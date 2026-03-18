5 thực phẩm là "cứu tinh" của lá gan, đào thải chất độc, đẩy lùi ung thư gan cực tốt trong mắt chuyên gia

Trong cuộc sống hiện đại, việc cơ thể - đặc biệt là lá gan bị tích tụ độc tố do ô nhiễm, căng thẳng và thói quen ăn uống không lành mạnh là điều khó tránh khỏi. Để thải độc hiệu quả và tăng cường sức khỏe, ngoài những thói quen sinh hoạt tốt, tăng cường vận động, cải thiện môi trường sống thì tận dụng thực phẩm cũng rất có ích.

5 thực phẩm là "cứu tinh" của gan

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Vạn Bình (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, chế độ ăn uống giống như "con dao hai lưỡi" đối với gan. Trong tự nhiên có rất nhiều thực phẩm tốt, giúp bồi bổ, thải độc gan, thậm chí góp phần phòng chống ung thư gan mà chúng ta nên ăn nhiều hơn như:

Cà chua

Cà chua là thực phẩm tốt cho gan nhưng giá rẻ, quen thuộc (Ảnh minh hoạ)

Lycopene dồi dào trong cà chua chín có hoạt tính chống oxy hóa cực cao, đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó giảm thiểu đáng kể rủi ro ung thư gan. Đặc biệt, hợp chất tomatine trong cà chua xanh còn được phát hiện có khả năng ức chế trực tiếp sự tăng trưởng của các tế bào ác tính, giúp ngăn chặn quá trình hình thành khối u và duy trì sự khỏe mạnh cho nhu mô gan.

Rau chân vịt

Loại rau này sở hữu lượng glutathione dồi dào, một hoạt chất quan trọng giúp thúc đẩy hoạt động của các men giải độc gan, hỗ trợ cơ thể thanh lọc các sản phẩm chuyển hóa độc hại. Hàm lượng chất diệp lục (chlorophyll) trong rau chân vịt còn có khả năng trung hòa các kim loại nặng tích tụ, đồng thời cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa để bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây viêm nhiễm và phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Quả bơ

Bơ nổi bật với hàm lượng glutathione và vitamin e, tạo thành bộ đôi chống oxy hóa mạnh mẽ giúp gan giải độc và bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương cấu trúc do các gốc tự do gây ra. Các chất chống oxy hóa khác như lutein và zeaxanthin trong bơ không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa đào thải độc tố mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư bằng cách duy trì sự ổn định của hệ thống miễn dịch tại gan.

Táo

Hoạt chất pectin trong táo đóng vai trò như một chất làm sạch tự nhiên, có khả năng gắn kết và đào thải các kim loại nặng tích lũy từ thực phẩm ra khỏi cơ thể, giúp giảm áp lực cho gan. Ăn táo thường xuyên còn kích thích sản xuất protein giúp gan tự sửa chữa các tế bào bị tổn thương, đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới và phòng tránh các bệnh lý về gan cũng như các vấn đề về da do tích tụ độc tố.

Nấm

Nấm chứa nhiều chất tốt cho miễn dịch và chống ung thư gan (Ảnh minh họa)

Nấm là nguồn cung cấp polysaccharides và beta glucans dồi dào, có tác dụng kích thích hệ miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do gây hại cho tế bào gan. Các polyphenol và nguyên tố vi lượng trong nấm không chỉ bảo vệ gan khỏi các tổn thương viêm mãn tính mà còn hỗ trợ quá trình thải độc sâu, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và tạo ra hàng rào phòng ngừa nhiều loại ung thư hiệu quả cạnh ung thư gan.

5 thực phẩm "phá gan" nên ăn ít lại

Nếu muốn gan khoẻ mạnh, thực hiện chức năng trơn tru, bác sĩ Lý Vạn Bình khuyên có 5 thực phẩm cần kiểm soát lượng chặt chẽ:

1. Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Đồ chiên rán và nội tạng động vật chứa chất béo xấu gây tích tụ mỡ, khiến tế bào gan bị bao phủ bởi lớp mỡ dày. Tình trạng này kéo dài làm suy giảm khả năng thanh lọc độc tố và dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

2. Rượu bia

Chất cồn trực tiếp hủy hoại tế bào và buộc gan phải làm việc quá tải để xử lý các sản phẩm phụ độc hại trong quá trình giải độc. Người khỏe mạnh không nên uống quá 10 gram cồn mỗi ngày với nữ và 20 gram với nam để bảo vệ nhu mô gan.

Rượu bia là "thủ phạm" phá gan hàng đầu được nhiều người biết đến (Ảnh minh họa

3. Thực phẩm nhiều đường

Đường dư thừa khi nạp vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành axit béo, gây áp lực chuyển hóa cực lớn lên nhu mô gan. Đây là tiền đề dẫn đến tình trạng kháng insulin và thúc đẩy các bệnh lý gan mãn tính phát triển nhanh hơn.

4. Thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Việc tùy tiện dùng thảo dược chưa kiểm định hoặc lạm dụng thực phẩm chức năng quá liều sẽ ép gan phải xử lý các hoạt chất lạ phức tạp. Điều này dễ gây nhiễm độc gan cấp tính và làm suy yếu nghiêm trọng chức năng đào thải độc tố của cơ thể.

5. Thực phẩm nhiều muối

Hàm lượng natri quá cao gây tổn thương trực tiếp và làm rối loạn quá trình chuyển hóa tự nhiên tại các tế bào gan. Thói quen ăn mặn kéo dài thúc đẩy phản ứng viêm mãn tính, làm đẩy nhanh tiến trình xơ hóa gan nguy hiểm.

Muốn phòng bệnh gạn, cần kiểm soát muối (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, còn cần ngủ nghỉ khoa học, tránh thức khuya hay căng thẳng quá mức, vận động đều đặn để gan luôn khoẻ. Khám sức khoẻ định kỳ giúp phát hiện và xử lý sớm các vấn đề về gan.

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, Daily Mail