờ dù anh nhận xét bạn gái nhỏ hơn mình nghĩ. Thành đưa Nụ về ra mắt gia đình, nhưng chuyện tình yêu của họ không được phụ huynh ủng hộ.

Hai vợ chồng hiện có một bé trai 4 tuổi.

Hai vợ chồng có nhiều khoảnh khắc dễ thương trong cuộc sống.

“Mẹ chồng nói với mình là: “Cháu nhỏ như vậy, không biết sau này có sinh được con không? Mà cô thì chỉ có mình Thành là con trai”, Nụ nhớ lại.

Nghe câu nói đó của mẹ Thành, Nụ chủ động nói lời chia tay. Về phía Thành, anh vẫn ra sức thuyết phục Nụ dẫu thời điểm đó, gần như cả làng ai cũng phản đối, lời ra tiếng vào, không một ai ủng hộ. Sau tất cả, Thành và Nụ tự nhủ sẽ cùng nhau cố gắng để người lớn nhìn thấy tình cảm thực sự của hai đứa. Nụ ở lại Bắc Ninh, xin đi làm may ở thị trấn Lim.

Mang phiếu siêu âm về mẹ chồng vẫn không tin

Đa số người “tí hon” thường không thể sinh con, thế nhưng Nụ lại may mắn hơn khi khoảng 6 tháng sau đó, cô bất ngờ mang thai hoàn toàn tự nhiên. Thành đưa Nụ đi khám thai, mang phiếu siêu âm về mà mẹ vẫn không tin. Đến khi bụng Nụ to lên thì mọi người mới tin và từ đó, cô gái bé nhỏ cũng dần được chấp nhận.

Nụ và con trai nhìn như hai chị em.

Tổ ấm nhỏ của Thành và Nụ cùng bé trai kháu khỉnh.

Suốt thai kỳ, Nụ luôn sống trong cảm giác nửa mừng nửa lo, không biết bản thân bé nhỏ như vậy có đủ sức mang thai hay không? Em bé có bị ảnh hưởng gì không? Những tháng cuối, bụng bầu lớn khiến Nụ mệt mỏi, chân sưng to, đi lại khó khăn. Tuần thứ 36, cô được bác sĩ chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con. May mắn, một bé trai kháu khỉnh, nặng 2kg chào đời khỏe mạnh. Bé nằm lồng kính 4 ngày trước khi trở về nhà cùng mẹ. Với Nụ, con trai như một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho mình.

Hiện tại, con của vợ chồng Thành - Nụ đã 4 tuổi, rất khôi ngô, thông minh. Vợ chồng Thành hiện làm công nhân ở gần nhà, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc.

Khi được hỏi vì sao lại yêu Nụ, Thành chỉ trả lời: "Mình nghĩ đó là duyên số". Thành nhận xét, vợ là một người phụ nữ khéo léo trong việc chăm con lẫn nội trợ, vun vén cho gia đình. Còn mẹ chồng khen Nụ ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe.

Chiến thắng cả khoảng cách địa lý lẫn chênh lệch ngoại hình để có được hạnh phúc như hiện tại, Nụ gửi gắm đến những người cùng cảnh ngộ hãy mạnh mẽ, tự tin làm những điều mình muốn, nếu thích một ai đó thì đừng ngại theo đuổi.

Nguồn: Độc lạ Bình Dương, Ảnh: FBNV