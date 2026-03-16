Sống hơn 30 năm tôi mới biết 6 cách dùng máy giặt cửa trước đúng chuẩn: Quần áo sạch hơn, không còn mùi và tiết kiệm điện nước rõ rệt

1. Dùng sai ngăn chứa bột giặt: Lỗi phổ biến nhất

Ngăn chứa chất tẩy rửa trong máy giặt cửa trước thường có 3 khoang:

- Ngăn giặt chính: Dùng cho bột giặt hoặc nước giặt khi giặt thông thường.

- Ngăn nước xả vải: Dùng riêng cho nước xả để làm mềm và tạo hương thơm.

- Ngăn giặt sơ: Dành cho quần áo rất bẩn cần ngâm hoặc giặt trước.

Nhiều người đổ nhầm hoặc đổ tất cả vào một ngăn, khiến hiệu quả giặt giảm rõ rệt. Đặc biệt, ngăn giặt sơ chỉ hoạt động khi chọn chế độ giặt sơ hoặc khử khuẩn – nếu không thì gần như vô nghĩa.

Chỉ cần dùng đúng vị trí, bạn sẽ thấy quần áo sạch hơn ngay mà không cần tăng lượng bột giặt.

2. Giặt ga giường sai cách khiến giặt mãi không sạch

Rất nhiều người có thói quen nhét cả ga và vỏ chăn vào máy thành một cục. Điều này khiến đồ giặt không được đảo đều, dẫn đến:

- Không sạch hẳn

- Dễ nhăn

- Dễ rối vào nhau

Cách đúng là: giũ tơi ra, gấp đôi lại rồi mới cho vào máy. Khi có khoảng trống trong lồng giặt, nước và bột giặt sẽ thấm đều hơn, hiệu quả làm sạch cao hơn rõ rệt.

3. Nhồi quá nhiều quần áo: Sai lầm ai cũng từng mắc

Nếu bạn nghĩ nhét càng đầy càng tiết kiệm thời gian thì thực tế lại ngược lại.

Máy giặt cửa trước hoạt động bằng cách đảo và rơi liên tục để làm sạch. Nếu quá tải:

- Quần áo không có không gian để đảo

- Bột giặt không tan đều

- Dễ sinh mùi hôi

Nguyên tắc dễ nhớ: chỉ nên cho quần áo khoảng 50–60% lồng giặt. Nhìn có vẻ "ít", nhưng hiệu quả sạch sẽ và tiết kiệm điện nước hơn nhiều.

4. Dùng hạt tạo hương sai cách khiến bị kẹt và đóng cặn

Nhiều người từng gặp cảnh:

- Hạt thơm không tan

- Bị mắc ở gioăng cửa

- Dính cặn vào quần áo

Nguyên nhân là các hạt quá nhỏ, dễ bị cuốn theo lực ly tâm.

Cách xử lý đơn giản: cho hạt tạo hương hoặc viên giặt vào túi lưới trước khi giặt. Cách này giúp tan đều và không để lại cặn.

5. Dùng sai chế độ giặt: Lãng phí cả chiếc máy

Rất nhiều gia đình chỉ dùng một chế độ quen thuộc. Nhưng thực tế, mỗi chế độ có mục đích riêng:

- Giặt nhanh: Phù hợp đồ ít bẩn, số lượng nhỏ. Lưu ý phải giảm lượng bột giặt vì chỉ xả một lần.

- Giặt hơi nước/khí nóng: Dùng khử mùi, làm phẳng đồ nhẹ, không phải để tẩy vết bẩn.

- Giặt lông vũ: Giữ form áo khoác, tránh vón cục.

- Giặt len: Vắt nhẹ hơn để tránh hỏng sợi vải.

Dùng đúng chế độ không chỉ giúp đồ bền hơn mà còn tiết kiệm chi phí giặt khô đáng kể.

6. Không bảo dưỡng máy: Lý do khiến quần áo có mùi

Máy giặt dùng thường xuyên nhưng lại ít được vệ sinh đúng cách. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người nghĩ máy "giặt không sạch".

Một số thói quen nên duy trì:

- Mỗi tháng chạy chế độ tự làm sạch lồng giặt 1 lần (không cần bột giặt).

- Sau khi giặt nên mở cửa máy và khay bột giặt cho khô thoáng.

- Vệ sinh khay bột giặt mỗi tháng.

- Lau gioăng cao su thường xuyên để tránh mốc.

- Làm sạch bộ lọc và ống thoát nước định kỳ.

Chỉ cần duy trì những bước nhỏ này, mùi khó chịu gần như biến mất.

Tóm lại

Máy giặt cửa trước hiện đại thật, nhưng "độ sạch" của quần áo vẫn phụ thuộc vào cách dùng của mỗi người. Sau khi thay đổi những thói quen tưởng nhỏ này, tôi nhận ra:

Quần áo sạch hơn, ít mùi hơn, ít nhăn hơn và quan trọng là không còn phải giặt lại lần hai.

Nếu lâu nay bạn vẫn thấy đồ giặt xong chưa ổn, rất có thể chỉ cần điều chỉnh vài chi tiết nhỏ. Và đôi khi, đọc lại hướng dẫn sử dụng cũng là một cách tiết kiệm tiền khá hiệu quả.