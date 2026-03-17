Hoa mắt trước quầy cá siêu thị: Nhân viên chỉ 3 loại "vô địch DHA", tốt cho não, giá vừa túi tiền

17-03-2026 - 12:16 PM | Sống

Nhiều người hoa mắt trước quầy cá siêu thị và lăn tăn không biết nên mua loại nào.

Tại các siêu thị hiện nay, quầy hải sản thường bày bán khá nhiều loại cá khác nhau, từ cá nước ngọt quen thuộc đến các loại cá biển được làm sạch, cắt khúc sẵn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng một số loại cá có hàm lượng DHA và Omega-3 cao hơn hẳn , trong khi giá lại khá dễ tiếp cận.

DHA là một loại axit béo thuộc nhóm Omega-3, được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu dinh dưỡng vì vai trò đối với não bộ, thị lực và hệ thần kinh. Theo khuyến nghị của nhiều tổ chức dinh dưỡng, việc bổ sung các loại cá giàu Omega-3 vào bữa ăn hằng tuần là cách đơn giản để cung cấp nguồn chất béo có lợi cho cơ thể.

Khi được hỏi về những loại cá vừa giàu dinh dưỡng vừa có mức giá hợp lý, nhiều người làm lâu năm trong ngành thực phẩm thường nhắc đến vài cái tên quen thuộc dưới đây.

Cá thu - loại cá biển quen thuộc nhưng giàu Omega-3

Cá thu là loại cá biển khá phổ biến trong bữa cơm gia đình. Thịt cá thu chắc, béo và có hàm lượng Omega-3 khá cao so với nhiều loại cá thông thường. Trong 100g cá thu có thể cung cấp khoảng 2–3g Omega-3, bao gồm cả DHA và EPA – hai axit béo được cho là có lợi cho hoạt động của não bộ và tim mạch.

Ngoài chất béo tốt, cá thu còn chứa nhiều protein, vitamin D và vitamin B12. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hệ thần kinh, giúp duy trì năng lượng và tăng cường sức khỏe xương.

Một lý do khác khiến cá thu được nhiều gia đình lựa chọn là mức giá tương đối dễ tiếp cận . Tại nhiều siêu thị, cá thu cắt khúc thường dao động khoảng 120.000 - 180.000 đồng mỗi kg tùy loại. Với mức giá này, cá thu được xem là lựa chọn khá hợp lý để bổ sung vào thực đơn hằng tuần.

Cá thu cũng rất dễ chế biến thành nhiều món quen thuộc như cá thu kho tiêu, cá thu sốt cà chua hoặc nướng.

Cá trích - nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

So với cá thu, cá trích có kích thước nhỏ hơn nhưng lại được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu cho thấy cá trích chứa lượng Omega-3 khá dồi dào, trong đó có DHA = dưỡng chất thường được nhắc đến khi nói về sự phát triển của não bộ.

Ngoài ra, cá trích còn cung cấp vitamin D, vitamin B12 và khoáng chất như selen. Những thành phần này có vai trò hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Một điểm đáng chú ý là giá cá trích thường khá “mềm” . Tùy mùa và nguồn cung, cá trích tươi thường có giá khoảng 70.000 – 120.000 đồng mỗi kg. Nhờ mức giá này, cá trích trở thành lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn bổ sung cá biển vào bữa ăn nhưng vẫn kiểm soát được chi phí.

Loại cá này thường được chế biến thành các món đơn giản như cá trích nướng, cá trích chiên hoặc kho.

Cá mòi - nguồn Omega-3 giá bình dân

Cá mòi là loại cá biển nhỏ sống theo đàn và xuất hiện khá nhiều trong nguồn hải sản tự nhiên. Dù kích thước không lớn, cá mòi lại chứa lượng Omega-3 đáng kể so với nhiều loại cá khác. Ngoài DHA và EPA, cá mòi còn cung cấp protein, vitamin D và canxi. Đặc biệt, khi chế biến đúng cách, phần xương nhỏ của cá mòi khá mềm nên có thể ăn được, nhờ đó giúp bổ sung thêm canxi cho cơ thể.

Trong các loại cá biển phổ biến, cá mòi thường có giá khá bình dân , dao động khoảng 60.000 - 100.000 đồng mỗi kg tùy thời điểm. Nhờ mức giá này, cá mòi thường xuất hiện trong thực đơn của nhiều gia đình, đặc biệt là dưới dạng cá tươi hoặc cá sốt cà đóng hộp. Cá mòi có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như cá mòi kho cà chua, cá mòi chiên giòn hoặc sốt cà.

Không nhất thiết phải chọn cá đắt tiền

Trên thực tế, nhiều người thường nghĩ rằng muốn bổ sung DHA thì phải chọn các loại cá nhập khẩu có giá cao. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người bán thực phẩm, những loại cá biển quen thuộc như cá thu, cá trích hay cá mòi vẫn có thể cung cấp lượng Omega-3 đáng kể nếu được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn.

Việc đa dạng các loại cá trong thực đơn hằng tuần không chỉ giúp bổ sung thêm dưỡng chất có lợi cho não bộ và tim mạch mà còn giúp bữa ăn gia đình trở nên phong phú hơn, trong khi chi phí vẫn ở mức hợp lý.

Theo Thư Hân

Thanh niên Việt

