Vóc dáng Hoa hậu Đỗ Hà qua ảnh "team qua đường" giữa lúc vướng tin bầu bí

Sau gần 4 tháng kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Hà nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Người đẹp sinh năm 2001 vẫn đều đặn đăng tải clip mới trên mạng xã hội. Vừa qua, Đỗ Hà vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng khi để lộ vòng 2 khác lạ ở một sự kiện giải trí.

Mới đây, hình ảnh người đẹp sinh năm 2001 xuất hiện bên cạnh ông xã tại một khu vực công cộng tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Trong những hình ảnh do “team qua đường” ghi lại, người đẹp lựa chọn trang phục đơn giản gồm áo kẻ dáng rộng, chân váy dài và đi dép bệt.

Phong cách kín đáo, thoải mái này được cho là khác biệt so với hình ảnh chỉn chu, tôn dáng thường thấy của nàng hậu trước đó. Nhiều sao nữ Vbiz khi mang thai cũng thường lựa chọn trang phục rộng để giấu dáng. Do đó lần xuất hiện này của Đỗ Hà càng khiến netizen bán tín bán nghi.

Hoa hậu Đỗ Hà xuất hiện bên ông xã doanh nhân giữa nghi vấn đang có tin vui. Ảnh: MXH

Trước đó, nàng hậu khiến netizen bán tín bán nghi khi lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, có phần đầy đặn. Ảnh: Đỗ Hà

Đây không phải lần đầu Đỗ Thị Hà vướng nghi vấn có tin vui. Trước đó, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường của cô cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn video, khi đùa vui, nam doanh nhân bất ngờ xưng hô là “ba” khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Cụ thể, anh trêu: “Ơ em quên bấm quay à?”, Đỗ Thị Hà lập tức đáp lại: “Em chưa bấm à?”. Ngay sau đó, doanh nhân Nguyễn Viết Vương nói thêm: “Ba bấm rồi, trêu đấy”. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng xã hội, cho rằng nàng hậu có thể đang mang thai con đầu lòng.

Doanh nhân Viết Vương từng gây xôn xao khi được cho là để lộ hint bà xã đang mang thai. Ảnh: FBNV

Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào ngày 22/10/2025. Hôn lễ được tổ chức quy mô lớn tại quê nhà cô dâu, gây chú ý với không gian trang trí hoành tráng và sự tham dự của gần 1.000 khách mời. Sau đó, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 9/11/2025, quy tụ đông đảo bạn bè và đồng nghiệp trong giới giải trí.

Chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị. Anh sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh tế vững mạnh và sớm tạo dựng vị thế riêng trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện doanh nhân này đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp hoạt động nổi bật trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các dự án đường cao tốc quy mô lớn.

Đỗ Thị Hà từng cho biết cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".