Tăng Thanh Hà lộ vòng 2 lùm lùm

Trong showbiz Việt hiếm có ai được như Tăng Thanh Hà, từ khi về làm dâu hào môn dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn có sức hút riêng với công chúng. Cô được công chúng ưu ái tặng danh xưng "ngọc nữ" khó thay thế của màn anh Việt. Nhan sắc của Tăng Thanh Hà được khen ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn.

Mới đây, Tăng Thanh Hà tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đăng tải bức ảnh mới chụp cùng chồng – doanh nhân Louis Nguyễn. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, cặp đôi vẫn giữ thói quen nắm tay tình tứ mỗi khi xuất hiện cùng nhau, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gắn bó sau nhiều năm chung sống. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại nằm ở vóc dáng của nữ diễn viên. Trong lần lộ diện này, vòng hai của Tăng Thanh Hà trông có phần khác lạ, được nhận xét là tròn trịa hơn thường thấy, thậm chí có dấu hiệu lùm lùm. Bên cạnh đó, cô cũng lựa chọn chiếc váy suông dài khá rộng, khác với những bộ trang phục tôn dáng quen thuộc mà nữ diễn viên thường diện trước đây.

Chính những chi tiết này đã khiến nhiều người đặt ra nghi vấn rằng Tăng Thanh Hà đăng có tin vui. Tuy nhiên, bên cạnh những lời đồn đoán, cũng có không ít ý kiến cho rằng sự thay đổi trong vóc dáng của nữ diễn viên có thể chỉ đến từ góc chụp hoặc thiết kế chiếc váy rộng, khiến vòng hai trông khác lạ hơn so với bình thường. Cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà cũng tự "dự báo" mình sẽ tròn trịa hơn sau một mùa Tết ăn ún thả ga.

Trước khi bước vào cánh cửa hào môn, Tăng Thanh Hà từng là một diễn viên, cô gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên. Bằng chứng là những bộ phim có sự góp mặt mỹ nhân 8x luôn gặt hái được nhiều thành công như: Bỗng Dưng Muốn Khóc, Cánh Đồng Bất Tận ... Vì sở hữu nhiều tố chất đặc biệt, cô được khán giả ưu ái gọi là "Ngọc nữ" làng giải trí Việt. Vào năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn.

Sau hơn 1 thập kỷ kết hôn, Tăng Thanh Hà nay làm mẹ bỉm của 3 nhóc tỳ. Trong 3 lần mang thai, Tăng Thanh Hà đều rất kín tiếng, ít khi lộ ảnh. Đáng nói nhất, cô từng khiến showbiz Việt "náo loạn" khi công khai sinh em bé thứ 3 dù trước đó không để lộ bất kì hint nào. Hiện tại, vợ của doanh nhân Louis Nguyễn cũng đã thoải mái hơn trong việc đăng tải hình ảnh các con trên mạng xã hội. Song song với việc kinh doanh nhà hàng, Tăng Thanh Hà cũng được khen ngợi là người phụ nữ nội trợ vô cùng khéo léo.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ: "Cuộc sống của tôi rất bình yên. Niềm vui của tôi là được thấy các con lớn mỗi ngày". Cô cũng khẳng định: "Mỗi ngày được nghe bọn trẻ tíu tít nói đủ chuyện trên bàn ăn, hạnh phúc của người làm cha mẹ chỉ đơn giản vậy thôi".

