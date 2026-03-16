Vợ cũ tiết lộ tình cảm với Đan Trường: "Đôi khi chúng tôi quên mất mình đã ly dị"

Sau khi chính thức thông báo ly hôn vào năm 2021, mối quan hệ giữa ca sĩ Đan Trường và vợ cũ - doanh nhân Thủy Tiên vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi sự văn minh và gần gũi. Dù không còn là vợ chồng trên giấy tờ pháp lý, cả hai vẫn duy trì sự gắn bó như một gia đình vì con trai chung Thiên Từ.

Mới đây, doanh nhân Thủy Tiên thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của cả hai: "Chúng tôi vẫn là một gia đình, chỉ là không còn ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn. Anh Trường sang Mỹ diễn vẫn ở lại nhà tôi, vẫn cùng tôi đưa con đi chơi.

Thậm chí, đôi khi chúng tôi còn quên mất mình đã ly dị. Có những lúc ra ngoài gặp bạn bè, tôi vẫn quen miệng giới thiệu như xưa rồi mới giật mình sửa lại".

Những lời tâm sự này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi hiếm có cặp đôi nghệ sĩ nào sau ly hôn vẫn duy trì được sự thân thiết và thoải mái như vậy.

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Việt kiều Thủy Tiên vào năm 2013, khi nam ca sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau khi kết hôn, Thủy Tiên chủ yếu sinh sống tại Mỹ, còn Đan Trường thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để hoạt động nghệ thuật.

Năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng - bé Mathis Thiên Từ. Tuy nhiên, đến tháng 7/2021, sau 8 năm chung sống, cả hai bất ngờ thông báo ly hôn, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Thủy Tiên, quyết định này được cân nhắc kỹ lưỡng và xuất phát từ mong muốn mang lại môi trường tốt nhất cho con trai.

Là vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng, Thủy Tiên hiểu rằng Đan Trường phải dành nhiều thời gian cho công việc và khán giả. Việc chăm sóc con từ trước đến nay chủ yếu do cô đảm nhận. Nam ca sĩ cũng rất đắt show, thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa điểm biểu diễn, thậm chí có tháng gần như đi diễn liên tục.

Thủy Tiên từng theo chồng về Việt Nam và chứng kiến lịch trình chạy show dày đặc của anh. Cuộc sống của người nghệ sĩ phần lớn gắn với sân khấu và những chuyến đi, hiếm khi có thời gian ổn định ở nhà. Trong khi đó, cô và con trai đã quen với nhịp sống tại Mỹ.

Điều khiến Thủy Tiên trăn trở nhất là cảm xúc của con trai mỗi lần cha về thăm rồi lại rời đi. Cô không muốn Thiên Từ phải lớn lên trong trạng thái chờ đợi và hụt hẫng. Vì vậy, cô chọn cách kết thúc mối quan hệ vợ chồng để giữ lại tình bạn và trách nhiệm làm cha mẹ.

Hiện tại, cả hai vẫn xưng hô thân mật là "Papa" và "Mama", cùng nhau chăm sóc con. Thủy Tiên cho rằng tương lai có thể thay đổi, họ có thể tái hôn hoặc mỗi người sẽ có hạnh phúc riêng, nhưng ở thời điểm này, sự bình yên và ổn định của Thiên Từ vẫn là ưu tiên hàng đầu.