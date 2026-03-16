Ông lão U100 có sản tài 1,2 triệu tỷ: Động lực làm giàu từ tình yêu không môn đăng hộ đối với cô tiểu thư

Chàng trai nghèo gặp được "chân ái" của cuộc đời

Ngày nay, nhắc đến cái tên Lý Gia Thành. người ta thường nghĩ ngay đến một trong những huyền thoại kinh doanh của châu Á. Ông từng nhiều lần đứng đầu danh sách người giàu nhất Hong Kong, Trung Quốc, được truyền thông gọi bằng biệt danh “Superman” nhờ khả năng nhìn thấy cơ hội từ rất sớm.

Thế nhưng, xuất phát điểm của ông lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một tỷ phú quyền lực sau này.

Lý Gia Thành thời trẻ (bên trái).

Lý Gia Thành sinh năm 1928 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Những năm cuối thập niên 1930, gia đình ông rời quê, sang Hong Kong, Trung Quốc tìm nơi nương náu. Cuộc sống nơi đất khách không hề dễ dàng. Cha ông qua đời khi Lý Gia Thành mới 14 tuổi, để lại gánh nặng mưu sinh cho cậu thiếu niên còn chưa kịp trưởng thành.

Không còn điều kiện tiếp tục học tập, ông phải bỏ dở việc học và đi làm thuê từ rất sớm. Những công việc đầu tiên chỉ đơn giản là pha trà, quét nhà hay làm việc vặt trong cửa hàng đồng hồ của người họ hàng. Ít ai ngờ rằng, chính khoảng thời gian tưởng như khó khăn ấy lại trở thành bước khởi đầu cho một câu chuyện thay đổi cả cuộc đời.

Người họ hàng đã cưu mang gia đình Lý Gia Thành khi đó là ông trùm đồng hồ Zhongnan ở Hong Kong - Trang Tịnh Am. Ông là người sáng lập công ty đồng hồ Zhongnan Watch Company và được xem là một trong những người đặt nền móng cho ngành công nghiệp đồng hồ tại Hong Kong.

Điều đặc biệt là mối quan hệ giữa hai gia đình không chỉ dừng lại ở chuyện quen biết làm ăn. Ông Trang Tịnh Am cũng chính là cậu ruột của Lý Gia Thành, vì vậy con gái ông - Trang Nguyệt Minh, cũng là em họ của Lý Gia Thành.

Trong căn nhà của gia đình họ Trang, chàng trai nghèo năm ấy lần đầu gặp Trang Nguyệt Minh - cô tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp và học thức. Khác với cuộc sống thiếu thốn của Lý Gia Thành, Nguyệt Minh lớn lên trong điều kiện đầy đủ vật chất: đi đâu cũng có xe riêng đưa đón, trong nhà luôn có người giúp việc. Bà được giáo dục bài bản và có học vấn cao. Bà thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật và từng theo học tại đại học ở Nhật Bản.

Tuy vậy, khoảng cách giàu nghèo dường như không tồn tại trong cách cô đối xử với người anh họ nghèo khó. Trang Nguyệt Minh thường giúp Lý Gia Thành học tiếng Quảng Đông chuẩn, cải thiện tiếng Anh và làm quen với văn hóa Hong Kong.

Bà Trang Nguyệt Minh.

Trong khi đó, Lý Gia Thành chỉ là một chàng trai nghèo làm việc trong cửa hàng của gia đình họ Trang. Hai con người ở hai thế giới khác nhau lại dần trở nên thân thiết. Theo nhiều câu chuyện được kể lại, Trang Nguyệt Minh không hề tỏ ra coi thường người anh họ nghèo khó này.

Những buổi trò chuyện về sách vở và tương lai đã khiến khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Trong những năm tháng khó khăn nhất, khi cha qua đời và áp lực mưu sinh đè nặng lên vai, Lý Gia Thành thường tìm đến Trang Nguyệt Minh để chia sẻ. Chàng trai trẻ nhiều lần nói về tham vọng của mình: một ngày nào đó sẽ đứng ra kinh doanh, thay đổi số phận nghèo khó.

Trang Nguyệt Minh là một trong những người hiếm hoi tin rằng điều đó có thể trở thành hiện thực. Dần dần, tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy nở. Tuy nhiên, chính mối quan hệ họ hàng cùng sự chênh lệch về địa vị xã hội đã khiến chuyện tình này ngay từ đầu đã vấp phải không ít phản đối từ gia đình.

Nhưng quyết định của bà vẫn không thay đổi. Trang Nguyệt Minh kiên định với lựa chọn của mình, bất chấp những áp lực từ gia đình.

Năm 1950, Lý Gia Thành đưa ra quyết định táo bạo: thành lập một nhà máy sản xuất hoa nhựa tại Hong Kong. Khi đó, ông mới chỉ khoảng 20 tuổi và số tiền tích lũy được từ nhiều năm làm việc chỉ chưa đến 7.000 nhân dân tệ (khoảng 25 triệu đồng, tính theo tỷ giá hiện tại).

Rõ ràng, số tiền này là quá ít để mở một doanh nghiệp. Bước ngoặt xuất hiện khi gia đình họ Trang quyết định hỗ trợ. Theo Suho, ông Trang Tịnh Am đã đầu tư khoảng 43.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 165 triệu đồng theo quy đổi hiện nay), để giúp Lý Gia Thành khởi nghiệp.

Ông Trang Tịnh Am ( Người đầu tiên từ bên trái qua).

Nhờ nguồn vốn này, nhà máy nhựa đầu tiên của ông ra đời và nhanh chóng đạt được những thành công bước đầu. Sản phẩm hoa nhựa của công ty được thị trường ưa chuộng và mang lại doanh thu hàng triệu nhân dân tệ. Đây được xem là nền móng đầu tiên của đế chế kinh doanh sau này.

Người vợ đứng sau thành công của tỷ phú

Sau hơn một thập kỷ yêu nhau và vượt qua nhiều phản đối, năm 1963, Lý Gia Thành và Trang Nguyệt Minh cuối cùng cũng tổ chức đám cưới. Thời điểm đó, ông đã 35 tuổi, còn bà 31 tuổi.

Sau khi kết hôn, hai người chuyển đến sống trong căn nhà tại khu Deep Water Bay - nơi sau này vẫn được xem là biểu tượng của gia đình Lý Gia Thành.

Hình ảnh gia đình Lý Gia Thành - Trang Nguyệt Minh.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Trang Nguyệt Minh không chỉ là người vợ mà còn là một cộng sự quan trọng. Bà từng tham gia điều hành và hỗ trợ nhiều quyết định tại tập đoàn sau này là CK Hutchison Holdings. Một số người quen của gia đình từng nhận xét rằng nhiều quyết định quan trọng của Lý Gia Thành đều có sự tư vấn từ vợ.

Tuy nhiên, trái với hình ảnh các “phu nhân doanh nhân” thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Trang Nguyệt Minh lại khá kín tiếng. Sau khi sinh hai con trai, bà dần rút lui khỏi công việc kinh doanh để tập trung chăm sóc gia đình. Trong nhiều năm, bà gần như đứng sau hậu trường, ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Ngày 31/12/1989, vợ chồng Lý Gia Thành cùng tham dự tiệc năm mới tại một khách sạn. Ngày hôm sau, tin tức bất ngờ lan ra: Trang Nguyệt Minh qua đời tại nhà riêng. Thông báo chính thức từ gia đình cho biết bà qua đời vì cơn đau tim đột ngột.

Trong nhiều năm sau đó, cái chết của bà vẫn được nhắc đến với nhiều nghi vấn khác nhau, dù chưa từng có kết luận chính thức. Để tưởng nhớ người vợ quá cố, Lý Gia Thành sau đó đã cho xây dựng tòa nhà Chong Yuet Ming Tower tại Đại học Hong Kong.

Đế chế kinh doanh khổng lồ của “Superman châu Á”

Sau khi công ty nhựa ban đầu thành công, Lý Gia Thành từng bước mở rộng sang bất động sản, hạ tầng, bán lẻ và viễn thông. Tập đoàn của ông sau này phát triển thành một trong những đế chế kinh doanh lớn nhất châu Á, đứng đầu là CK Hutchison Holdings.

Các hoạt động kinh doanh của tập đoàn trải rộng trên nhiều lĩnh vực: cảng biển, viễn thông, bán lẻ, hạ tầng, năng lượng. Hiện nay, dù đã nghỉ hưu từ năm 2018 và chuyển giao quyền điều hành cho con trai trưởng Victor Li, Lý Gia Thành vẫn giữ vai trò cố vấn danh dự tại các tập đoàn của gia đình.

Theo bảng xếp hạng của Forbes năm 2026, khối tài sản của ông ước tính khoảng 46 tỷ USD (hơn 1,2 triệu tỷ), tiếp tục giữ vị trí một trong những người giàu nhất Hong Kong.

Phần lớn thời gian của ông hiện dành cho hoạt động từ thiện, quỹ đã tài trợ hàng chục tỷ USD cho các chương trình giáo dục và y tế trên toàn thế giới.

Ở tuổi gần 100, Lý Gia Thành hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi động thái của tập đoàn gia đình vẫn được giới tài chính theo dõi sát sao. Nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ của Lý Gia Thành, nhiều người cho rằng bước ngoặt lớn nhất không chỉ đến từ tài năng kinh doanh mà còn từ những con người đã xuất hiện đúng thời điểm.

Khoản đầu tư ban đầu từ gia đình họ Trang đã giúp chàng trai nghèo có cơ hội khởi nghiệp. Và phía sau những bước đi đầu tiên ấy là sự ủng hộ âm thầm của Trang Nguyệt Minh - người phụ nữ từng đặt cược cả tương lai của mình vào người đàn ông mà bà tin tưởng.

Từ một nhà máy nhựa nhỏ ra đời năm 1950, đế chế kinh doanh của Lý Gia Thành sau này đã vươn ra toàn cầu, biến ông trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của giới doanh nhân châu Á.

Nguồn: Baidu, Sohu, QQ.