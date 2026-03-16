Phòng tắm bẩn mấy cũng sạch: 9 mẹo dọn dẹp "không tốn 1 đồng" của người giúp việc kỳ cựu

1. Làm sạch mạch gạch: Đừng chỉ lau sàn

Phần dễ bẩn nhất trong phòng tắm không phải bồn cầu hay lavabo, mà là các đường ron gạch. Chúng dễ chuyển vàng hoặc đen dù đã trám kín.

Cách làm đơn giản nhất là dùng cây lau phẳng bằng mút nano, làm ẩm nhẹ rồi lau dọc theo các đường ron. Với vết bẩn cứng đầu, pha chút nước giặt với nước, xịt trực tiếp vào kẽ rồi chà bằng bàn chải lông cứng, sau đó lau lại bằng khăn khô. Kết quả thường sáng rõ ngay sau lần đầu.

2. Dọn tóc rụng: Đừng dùng máy hút bụi

Tóc trong phòng tắm luôn là "bài toán đau đầu". Người giúp việc lâu năm thường không dùng máy hút bụi mà chọn cách đơn giản hơn.

- Sàn khô: Dùng cây lăn bụi quần áo, lăn một lượt là sạch.

- Sàn ướt: Gắn lưới lọc vào bàn chải trước khi quét để tránh tóc quấn rối.

- Quan trọng nhất: Gắn lưới chắn tóc ở miệng cống để giảm 80% công dọn sau này.

3. Cặn vôi: Chỉ cần giấm và nước rửa chén

Vòi nước, vòi sen và cửa kính là nơi dễ đóng cặn nhất. Thay vì dùng hóa chất mạnh, bạn chỉ cần:

Trộn giấm trắng với nước rửa chén, thấm vào khăn rồi lau trực tiếp. Với cửa kính, hãy tạo lớp bọt xà phòng, để vài phút rồi lau bằng mặt xanh của miếng cọ hoặc túi nilon. Lau lại bằng nước sạch, kính sẽ sáng rõ.

4. Cặn xà phòng: Dùng dao cạo thay vì chà mạnh

Cặn xà phòng thường bám trên tường và giá kim loại, nhìn giống lớp tro trắng và rất dính.

Cách hiệu quả nhất là dùng dụng cụ cạo nhẹ trên bề mặt tường. Với giá kim loại, áp dụng lại hỗn hợp giấm + nước rửa chén, lau vài lần là sạch.

5. Nấm mốc: Chỉ cần một chiếc khăn ướt

Nấm mốc thường xuất hiện ở kẽ gạch, chân tường khu vực vòi sen do độ ẩm cao.

Người có kinh nghiệm thường ngâm khăn trong dung dịch khử trùng nhẹ (loại dùng trong gia đình), đắp lên khu vực mốc vài giờ rồi lau sạch. Tuy nhiên không nên dùng cách này với đá cẩm thạch vì dễ bạc màu.

6. Đá cẩm thạch bị trắng: Dùng dầu ăn

Với sàn hoặc mặt bàn đá cẩm thạch, hiện tượng kết tinh muối khiến bề mặt bị trắng mờ.

Giải pháp khá bất ngờ: thoa một lớp dầu ăn mỏng, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và để qua đêm. Sau đó lau sạch, bề mặt thường bóng lại rõ rệt. Nếu bị kiềm nặng, lau trước bằng dầu xả pha nước rồi mới xử lý.

7. Lavabo ố vàng: Đừng bỏ qua kem đánh răng

Bồn rửa mặt dễ bị vàng do cặn nước, kem đánh răng và xà phòng.

Nếu vết nhẹ, tạo bọt bằng dung dịch sát khuẩn tay hoặc nước rửa tay, chà nhẹ rồi lau khô bằng khăn microfiber. Nếu vết nặng hơn, dùng một lượng nhỏ nước tẩy chuyên dụng, để khoảng 1 phút rồi chà sạch.

Ống thoát nước rỉ sét có thể xử lý bằng cách quấn khăn, thấm giấm trắng và để khoảng 10 phút.

8. Vòi sen yếu nước: Không phải do hỏng

Nhiều người nghĩ vòi sen yếu là do hỏng, nhưng phần lớn chỉ do cặn vôi.

Ngâm đầu vòi vào nước ấm pha axit citric khoảng 30 phút, sau đó rửa lại và dùng kim nhỏ thông các lỗ. Nếu không tháo được, có thể dùng mũ tắm chứa dung dịch buộc vào đầu vòi.

9. Quạt sưởi và thông gió: Góc bị bỏ quên nhất

Bộ phận thông gió trong phòng tắm thường tích bụi nhưng ít ai để ý. Trước khi vệ sinh, hãy ngắt điện, sau đó dùng bàn chải đánh răng chải sạch khe gió.

Nếu bình nóng lạnh có bộ lọc, nên tháo vệ sinh định kỳ – nhiều người bất ngờ vì mức độ bụi bẩn sau vài tháng sử dụng.

Giữ phòng tắm sạch lâu: Chỉ cần nhớ 3 điều

Sau nhiều năm dọn dẹp, người giúp việc lâu năm thường rút ra một nguyên tắc rất đơn giản: phòng tắm sạch hay không phụ thuộc vào độ ẩm.

Chỉ cần duy trì ba thói quen: • Mở cửa hoặc bật quạt thông gió sau khi tắm. • Lau khô sàn và kính ngay khi dùng xong. • Dọn nhẹ mỗi ngày thay vì để dồn.

Không cần chất tẩy đắt tiền, chỉ cần làm đúng cách và đều đặn, phòng tắm sẽ luôn sạch sẽ và sáng như mới.