Diễn viên thu nhập cao nhất Hollywood

Diễn viên kiếm tiền nhiều nhất Hollywood năm 2025

Theo bảng xếp hạng của Forbes , nam diễn viên hài Adam Sandler đứng đầu danh sách những diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood năm 2025, với 48 triệu USD trong năm tài chính vừa qua.

Ở tuổi 59, Sandler có một năm làm việc bận rộn. Năm 2025, anh vừa sản xuất vừa đóng chính trong Happy Gilmore 2 - phần tiếp theo của bộ phim hài thể thao ra mắt năm 1996. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong bộ phim Jay Kelly bên cạnh George Clooney.

Trong dự án này, Sandler vào vai Ron Sukenick - người quản lý tận tụy của ngôi sao điện ảnh Jay Kelly (Clooney). Vai diễn giúp anh nhận đề cử Nam phụ xuất sắc tại Quả cầu Vàng.

Dù đứng đầu bảng xếp hạng năm 2025, thu nhập của Sandler vẫn thấp hơn so với người dẫn đầu năm trước là Dwayne Johnson, người kiếm 88 triệu USD năm 2024.

Theo Forbes , tổng thu nhập của 20 diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hollywood trong năm 2025 đạt 590 triệu USD, giảm khoảng 20% so với mức 730 triệu USD của năm trước.

Những ngôi sao có thu nhập cao

Xếp ngay sau Sandler là Tom Cruise với 46 triệu USD. Nam diễn viên 63 tuổi kiếm khoản tiền này từ phần thứ tám của loạt phim hành động đình đám Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Vị trí thứ ba thuộc về Mark Wahlberg với 44 triệu USD, tiếp theo là Scarlett Johansson (43 triệu USD) và Brad Pitt (41 triệu USD).

Mark Wahlberg (54 tuổi) kiếm tiền từ các dự án như The Family Plan, Play Dirty và Flight Risk .

Scarlett Johansson (41 tuổi) tham gia các dự án lớn như Jurassic World: Rebirth và The Phoenician Scheme . Ngoài ra, cô còn ra mắt với vai trò đạo diễn trong bộ phim Eleanor the Great.

Trong khi đó, Brad Pitt (62 tuổi) đóng chính trong bộ phim đua xe F1 của Apple - tác phẩm được đề cử Phim hay nhất tại Oscar 2026.

Những cái tên còn lại trong top 10 lần lượt là Denzel Washington (38 triệu USD), Jack Black (28 triệu USD), Jason Momoa (28 triệu USD), Daniel Craig (27 triệu USD), Millie Bobby Brown (26 triệu USD)

Năm 2025, Denzel Washington (71 tuổi), góp mặt trong phim Highest 2 Lowest của đạo diễn Spike Lee.

Jack Black (56 tuổi) đóng vai chính trong A Minecraft Movie cùng Jason Momoa. Ngoài ra, anh còn tham gia bản làm lại của Anaconda cùng Paul Rudd.

Daniel Craig (58 tuổi) trở lại với vai thám tử Benoit Blanc trong phim Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery của Netflix.

Millie Bobby Brown trở thành diễn viên trẻ nhất từng xuất hiện trong bảng xếp hạng của Forbes, khi mới 22 tuổi.

Ngoài việc tham gia mùa cuối của loạt phim ăn khách Stranger Things , cô còn đóng chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Electric State .

Theo Forbes , các ước tính thu nhập được tổng hợp dựa trên dữ liệu từ Box Office Mojo, IMDb và các cuộc phỏng vấn với những người trong ngành. Những con số này đã trừ các khoản phí trả cho người đại diện, quản lý và luật sư của diễn viên.