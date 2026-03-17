Người đàn ông 31 tuổi đột quỵ trong khi ngủ dù không rượu bia hay hút thuốc, thích thể thao: BS nhắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Ở tuổi 31, khi đang ở đỉnh cao phong độ với lối sống nhiều người cho là lành mạnh, anh Trần (Hồng Kông, Trung Quốc) không bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình có thể bị đột quỵ. Thậm chí, khi cơ thể khó chịu bất thường và ngồi chờ khám tại bệnh viện, anh vẫn tin rằng do mình ngủ sai tư thế.

Được biết, anh Trần gần như không bao giờ động đến rượu bia, trừ những dịp không từ chối được thì "nhấp môi cho có". Anh cũng ghét mùi thuốc lá, thân hình cao to và mê thể thao. Ngoài tập luyện mỗi ngày, anh thường xuyên đi leo núi mỗi tuần.

Thế nhưng, biến cố ập đến ngay trong giấc ngủ vào một đêm tháng 2, khi anh đột ngột tỉnh giấc bởi cơn chóng mặt dữ dội, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Anh nghĩ là mình ngủ sai tư thế nên máu lưu thông có vấn đề, xương khớp yếu đi. Cố chịu tới sáng mới chịu tới bệnh viện. Tại đây, anh nhận được chẩn đoán không ngờ tới: Vỡ mạch máu não, hay còn gọi là đột quỵ xuất huyết gây nguy hiểm tính mạng.

Dù may mắn giữ được mạng sống sau ca phẫu thuật cấp cứu, người đàn ông trẻ tuổi này phải đối mặt với di chứng nặng nề. Tay và chân trái mất khả năng phối hợp, thị lực bị ảnh hưởng khiến anh nhìn một thành hai.

Tại sao sống lành mạnh, không bệnh nền vẫn bị đột quỵ?

Theo các chuyên gia từ Sở Y tế Hồng Kông (Trung Quốc) đột quỵ hay tai biến mạch máu não xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho não bị gián đoạn, khiến các tế bào thần kinh chết đi vì thiếu oxy và dưỡng chất. Có hai loại chính: đột quỵ thiếu máu cục bộ (do tắc nghẽn mạch máu) và đột quỵ xuất huyết (do vỡ mạch máu).

Thông thường, đột quỵ được gắn liền với các yếu tố nguy cơ như cao huyết áp, xơ cứng động mạch do lối sống kém lành mạnh. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp không rõ nguyên nhân. Ngay cả khi bạn có sức khỏe tốt, điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn an toàn trước đột quỵ.

Như trường hợp của anh Trần, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu và oan ức khi mình sống lành mạnh vẫn mắc đột quỵ. Trường hợp của anh được xếp vào dạng đột quỵ vô căn. Sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Đột quỵ vô căn như một "bóng ma" y học, chiếm khoảng 25 - 30% các ca đột quỵ não. Nó nhắc nhở chúng ta một sự thật nghiệt ngã: Ngay cả khi bạn kiểm soát tốt mọi thói quen, những biến đổi sinh hóa siêu nhỏ hoặc áp lực tâm lý vô hình vẫn có thể tạo ra những kịch bản không ngờ nhất. Khi nguyên nhân là một ẩn số, việc xây dựng một "hệ thống phòng thủ" từ thói quen hằng ngày trở thành hy vọng duy nhất để giảm thiểu rủi ro.

5 nguyên tắc ăn uống để bảo vệ mạch máu, phòng đột quỵ

Để phòng ngừa đột quỵ, ngoài việc tránh hút thuốc và uống rượu, thói quen ăn uống lành mạnh cũng rất quan trọng. Nhóm Nghiên cứu Đột quỵ tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) đã xác định chế độ ăn uống là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ tái phát và ngăn ngừa đột quỵ ngay từ đầu. Dưới đây là 5 điểm quan trọng cần thực hiện:

- Ưu tiên hương vị nguyên bản, giảm muối: Thay muối bằng tỏi, gừng, tiêu để vị giác làm quen với chế độ ăn nhạt. Cách này giúp kiểm soát natri, giảm áp lực thầm lặng lên thành mạch máu não.

- Lựa chọn chất béo lành mạnh: Sử dụng dầu ô liu, dầu canola hoặc bơ quả bơ thay cho mỡ động vật. Đây là nguồn chất béo tốt giúp mạch máu dẻo dai, ngăn ngừa tình trạng xơ cứng.

- Tỉnh táo khi ăn ngoài hàng: Chủ động yêu cầu món ăn ít muối, ít dầu và hạn chế rưới các loại nước sốt đậm đặc. Việc giảm uống súp cũng giúp bạn tránh nạp dư thừa lượng natri vào cơ thể.

- Duy trì thói quen ăn trái cây mỗi ngày: Ăn ít nhất hai phần trái cây tươi mỗi ngày để cung cấp kali và chất chống oxy hóa. Bạn có thể dùng trái cây sấy không đường thay cho các món ăn nhẹ nhiều muối.

- Hạn chế ăn ngoài, ưu tiên thực phẩm nguyên bản: Tự nấu ăn với yến mạch và nhiều rau xanh giúp hệ mạch máu được nghỉ ngơi, phục hồi. Đây là lá chắn tốt nhất bảo vệ bạn trước các biến cố mạch máu não.

Đương nhiên, nên kiểm tra sức khoẻ định kỳ để phát hiện bất thường hay kiểm soát bệnh lý liên quan để phòng đột quỵ cùng nhiều vấn đề khác nhé!

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, China Times