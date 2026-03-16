Nữ ca sĩ sở hữu bản hit “sống được 200 năm”: Làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi, muốn vào viện dưỡng lão khi về già

Nữ thần tượng đời đầu của làng nhạc Việt

Hiền Thục sinh năm 1981 tại TP.HCM, bước vào con đường nghệ thuật từ khá sớm và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu ca hát. Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của cô đến vào cuối những năm 1990 khi giành giải cao tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, từ đó mở ra con đường ca hát chuyên nghiệp.

Năm 16 tuổi, Hiền Thục thi đỗ thủ khoa hệ Trung cấp thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Trong những năm đầu thập niên 2000, cô dần tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả yêu nhạc với hình ảnh ca sĩ pop ballad có phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hiền Thục bất ngờ tạm dừng hoạt động một thời gian. Khi quay trở lại sân khấu, cô phải bắt đầu lại từ những sân khấu nhỏ và đối mặt với không ít khó khăn. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc và đã nhận được sự chú ý của khán giả khi ra mắt bài hát Dẫu có lỗi lầm.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Hiền Thục là ca khúc “Nhật ký của mẹ”, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Bài hát kể lại hành trình của một người mẹ từ lúc mang thai, sinh con cho đến khi con trưởng thành. Nội dung giản dị nhưng giàu cảm xúc đã khiến ca khúc chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả.

Sau khi phát hành, “Nhật ký của mẹ” nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc về tình mẫu tử được yêu thích trong nhạc Việt và gắn liền với tên tuổi Hiền Thục.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ một cách hài hước trong chương trình The Khang Show: “Khán giả của tôi, từ khoảng gần 3 tuổi đến hơn 80 tuổi đều nghe Nhật ký của mẹ. Tôi nghĩ trên đời này ai cũng có bố mẹ, rồi họ sẽ làm bố mẹ của những đứa con. Vậy nên tôi có thể sống được 200 năm nữa nếu vẫn là chủ nhân của bản hit này”.

Hiền Thục và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Hiền Thục từng dẫn dắt Phương Mỹ Chi trong Giọng hát Việt nhí

Bên cạnh ca khúc nổi tiếng này, Hiền Thục còn ghi dấu qua nhiều bài hát như Câu chuyện tình tôi, Giấc mơ ngày xưa, Con nợ mẹ … Năm 2013, cô tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí với vai trò huấn luyện viên và là người dẫn dắt nhiều thí sinh gây chú ý, trong đó có “hiện tượng dân ca” Phương Mỹ Chi.

Những năm gần đây, Hiền Thục không xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình mà tập trung vào các dự án cá nhân và những chương trình phù hợp với phong cách âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ còn thử sức với việc viết tản văn, ra mắt dự án âm nhạc kết hợp với sách, chia sẻ nhiều câu chuyện cá nhân gắn với hành trình nghệ thuật.

Gần đây, Hiền Thục trở lại với ca khúc “Vì thương nhau quá” trong bộ phim “Ai Thương Ai Mến”, ra mắt đầu năm 2026.

Cuộc sống ở tuổi U50

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống riêng của Hiền Thục cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi sau khi trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Nhìn lại quãng thời gian đó, cô từng thừa nhận mình phải đối mặt với không ít áp lực. Những ngày đầu làm mẹ đơn thân, Hiền Thục vừa chăm con nhỏ, vừa nỗ lực quay trở lại với công việc ca hát để có thu nhập và duy trì đam mê.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Tôi không chủ động chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Hoàn cảnh xô đẩy tôi vào gian khó. Lúc đó, tôi buộc phải chọn lựa tương lai cho mình và con gái còn đang đỏ hỏn trên tay. Hướng đi thứ nhất là ngồi đó, ôm sầu muộn và than khóc, chờ đợi vận may. Hướng thứ hai là chủ động làm việc, bước tiếp trên đường đời. May mắn là tôi đã can đảm đi theo con đường thứ hai”.

Theo Hiền Thục, chính trách nhiệm làm mẹ đã trở thành động lực giúp cô mạnh mẽ hơn. Con gái Gia Bảo hiện đang theo học ngành thời trang. Nữ ca sĩ cho biết con gái học giỏi, hiểu chuyện và có tính cách trầm tĩnh, kiệm lời, khá khác với sự vui vẻ, hoạt bát của mẹ. Hai mẹ con xem nhau như những người bạn thân, mỗi ngày có thể tâm sự 2-3 tiếng nhiều câu chuyện trong cuộc sống. “Với tôi, con gái Gia Bảo là nguồn an ủi lớn nhất, khiến cuộc sống độc thân của tôi không hề trống trải” , nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 40, Hiền Thục vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và được nhiều khán giả gọi là “mỹ nhân không tuổi”. Nữ ca sĩ tiết lộ mỗi ngày cô dành khoảng 3-4 tiếng để tập thể dục, chăm sóc da và giữ gìn vóc dáng. Theo cô, một nghệ sĩ không chỉ cần trau dồi chuyên môn mà còn phải giữ gìn hình ảnh vì đó cũng là cách tôn trọng khán giả.

Thời gian còn lại trong ngày, Hiền Thục dành cho phòng thu, luyện tập và lên ý tưởng cho các dự án nghệ thuật. Nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô đã quen với cuộc sống một mình, thích tự do nên không cần một mối quan hệ ràng buộc. “Không hiểu vì sao nhưng tôi nghĩ không có ai sẽ cưới mình, hoặc mình cưới bất cứ ai. Đó là một suy nghĩ bi quan, nhưng tôi chắc chắn về quyết định này” , Hiền Thục từng chia sẻ.

Nhan sắc trẻ trung của ca sĩ Hiền Thục

Giọng ca 8x từng nói vui rằng cô mong con gái học giỏi, đi làm và kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể đưa mẹ vào một viện dưỡng lão 5 sao. Với Hiền Thục, đó là cách để cô không trở thành gánh nặng cho con và vẫn giữ được sự tự do, tự tại của bản thân khi về già.

