Ít ai biết: Khách sạn của ông Trịnh Văn Quyết ‘thất thủ’ vì các tỷ phú Ấn Độ từng giành giải ‘Oscar du lịch’, nằm ở vị trí có 1-0-2, đảm bảo tuyệt mật

Mới đây thông tin khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long thuộc tập đoàn FLC (do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập) trở thành nơi diễn ra đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo báo điện tử tỉnh Quảng Ninh, tính từ đầu năm đến nay, đây là đám cưới thứ 3 của các tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại địa điểm lưu trú này. Hiện, 5-6 đám cưới quốc tế lớn đã đặt lịch trước tại FLC Grand Hotel Hạ Long.

Sở dĩ địa điểm lưu trú này được ‘được lòng’ giới nhà giàu nhờ hội tụ những điều kiện lý tưởng. Theo đó, FLC Grand Hotel Hạ Long tọa lạc trên đồi cao cách mặt nước biển 100m, ngay giữa trung tâm thành phố du lịch Hạ Long. Nhờ thế địa điểm lưu trú này thuận tiện cho việc di chuyển song vẫn tạo sự tách biệt phù hợp cho công tác an ninh, và đảm bảo tính riêng tư.

Không chỉ vậy, vị trí độc này còn giúp công trình lọt Top những khách sạn 5 sao có tầm nhìn đẹp nhất Việt Nam, khi thu trọn trong tầm mắt khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long.

Hiện FLC Grand Hotel Halong sở hữu 649 phòng tiêu chuẩn 5 sao, diện tích linh hoạt từ 44 đến 853m2, có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú cho các đoàn khách quy mô lớn lên tới 1.500 người. Đặc biệt, đây còn là khách sạn hàng đầu tại Quảng Ninh sở hữu phòng tổng thống có diện tích "khủng" lên tới 1.000m2, với tiêu chuẩn an ninh hàng đầu, sảnh tiếp đón biệt lập và tầm nhìn 360 độ toàn cảnh vịnh.

Khu du lịch còn có hệ sinh thái hơn 30 tiện ích cao cấp theo chuẩn quốc tế, bao gồm bể bơi vô cực view vịnh, bể bơi bốn mùa, hệ thống nhà hàng Á-Âu, spa, gym, sân golf 18 hố đẳng cấp… đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Không chỉ phục vụ khách lưu trú, FLC Grand Hotel Hạ Long còn có các Trung tâm hội nghị quốc tế có tổng diện tích lên đến 23.000m2, gồm 5 phòng hội nghị đa chức năng, đa diện tích, cùng trang thiết bị hiện đại; có thể thiết kế, dàn dựng linh hoạt để phục vụ nhiều loại hình và tính chất sự kiện khác nhau.

Với không gian đó, nơi đây từng là địa điểm tổ chức các sự kiện tầm cỡ trong nước và khu vực như: Diễn đàn du lịch ASEAN, Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Thủy sản (Tổng Cục Thủy sản); Sự kiện ngày Doanh nhân Việt Nam – Tỉnh Quảng Ninh...đến các chương trình nghệ thuật sôi động, như Chung kết toàn quốc Sao Mai 2019, Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018, Carnaval Hạ Long 2019…

Là ‘địa chỉ đỏ’ của nhiều sự kiện tầm cỡ, FLC Grand Hotel Halong đã tạo được tiếng vang lớn khi 2 năm liên tiếp giành được giải thưởng "Khách sạn hội nghị hàng đầu châu Á" (Asia's Leading Conference Hotel) tại World Travel Awards – WTA. Đây là một trong những giải thưởng danh giá hàng đầu của ngành du lịch, được ví như giải Oscar của lĩnh vực này bởi những tiêu chí khắt khe, cũng như những vòng bình chọn kỹ lưỡng.