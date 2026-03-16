Chuyển ra nước ngoài, cô gái chỉ làm việc 16 giờ/tuần vẫn đủ sống, thoải mái sống cuộc đời 'bán nghỉ hưu'

Một năm trước, Gigi Gonzalez vẫn làm việc theo một lịch trình quen thuộc: khoảng 40 giờ mỗi tuần, điều hành doanh nghiệp riêng.

Nhưng giờ đây, cuộc sống của người phụ nữ 36 tuổi đã hoàn toàn khác. Sau khi chuyển từ Chicago (Mỹ) sang Valencia (Tây Ban Nha), Gonzalez chỉ làm việc khoảng 16 giờ mỗi tuần mà vẫn duy trì cuộc sống thoải mái. Cô thậm chí đặt ra một quy tắc mới cho bản thân: không làm việc vào ngày thứ Sáu.

“Thứ Sáu là ngày tôi giải quyết các việc cá nhân,” Gonzalez nói. “Tôi đi khám nha sĩ, đưa chó đi tắm rửa, hoặc đi làm móng.”

Trong bốn ngày còn lại, Gonzalez chỉ làm việc từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Năm. Lịch làm việc này cho phép cô bắt đầu ngày mới một cách chậm rãi: ăn sáng, tập thể dục, chăm sóc bản thân và ăn trưa trước khi bắt đầu công việc.

Sự thay đổi này không đến từ việc trúng số hay tăng thu nhập đột biến. Theo Gonzalez, yếu tố quan trọng nhất là chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể tại Tây Ban Nha.

Hành trình chuẩn bị cho cuộc sống ở nước ngoài

Ý tưởng chuyển ra nước ngoài của Gonzalez bắt đầu từ năm 2019 khi cô tham gia một ngày hội hướng nghiệp tại trường trung học. Khi chia sẻ về nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, cô khuyên học sinh nên trải nghiệm du học nếu có cơ hội - điều mà bản thân cô luôn tiếc nuối vì chưa từng thực hiện.

Sau một ngày lặp lại lời khuyên này trong nhiều bài thuyết trình khác nhau, Gonzalez nhận ra rằng có lẽ vẫn chưa quá muộn để chính mình thực hiện ước mơ sống ở nước ngoài.

Trong hai năm tiếp theo, cô tiết kiệm khoảng 20.000 USD với kế hoạch nghỉ việc một năm để trải nghiệm cuộc sống tại nước ngoài. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch đó bị gián đoạn.

Tháng 4/2021, Gonzalez quyết định sử dụng số tiền tiết kiệm để khởi nghiệp với The First Gen Mentor - nền tảng cung cấp giáo dục tài chính cho sinh viên thế hệ đầu tiên và những người trẻ thuộc cộng đồng thiểu số. Sau vài năm điều hành doanh nghiệp, cô nhận ra công việc của mình có thể thực hiện từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Kế hoạch chuyển ra nước ngoài vì thế được khởi động lại.

Sau khi tìm hiểu nhiều lựa chọn, Gonzalez và chồng quyết định chọn Tây Ban Nha - nơi cô có thể xin quốc tịch sau hai năm cư trú nhờ quốc tịch Mexico của mình. Ngoài ra, tiếng Tây Ban Nha cũng là ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, giúp việc hòa nhập trở nên dễ dàng hơn.

Một yếu tố thuận lợi khác là chương trình visa du mục kỹ thuật số mà Tây Ban Nha triển khai từ cuối năm 2023, cho phép người lao động làm việc từ xa sinh sống tại nước này trong khi vẫn kiếm thu nhập từ nước ngoài.

Để chuẩn bị cho kế hoạch, từ tháng 7/2024 đến tháng 4/2025, hai vợ chồng tiếp tục tiết kiệm thêm hơn 20.000 USD bằng cách bán đồ nội thất và kiểm soát chi tiêu.

“Điều đó không khiến tôi cảm thấy bị thiếu thốn,” Gonzalez nói. “Tôi cảm thấy mình đang tiết kiệm cho một mục tiêu lớn hơn: chuyển ra nước ngoài.”

Cô hạn chế mọi khoản chi không cần thiết – từ quần áo mới đến đồ trang trí nhà cửa.

“Bất cứ thứ gì không thể nhét vào ba chiếc vali thì đều không được giữ lại,” cô nói.

Tháng 4/2025, Gonzalez nhận được visa du mục kỹ thuật số và đưa chồng sang Tây Ban Nha theo diện người phụ thuộc. Chồng cô làm việc trong bộ phận vận hành của một công ty quốc tế và được chuyển sang chi nhánh tại Tây Ban Nha.

Cuộc sống “bán nghỉ hưu”

Nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn, Gonzalez hiện chỉ cần làm việc khoảng 16–20 giờ mỗi tuần để duy trì cuộc sống. Sự thay đổi này khiến cô cảm thấy như đang ở trạng thái “bán nghỉ hưu”.

Một yếu tố khác giúp cô yên tâm hơn về tài chính là các khoản đầu tư từ sớm. Trong thời kỳ đại dịch, Gonzalez từng dành tới 35% thu nhập để đầu tư vào quỹ hưu trí. Hiện cô đã tích lũy được hơn 220.000 USD cho kế hoạch nghỉ hưu.

“Điều đó có nghĩa là tôi có thể nghỉ hưu ở tuổi 65 mà không cần đóng thêm tiền vào quỹ hưu trí,” Gonzalez nói. “Chỉ cần để lãi kép làm phần việc của nó. Tôi không cần kiếm thêm tiền để dành cho nghỉ hưu nữa”.

Trước khi chuyển đi, Gonzalez và chồng sống trong căn hộ hai phòng ngủ tại trung tâm Chicago với giá thuê 3.700 USD mỗi tháng. Tại Valencia, họ chỉ phải trả 1.900 euro (khoảng 2.200 USD) cho căn hộ hai phòng ngủ.

Tại Mỹ, hai vợ chồng phải trả hơn 400 USD mỗi tháng cho bảo hiểm y tế, nhưng vẫn phải trả thêm chi phí khi đi khám. Tại Tây Ban Nha, bảo hiểm y tế tư nhân chỉ khoảng 200 USD mỗi tháng và không có chi phí phát sinh khi khám bệnh.

“Là người Mỹ, điều này thật sự gây sốc,” Gonzalez nói.

“Tôi không cần phải suy nghĩ hai lần khi đi khám bác sĩ vì mọi thứ đã được chi trả.”

Tuy vậy, việc điều hành doanh nghiệp tại hai quốc gia cũng khiến chi phí tăng lên. Gonzalez phải thuê đội ngũ kế toán tại Mỹ để duy trì hoạt động của công ty và một đội kế toán khác tại Tây Ban Nha để xử lý các vấn đề thuế. Chi phí hỗ trợ thuế vì thế đã tăng từ 350 USD lên gần 700 USD mỗi tháng.

“Ban đầu đó là một quá trình khá khó khăn, nhưng tôi đã quen với nó,” cô nói.

“Bạn chỉ có một cuộc đời”

Khi Gonzalez chia sẻ kế hoạch chuyển ra nước ngoài với bạn bè và gia đình, nhiều người bất ngờ khi biết cô đã chuẩn bị cho điều đó trong nhiều năm. Theo cô, họ thường bị choáng ngợp khi tìm hiểu thủ tục nên cuối cùng không thực hiện được ước mơ.

“Đây là một trong những điều mà nếu nằm trên giường bệnh cuối đời, tôi sẽ hối tiếc nếu chưa từng trải nghiệm,” cô nói. “Bạn chỉ có một cuộc đời. Hãy sống nó thật trọn vẹn”.

Theo: CNBC, Business Insider