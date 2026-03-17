Tài khoản vừa phát sinh số dư 520 triệu đồng đã bị khấu trừ ngay 420 triệu, người chuyển khoản kiện ra tòa: "Ngân hàng không có quyền trừ nợ"

Chuyển nhầm tiền nhưng không lấy lại được

Ngày 30/7 năm ngoái, ông Lưu dự định chuyển 136.000 NDT (khoảng 520 triệu đồng) tiền hàng cho 1 người họ Phó (gọi là Phó B) thông qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Tuy nhiên, do sơ suất nhập nhầm thông tin, ông Lưu đã chuyển nhầm khoản tiền trên vào tài khoản của ông Phó A.

Ảnh minh họa

Sau khi khoản tiền 136.000 NDT bị chuyển nhầm vào tài khoản của ông Phó A, khoản tiền này nhanh chóng bị ngân hàng khấu trừ. Nguyên nhân là do ông Phó A còn thiếu khoản vay chưa thanh toán ở chi nhánh Thái Hòa của 1 ngân hàng thương mại Trung Quốc. Theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, chi nhánh ngân hàng này có quyền khấu trừ tiền trong tài khoản của khách hàng để thanh toán khoản vay đến hạn.

Do đó, ngân hàng đã tự động trích hơn 110.000 NDT (khoảng 420 triệu đồng) từ tài khoản của ông Phó để thanh toán khoản nợ quá hạn của người này. Phần tiền còn lại vẫn nằm trong tài khoản.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm tiền, ông Lưu đã yêu cầu hoàn trả nhưng không đạt được thỏa thuận, vì vậy đã nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Phán quyết của tòa án

Tòa án Nhân dân huyện Thái Hòa đã thụ lý vụ việc. Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án nhận định, việc ông Lưu sơ suất chuyển nhầm 136.000 NDT vào tài khoản của ông Phó A là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp.

Sau khi tiền vào tài khoản, ngân hàng đã khấu trừ một phần để thanh toán khoản nợ của ông Phó A, khiến nghĩa vụ nợ của ông Phó A được giảm bớt. Điều này đồng nghĩa với việc ông Phó A đã được hưởng lợi, trong khi ông Lưu phải chịu tổn thất tài sản tương ứng. Nhưng khoản lợi ích này không có căn cứ pháp lý hợp pháp, nên được xác định là hành vi hưởng lợi không chính đáng. Từ đó, tòa án xác định ông Phó A phải có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Lưu toàn bộ số tiền 136.000 NDT.

Còn đối với trách nhiệm của phía ngân hàng, theo tòa, giữa ngân hàng và ông Phó A tồn tại quan hệ hợp đồng vay vốn hợp pháp. Khi ông Phó A không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, ngân hàng có quyền thực hiện việc khấu trừ tiền trong tài khoản của khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng cũng như các văn bản pháp lý có hiệu lực. Do đó, ngân hàng không phải chịu trách nhiệm liên đới hoàn trả khoản tiền này.

Trên cơ sở đó, Tòa án Nhân dân huyện Thái Hòa tuyên án: ông Phó A có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Lưu 136.000 NDT, đồng thời bác toàn bộ các yêu cầu khác của nguyên đơn, bao gồm yêu cầu buộc ngân hàng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Kháng cáo và phán quyết phúc thẩm

Tuy nhiên, ông Lưu không đồng ý với phán quyết sơ thẩm. Theo ông, bản thân ông Phó đang mang nhiều khoản nợ, không có khả năng hoàn trả số tiền 136.000 NDT. Nếu ngân hàng không chịu trách nhiệm liên đới thì khoản thiệt hại của ông sẽ rất khó được bù đắp, điều này theo ông là đi ngược lại nguyên tắc công bằng. Vì vậy, ông Lưu đã kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm.

Ảnh minh họa

Đầu tháng 3 năm nay, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Phụ Dương (tỉnh An Huy) đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định. Sau khi xem xét, tòa nhận định 136.000 NDT trong vụ án sau khi được chuyển vào tài khoản của ông Phó A đã được sử dụng để thanh toán khoản nợ đến hạn mà ông còn thiếu chi nhánh ngân hàng. Do hành vi chuyển nhầm của ông Lưu, ông Phó A đã nhận được lợi ích, trong khi lợi ích này không có căn cứ pháp lý, vì vậy ông Phó Aphải chịu trách nhiệm hoàn trả theo quy định.

Đồng thời, tòa phúc thẩm xác định, việc ngân hàng khấu trừ tiền từ tài khoản của ông Phó để thanh toán khoản nợ đến hạn là đúng theo thỏa thuận hợp đồng vay giữa 2 bên. Hành vi khấu trừ này có căn cứ pháp lý hợp pháp và ngân hàng cũng không thu được lợi ích bất chính từ giao dịch này, do đó không phải chịu trách nhiệm hoàn trả khoản tiền.

Ngày 3/3, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Phụ Dương đã tuyên bản án phúc thẩm: bác đơn kháng cáo của ông Lưu và giữ nguyên bản án sơ thẩm.