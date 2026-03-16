Bức ảnh vạch trần bí mật lớn nhất cuộc đời Lưu Diệc Phi: Chi 3,8 tỷ mỗi năm để che giấu

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu có bài viết tiết lộ bí mật lớn nhất đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Lưu Diệc Phi. Cụ thể bài viết này chia sẻ về chi phí làm đẹp để Lưu Diệc Phi giữ vẻ ngoài hoàn hảo trước công chúng. Theo đó, chỉ chăm sóc tóc thôi mỗi năm cô đã tốn tới hơn 1 triệu tệ (3,8 tỷ đồng), bằng mức lương một người bình thường tại Trung Quốc làm việc trong 10 năm.

Theo đó, Lưu Diệc Phi vốn có mái tóc khá mỏng. Trong một số hình ảnh chụp nữ diễn viên buộc tóc đuôi ngựa, phần đuôi tóc chỉ còn lại một lọn rất nhỏ. Đồng thời, có bức ảnh đường chân tóc thưa thớt, gần như bị hói của nữ diễn viên.

Theo Thời Báo Hoàn Cầu , khi tham gia bộ phim Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi đã đặt một mái tóc được làm thủ công từ Thụy Sĩ với giá tiền đắt đỏ để có thể trông như thật. Vì vậy, khi xuất hiện trong phim, khán giả không hề cảm thấy Lưu Diệc Phi đang đội tóc giả. Không những vậy, quá trình đội lên đầu cũng mất hơn 2 tiếng, đảm bảo để mỗi lọn tóc đều chân thật nhất.

Nguồn tin cũng cho hay, mới đây có thông tin Lưu Diệc Phi đặt một bộ tóc giả trị giá 150.000 NDT, chi phí bảo dưỡng mỗi năm lên tới hơn 1 triệu NDT để bù lại khuyết điểm tóc mỏng của mình.

Các chuyên gia làm đẹp cũng phân tích, Lưu Diệc Phi có mái tóc mỏng, nhưng khi nhìn từ phía trước cô không có cảm giác hói đầu vì nữ diễn viên rất ít khi để tóc mái hay rẽ hai bên mà thường vuốt ngược tóc về phía sau và đánh bồng. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn có cấu trúc xương đỉnh đầu rất đẹp, vẻ tròn trịa hoàn mỹ ấy giúp nữ diễn viên "giấu đi" bí mật tóc thưa của mình.

Khi biết chi phí làm đẹp khổng lồ mỗi năm mà Lưu Diệc Phi chi trả, khán giả bình luận: "Dù Lưu Diệc Phi có hói đầu đi nữa thì cô vẫn là thần", "Với khuôn mặt đó thì cạo trọc cũng đẹp", "Các ngôi sao trong ngành giải trí chi nhiều tiền để phẫu thuật thẩm mỹ hay chăm sóc nhan sắc mỗi năm. Chi phí duy trì thậm chí còn cao hơn. Hơn nữa một mái tóc đẹp có giá trị tương đương với chỉnh sửa khuôn mặt, mà các ngôi sao sống bằng nhan sắc và hình ảnh. Vì vậy tôi thấy bỏ ra số tiền như vậy xứng đáng".

Theo 163 , Lưu Diệc Phi là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Theo Sohu, Lưu Diệc Phi (sinh năm 1987) từng thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 15 tuổi, trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường. Cô nổi danh từ vai diễn đầu tay tiểu thư Bạch Tú Châu trong phim Kim Phấn Thế Gia . Nữ diễn viên gắn liền với danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vai diễn mỹ nhân Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003).

Lưu Diệc Phi sở hữu gương mặt thanh tú, khí chất thoát tục hiếm có. Nữ diễn viên còn liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Thần Điêu Đại Hiệp, Mộng Hoa Lục ,... mỗi lần tái xuất đều trở thành tâm điểm bàn tán. Gần đây, với loạt phim hot như Câu Chuyện Hoa Hồng, Đi Đến Nơi Có Gió ,... cô khẳng định sức hút không ai có thể vượt mặt, xứng đáng là biểu tượng của lớp diễn viên đỉnh lưu trong làng giải trí Hoa ngữ.