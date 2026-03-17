Theo Báo Đồng Tháp, mới đây, Công an xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ công dân trên địa bàn trao trả lại tiền chuyển khoản nhầm.

Theo đó, chiều ngày 12/3/2026, bạn Hồng Thúy Vy (SN 2007, ngụ ấp Hòa, xã Long Định) phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được 30 triệu đồng chuyển khoản từ một người lạ. Vy cho biết bản thân là công nhân may với mức thu nhập chưa đầy 6 triệu/tháng. Số tiền này tương đương với nửa năm lao động miệt mài ở xưởng may.

Ngay khi xác định đây không phải tiền của mình, Vy đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền và đến trụ sở Công an xã Long Định nhờ lực lượng chức năng trao trả lại cho chủ nhân.

Vy bộc bạch: "Với em, số tiền đó thực sự rất lớn. Em suy nghĩ, nếu ai đó đang cần tiền gấp mà người chuyển tiền chuyển khoản nhầm cho mình, nếu mình không trả lại thì tội nghiệp cho người ta lắm. Nếu mình chuyển khoản nhầm như vậy mà xin tiền lại người ta không cho thì mình cũng rất buồn nên em quyết định mang đến Công an nhờ trả lại ngay".

Hành động của em Hồng Thúy Vy không chỉ đơn thuần là việc trả lại tài sản, mà còn là lời khẳng định cho giá trị đạo đức cao đẹp: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Giữa những lo toan bộn bề, tấm lòng của nữ công nhân 19 tuổi tại xã Long Định như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về niềm tin và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu, làm đẹp thêm hình ảnh con người vùng Đất Sen hồng.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

