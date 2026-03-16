"Cậu bé đẹp trai nhất thế giới" sau 10 năm: Hiện tại cao 1m90, visual có còn sức hút?

"Cậu bé đẹp trai nhất thế giới" năm 12 tuổi

Đó là William Franklyn-Miller (SN 2004)! Cái tên từng gây bão mạng xã hội toàn cầu vào năm 2016 khi mới 12 tuổi. Với gương mặt được ví như “thiên thần”, đôi mắt xanh sâu hút và thần thái hiếm thấy ở một thiếu niên, William nhanh chóng được cư dân mạng ưu ái gọi là “cậu bé đẹp trai nhất thế giới”.

Hình ảnh của cậu khi ấy lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cho tới Việt Nam, khiến không ít người phải trầm trồ.

Chàng trai sinh năm 2004 này sở hữu gương mặt được ví như tạc tượng.

Thời điểm đó, visual của William thậm chí còn được so sánh với những mỹ nam nổi tiếng như Leonardo DiCaprio hay Justin Bieber khi còn trẻ. Mái tóc vàng lãng tử, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh được nhận xét “đẹp đến vô thực” đã giúp cậu bé sinh năm 2004 trở thành một hiện tượng mạng hiếm thấy.

Tuy nhiên, ít người biết rằng trước khi nổi tiếng vì nhan sắc, William đã sớm bước chân vào làng người mẫu. Theo chia sẻ của anh trong một cuộc phỏng vấn trên A BOOK OF MAGAZINE, cơ duyên đến rất sớm: “Tôi được phát hiện làm mẫu khi mới 4 tuổi ở London, Anh và bắt đầu làm việc ngay sau đó. Tôi đã làm việc ở nhiều nơi trên thế giới với rất nhiều thương hiệu và tạp chí khác nhau.”

Sinh ra tại Anh nhưng từng sống ở nhiều quốc gia như Australia và Ireland, William Franklyn-Miller có tuổi thơ khá đặc biệt khi phải di chuyển liên tục theo công việc. Chính môi trường đó giúp anh sớm làm quen với ánh đèn sân khấu và phát triển khả năng giao tiếp, làm việc trong môi trường quốc tế.

Nói về sự nổi tiếng và sớm sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, William Franklyn-Miller cho biết điều này chắc chắn ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của anh. tuy nhiên: " Tôi rất biết ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ tôi, vì vậy tôi cố gắng tương tác với họ nhiều nhất có thể. Thật tuyệt khi được mọi người nhận ra ngoài đường, nhưng bạn cũng có thể nhận được rất nhiều sự chú ý tiêu cực. Tôi chỉ cố gắng tiếp tục làm những gì mình yêu thích và bỏ qua những điều xấu", chàng trai chia sẻ.

Từ “soái ca nhí” đến nam thần cao 1m90

Đúng 1 thập kỷ qua kể từ ngày gây sốt trên internet, cậu bé năm nào giờ đã trưởng thành thành một chàng trai cao lớn. Hiện tại, William sở hữu chiều cao khoảng 1m90, thân hình mảnh mai nhưng săn chắc cùng gương mặt ngày càng sắc sảo, nam tính hơn.

Nếu trước đây vẻ đẹp của William mang nét phi giới tính, mềm mại như thiên thần, thì hiện tại anh được nhận xét mang phong thái lãng tử đặc trưng của các quý ông nước Anh. Mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt xanh sâu và thần thái trầm lắng khiến anh vẫn giữ được sức hút riêng.

Không ít người từng tiếc nuối khi cho rằng William không còn giữ vẻ đẹp “phi thực” của thời niên thiếu. Tuy nhiên, phần lớn khán giả cho rằng anh vẫn rất cuốn hút, thậm chí còn trưởng thành và bí ẩn hơn trước.

Hình ảnh mới đây nhất của William Franklyn-Miller.

Body cỡ này.

Song song với công việc người mẫu, William cũng sớm thử sức với diễn xuất. Anh từng góp mặt trong các series truyền hình như Arrow, Neighbours hay Medici,...

Audrey là người mẫu làm việc cho các công ty lớn như Elite Model Management và The Industry Model Management. Trước khi bước vào nghề người mẫu, cô từng là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok với hàng trăm nghìn người theo dõi.

William Franklyn-Miller đóng vai chính trong bộ phim dự kiến ra mắt năm 2026 - "Young Washington".

Ngoài sự nghiệp, đời sống cá nhân của William cũng được người hâm mộ quan tâm. Anh hiện đang hẹn hò với người mẫu Audrey Thompson (SN 2004). Cặp đôi bắt đầu công khai đăng ảnh chung từ năm 2024 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

William và bạn gái - người mẫu Audrey Thompson

Sau 10 năm, sức hút vẫn còn?

Hiện tại, William Franklyn-Miller vẫn duy trì lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội với hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram. Từ một cậu bé gây sốt vì nhan sắc, anh đang từng bước xây dựng hình ảnh của một diễn viên trẻ nghiêm túc với nghề.

Nếu 10 năm trước, William khiến người ta “sốc” vì vẻ đẹp hiếm có ở tuổi 12, thì ở tuổi đôi mươi, anh lại khiến khán giả tò mò theo một cách khác: liệu chàng trai từng được mệnh danh “cậu bé đẹp trai nhất thế giới” có thể đi xa đến đâu trên con đường điện ảnh quốc tế.

Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh hiện tại của William Franklyn-Miller:

Nguồn ảnh: IGNV, tổng hợp.