Chợ Việt bán 6 loại cá rẻ tốt cho tim mạch, đủ sức "chung mâm" với cá hồi siêu thị

Cá hồi nổi tiếng nhờ giàu omega-3, đặc biệt là EPA và DHA – hai axit béo giúp giảm triglyceride, hỗ trợ ổn định huyết áp và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, để ăn tốt cho tim mạch, bạn không bắt buộc phải chi tiền cho cá hồi nhập khẩu. Ngay tại chợ Việt có nhiều loại cá giá mềm hơn đáng kể nhưng vẫn cung cấp dưỡng chất quan trọng cho hệ tim mạch nếu ăn đúng cách và đều đặn.

1. Cá thu

Cá thu là lựa chọn gần nhất nếu so về độ giàu omega-3 trong nhóm cá phổ biến tại Việt Nam. Hàm lượng chất béo của cá thu chủ yếu là chất béo không bão hòa, có lợi cho tim, đồng thời còn cung cấp vitamin D và B12 hỗ trợ hệ tuần hoàn. Thịt cá thu béo tự nhiên, khi kho nhạt hoặc áp chảo nhẹ vẫn giữ được vị ngon mà không cần dùng quá nhiều dầu mỡ, rất phù hợp cho thực đơn 2–3 bữa cá mỗi tuần.

2. Cá trích

Dù kích thước nhỏ, cá trích lại chứa lượng EPA và DHA đáng kể. Ở nhiều quốc gia, cá trích được xem là cá béo tốt cho tim mạch không kém cá hồi. Tại Việt Nam, giá cá trích khá bình dân, dễ chế biến thành món kho, nướng hoặc làm gỏi. Nếu mục tiêu là bổ sung omega-3 đều đặn mà vẫn tiết kiệm, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

3. Cá nục

Cá nục là loại cá biển quen thuộc nhưng ít được nhắc đến khi nói về dinh dưỡng. Thực tế, cá nục vẫn cung cấp chất béo tốt và là nguồn đạm chất lượng cao. Khi chế biến theo cách lành mạnh như kho nhạt, hấp hoặc nấu canh, cá nục có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào thịt đỏ, từ đó hỗ trợ kiểm soát mỡ máu tốt hơn.

4. Cá mòi

Cá mòi, đặc biệt là cá mòi tươi hoặc đóng hộp chất lượng, cung cấp omega-3 cùng protein dễ hấp thu. Một điểm cộng là nếu ăn cả xương mềm, bạn còn bổ sung thêm canxi tự nhiên. Tuy nhiên, với cá hộp, nên chú ý hàm lượng muối để tránh nạp quá nhiều natri, nhất là với người đang kiểm soát huyết áp.

5. Cá basa

Cá basa không phải là cá giàu omega-3 hàng đầu như cá biển béo, nhưng vẫn là nguồn protein tốt và có lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều loại thịt đỏ. Khi được hấp, nấu canh hoặc áp chảo nhẹ, cá basa là lựa chọn thân thiện với tim mạch và phù hợp cho gia đình muốn ăn cá thường xuyên mà không lo chi phí cao.

6. Cá chép

Cá chép là loại cá nước ngọt phổ biến, cung cấp protein và một phần axit béo có lợi. Dù không “đậm đặc” omega-3 như cá thu hay cá trích, nhưng nếu được chế biến nhạt, ít dầu mỡ và kết hợp trong chế độ ăn đa dạng, cá chép vẫn góp phần giúp bữa ăn cân bằng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Điểm quan trọng nhất không chỉ là chọn đúng cá mà còn là cách nấu. Dù là cá thu hay cá nục, nếu chiên ngập dầu hoặc kho quá mặn thì lợi ích với tim mạch sẽ giảm đi đáng kể. Ngược lại, khi ưu tiên hấp, kho nhạt, nấu canh và duy trì thói quen ăn cá vài lần mỗi tuần, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ trái tim của mình mà không cần phụ thuộc vào cá hồi đắt đỏ.