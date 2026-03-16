60 tuổi vẫn "vững vàng" khó tin: Lưu Gia Linh tiết lộ thói quen suốt 30 năm, bạn thân Lưu Đức Hoa còn dạy thêm 1 cách giảm cân

Ở tuổi 60, nữ diễn viên Hong Kong Lưu Gia Linh từ lâu đã được xem là một trong những "mỹ nhân không tuổi" của làng giải trí. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không chỉ giữ được thần thái mạnh mẽ mà còn duy trì vóc dáng săn chắc, cân đối. Đường cong gợi cảm cùng khí chất tự tin khiến nhiều người khó tin rằng cô đã bước sang tuổi lục tuần.

Nhiều người tò mò làm thế nào mà cô vẫn giữ được phong độ như vậy khi đã ngoài 50 tuổi. Thực ra, nếu nhìn lại những bí quyết làm đẹp và giữ dáng mà cô từng chia sẻ, tất cả đều xoay quanh hai chữ: Kỷ luật. Từ kiểm soát ăn uống đến duy trì thói quen vận động trong nhiều năm, cô xây dựng lối sống giúp giữ vóc dáng ổn định lâu dài.

Dưới đây là những thói quen giúp Lưu Gia Linh duy trì thân hình thon gọn mà chắc chắn chị em nào cũng muốn biết.

1. Học cách "kiểm soát cái miệng"

Lưu Gia Linh từng thẳng thắn chia sẻ: Không có điều gì có thể đạt được mà không cần nỗ lực.

Theo cô, nếu muốn có vóc dáng đẹp và mặc đồ trông đẹp mắt thì nhất định phải bỏ ra sự cố gắng tương xứng.

Cô cũng thừa nhận rằng đã nhiều năm không còn ăn uống thả phanh. Trong sinh hoạt hằng ngày, cô luôn kiểm soát khẩu phần ăn. Theo quan sát của cô, nhiều người thực ra đã no nhưng vì ham ăn nên vẫn tiếp tục ăn thêm, lâu dài sẽ khiến cơ thể chịu nhiều gánh nặng.

Cô cho rằng việc để dạ dày "nghỉ ngơi một chút" là thói quen rất tốt. Tránh ăn quá nhiều không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn có lợi cho sức khỏe. Cô từng nói: "Rất nhiều bệnh tật thực ra đều do ăn uống mà ra". Vì vậy, chế độ ăn của cô thường đơn giản, thanh đạm và duy trì nhịp ăn uống đều đặn.

2. Áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8

Lưu Gia Linh cũng tiết lộ rằng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 mà cô áp dụng thực ra do người bạn thân là Lưu Đức Hoa hướng dẫn.

Thông thường, cô bắt đầu ăn vào khoảng 11 giờ trưa và kết thúc bữa tối trước 7 giờ tối, sau đó không ăn thêm gì nữa, giúp cơ thể có khoảng 16 giờ ở trạng thái nhịn ăn.

Chế độ 16:8 nghĩa là giới hạn thời gian ăn trong 8 giờ mỗi ngày, còn lại 16 giờ để cơ thể nghỉ ngơi. Trong thời gian nhịn ăn, cơ thể dễ kích hoạt cơ chế đốt mỡ, đồng thời giúp ổn định đường huyết và thúc đẩy trao đổi chất.

Với nhiều người, phương pháp này dễ duy trì hơn so với việc ăn kiêng cực đoan, vì vậy cũng không khó hiểu khi Lưu Gia Linh có thể giữ được vóc dáng ổn định trong nhiều năm.

3. Thói quen chạy bộ duy trì suốt 30 năm

Ngoài việc kiểm soát chế độ ăn, tập luyện cũng là yếu tố quan trọng giúp Lưu Gia Linh giữ dáng.

Cô từng chia sẻ rằng mình bắt đầu hình thành thói quen chạy bộ từ năm 30 tuổi và đã duy trì hơn 30 năm. Địa điểm chạy bộ yêu thích của cô là đỉnh Thái Bình Sơn ở Hong Kong (Trung Quốc). Mỗi tuần cô chạy khoảng 3-4 lần, mỗi lần chạy 2 vòng, tương đương khoảng 7,3 km.

Ban đầu cô chạy bộ chỉ để giảm cân, nhưng sau đó dần trở thành một phần của lối sống và là cách giúp thư giãn tinh thần. Cô cho biết sau mỗi lần chạy xong, trạng thái tinh thần trở nên tốt hơn và áp lực cũng được giải tỏa.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng thường thấy cô chạy bộ hoặc tập luyện cùng chồng là Lương Triều Vỹ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chạy bộ không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tim phổi và đốt cháy mỡ thừa, mà về lâu dài còn hỗ trợ duy trì khối lượng cơ và tốc độ trao đổi chất, vì vậy thường được các chuyên gia chống lão hóa và sống thọ khuyến khích.

4. Trượt ván tuyết

Ngoài chạy bộ, vào mùa đông Lưu Gia Linh còn rất thích ra nước ngoài trượt tuyết, đặc biệt là snowboard - bộ môn khó hơn so với trượt tuyết thông thường.

Snowboard đòi hỏi cơ core phải hoạt động mạnh để giữ thăng bằng, đồng thời cơ chân và cơ mông cũng phải liên tục phát lực. Vì vậy đây là một môn vận động toàn thân tiêu hao khá nhiều năng lượng, giúp cải thiện đường nét phần thân dưới và tăng khả năng phối hợp cơ thể.

Với cô, trượt tuyết không chỉ là luyện tập mà còn là một cách tận hưởng cuộc sống, khiến việc vận động trở nên thú vị hơn.

Kỷ luật mới là bí quyết trẻ lâu lớn nhất

Khi nói về việc chăm sóc cơ thể và quản lý vóc dáng, Lưu Gia Linh cho rằng bí quyết thực ra rất đơn giản: Ăn ít lại, vận động nhiều hơn.

Cô cũng thừa nhận rằng ai cũng có lúc muốn lười biếng, những ngày nghỉ cũng muốn nằm dài ở nhà. Nhưng cô thường ép bản thân thay đồ thể thao và bước ra khỏi cửa.

"Chỉ cần bước ra ngoài, nguồn năng lượng sẽ tự nhiên xuất hiện" là quan niệm của cô.

Có lẽ chính sự kỷ luật được tích lũy suốt nhiều năm cùng lối sống lành mạnh đã giúp Lưu Gia Linh dù ở tuổi 60 vẫn giữ được vóc dáng thanh lịch, thần thái mạnh mẽ và trở thành hình mẫu "không tuổi" trong mắt nhiều người.

(Tổng hợp: Tvbs, Yahoo)