Câu chuyện nữ sinh 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard, có bố là tài xế xe tải gây tranh luận: Phía trường đại học nói gì?

Thành tích học tập nổi bật, từ trường làng đến thạc sĩ đại học danh giá hàng đầu thế giới

Chu Pal, tên thật là Chu Phương Anh (22 tuổi, quê Bắc Ninh), đang trở thành cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây sau khi chia sẻ tin trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại ĐH Harvard danh giá hàng đầu thế giới.

Được biết, Phương Anh sinh năm 2004, từng học tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh trước khi theo học chương trình đại học quốc tế. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) với chuyên ngành Marketing & Kinh doanh. Từ thời trung học, Phương Anh đã chủ động tìm hiểu các chương trình học bổng quốc tế và lựa chọn môi trường đào tạo theo định hướng hội nhập.

Đầu năm 2026, Phương Anh là một trong 16 đại biểu Việt Nam tham gia chương trình SSEAYP - Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản, chương trình giao lưu quốc tế được Chính phủ Nhật Bản và các nước ASEAN tổ chức thường niên từ năm 1974. Ứng viên tham gia phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, đáp ứng các tiêu chí về ngoại ngữ, hiểu biết xã hội, cũng như kiến thức về khu vực ASEAN và Nhật Bản.

Trước đó, cô từng đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - EAS 2025 tại Jakarta (Indonesia) và tham gia diễn đàn Youth Ecosperity Dialogue tổ chức tại Singapore năm 2023. Việc liên tục góp mặt trong các chương trình quốc tế cho thấy quá trình hoạt động năng động và định hướng rõ ràng của nữ sinh Bắc Ninh.

Không chỉ nổi bật ở hoạt động đối ngoại, Phương Anh còn đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Cô từng giành Quán quân Impact Entrepreneurship Bootcamp 2022, Á quân UEB Business Case, giải tại cuộc thi Youth Innovation Startup toàn quốc, cùng nhiều giải thưởng về khởi nghiệp do Bộ Khoa học & Công nghệ, UNDP và các tổ chức trong nước phối hợp tổ chức.

Trong thời gian học đại học, Phương Anh cũng nhận học bổng của VinUniversity và British University Vietnam, đồng thời tham gia mentoring, chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, hỗ trợ các bạn trẻ xây dựng dự án và tìm kiếm cơ hội học bổng.

Bên cạnh đó, cô còn xây dựng kênh TikTok cá nhân với hơn 53.000 người theo dõi và trang Facebook gần 25.000 lượt theo dõi, chủ yếu chia sẻ nội dung về học tập, phát triển bản thân và kinh nghiệm săn học bổng. Việc trúng tuyển Harvard ở tuổi 22 vì vậy không gây bất ngờ với nhiều người từng theo dõi hành trình học tập của cô.

Trong video nói với chính mình của 10 năm trước cô nói rằng “Em học ở làng thôi, làm sao có thể đỗ Harvard được, đó là trường top đầu thế giới". Tuy nhiên, ở hiện tại, cô gửi lời nhắn ngược về quá khứ: “Cứ học đi, rồi em sẽ nhận ra tri thức có thể đưa em đi xa đến đâu".

Hoàn cảnh gia đình trở thành tâm điểm tranh luận

Sau khi thông tin Phương Anh trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Harvard University được lan truyền rộng rãi, những chia sẻ của cô về gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phương Anh cho biết bố làm lái xe tải, mẹ là giáo viên mầm non, kinh tế ở mức vừa đủ nên trong suốt quá trình học tập, cô phải chủ động tìm học bổng và làm thêm để trang trải chi phí.

Câu chuyện tiếp tục được quan tâm khi Phương Anh đăng tải bài viết dài trên TikTok với tiêu đề “Con phải đến Harvard học giáo dục”, kể lại hành trình trưởng thành của mình. Cô cho biết sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng tại Bắc Ninh, đến bậc THPT mới lên thành phố theo học tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Trong bài viết, nữ sinh chia sẻ bố chỉ học hết lớp 5 rồi đi làm sớm để phụ giúp gia đình, còn mẹ học cao đẳng sư phạm nhưng chưa từng có cơ hội học đại học.

Những thông tin này xuất hiện cùng thời điểm cô thông báo trúng tuyển Harvard nên nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh nhiều lời chúc mừng, không ít ý kiến bày tỏ sự tò mò về điều kiện kinh tế của gia đình, đặc biệt khi Phương Anh từng theo học tại Đại học Anh Quốc Việt Nam - môi trường có mức học phí cao so với mặt bằng chung. Từ đó, hoàn cảnh gia đình của nữ sinh trở thành chủ đề được thảo luận trên nhiều diễn đàn.

Theo tìm hiểu, gia đình hiện ở trong một căn nhà hai tầng tại địa phương, trước sân có chiếc xe tải gắn liền với công việc của bố. Bên trong nhà được bày trí giản dị, lưu giữ nhiều giấy khen và bằng chứng nhận của Phương Anh từ nhỏ đến lớn.

Chia sẻ với báo chí, mẹ của Phương Anh cho biết thu nhập của hai vợ chồng ở mức đủ trang trải sinh hoạt, việc cho con theo học môi trường quốc tế từng là áp lực tài chính trong nhiều năm. Theo gia đình, trong thời gian học đại học, Phương Anh chủ động tìm học bổng, làm gia sư và tham gia các công việc bán thời gian để giảm bớt chi phí.

Những thông tin được xác minh từ phía gia đình cho thấy điều kiện kinh tế ở mức trung bình, không quá khó khăn nhưng cũng không dư dả. Quá trình học tập của Phương Anh có sự kết hợp giữa học bổng, nỗ lực cá nhân và sự cố gắng của gia đình. Chính sự khác nhau trong cách nhìn nhận về hoàn cảnh đã khiến câu chuyện tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Phía trường đại học nói gì?

Theo báo Dân Việt, trao đổi với báo chí, đại diện Đại học Anh Quốc Việt Nam cho biết Phương Anh là Quán quân Học bổng Giám đốc Đào tạo khi nhập học tại trường. Ngay từ những năm đầu, nữ sinh đã thể hiện sự năng động, chủ động trong học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và dự án cộng đồng.

Và trong suốt quá trình theo học, Phương Anh luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân, không ngừng nỗ lực cả về thành tích học thuật lẫn kỹ năng xã hội. Việc trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Harvard University được đánh giá là kết quả xứng đáng cho quá trình cố gắng bền bỉ trong nhiều năm.

Đại diện trường cũng nhận định thành tích này cho thấy tinh thần dám đặt mục tiêu cao và theo đuổi những chuẩn mực học thuật khắt khe. Với nền tảng được đào tạo trong môi trường quốc tế cùng định hướng rõ ràng, nhà trường tin rằng Phương Anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho cộng đồng và có những bước tiến xa hơn trong tương lai.