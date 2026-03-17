Sai lầm của người dồn hết tiền mua vàng

17-03-2026 - 11:10 AM | Sống

Với người mới mua vàng, có một quyết định tưởng chừng rất hợp lý nhưng sau này lại khiến họ nghĩ khác.

Với nhiều người, mua vàng là một trong những cách tích lũy quen thuộc. Khi bắt đầu nghĩ đến việc giữ vàng, không ít người thường có một suy nghĩ khá đơn giản: nếu đã quyết định mua, thì mua luôn một khoản lớn cho “đỡ mất công”.

Nhưng sau một thời gian tìm hiểu hoặc trải nghiệm thực tế, nhiều người mới nhận ra đây lại là một sai lầm khá phổ biến của người mới mua vàng.

Chị Mai (32 tuổi, TP.HCM) kể rằng lần đầu mua vàng, chị đã quyết định dùng gần như toàn bộ khoản tiền tiết kiệm lúc đó để mua một lúc vài lượng. Lý do khá đơn giản: chị nghĩ nếu giá vàng tiếp tục tăng thì mua càng nhiều càng có lợi.

“Tôi lúc đó chỉ nghĩ là mua sớm cho chắc. Nếu đã xác định giữ vàng lâu dài thì mua một lần luôn,” chị nói.

Nhưng chỉ vài tháng sau, khi giá vàng biến động liên tục, chị mới bắt đầu thấy mình hơi vội. Nếu chia nhỏ số tiền ra mua nhiều lần, có thể mức giá trung bình sẽ dễ chịu hơn.

Thực tế, nhiều người có kinh nghiệm mua vàng lâu năm lại có một cách khá khác. Thay vì dồn toàn bộ tiền vào một lần, họ thường chia nhỏ khoản tiền và mua từng phần theo thời gian.

Cách làm này có vài lý do khá đơn giản. Thứ nhất, giá vàng luôn biến động. Việc mua từng phần giúp giảm bớt áp lực phải “đoán đúng thời điểm”. Thứ hai, nó giúp người mua giữ lại một phần tiền mặt, phòng khi cần đến.

Ngoài ra, việc chia nhỏ khoản mua cũng khiến việc tích lũy trở nên nhẹ nhàng hơn. Với nhiều người, thói quen mua một ít vàng mỗi vài tháng dễ duy trì hơn so với việc chờ đến khi có một khoản lớn.

Sau trải nghiệm lần đầu, chị Mai cũng thay đổi cách mua vàng của mình. Thay vì gom tiền để mua một lần lớn, chị bắt đầu mua từng ít một khi có khoản dư.

“Sau này nghĩ lại thì thấy mua vàng cũng giống nhiều việc tài chính khác. Không nhất thiết phải làm tất cả trong một lần,” chị nói.

Với những người mới bắt đầu tích vàng, bài học này khá quen thuộc: đi chậm một chút, chia nhỏ khoản mua và giữ lại sự linh hoạt cho tài chính cá nhân. Bởi đôi khi, sai lầm lớn nhất khi mua vàng không phải là mua sai thời điểm, mà là đặt quá nhiều tiền vào một quyết định duy nhất.

Lời khuyên:

Nếu xem vàng như một phần của kế hoạch tài chính, nhiều chuyên gia thường gợi ý một nguyên tắc khá đơn giản: không nên dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vàng, và cũng không nên mua tất cả trong một lần. Việc chia nhỏ khoản tiền để mua theo từng giai đoạn giúp giảm rủi ro về giá, đồng thời vẫn giữ lại tiền mặt cho những nhu cầu khác. Quan trọng hơn, vàng nên chỉ là một phần trong tổng tài sản, thay vì trở thành nơi “đặt cược” toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.

Mua vàng online trên nền tảng nổi tiếng, nhận hàng xong mới phát hiện: Mua vàng giả với giá vàng thật

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đổ xăng buổi sáng có tiết kiệm hơn?

Đổ xăng buổi sáng có tiết kiệm hơn? Nổi bật

Thức ăn thừa gây ung thư: Vì sao có món để qua đêm vẫn ăn được, nhưng có món hâm nóng kỹ đến đâu cũng đừng tiếc?

Thức ăn thừa gây ung thư: Vì sao có món để qua đêm vẫn ăn được, nhưng có món hâm nóng kỹ đến đâu cũng đừng tiếc? Nổi bật

Tài khoản vừa phát sinh số dư 520 triệu đồng đã bị khấu trừ ngay 420 triệu, người chuyển khoản kiện ra tòa: "Ngân hàng không có quyền trừ nợ"

Tài khoản vừa phát sinh số dư 520 triệu đồng đã bị khấu trừ ngay 420 triệu, người chuyển khoản kiện ra tòa: "Ngân hàng không có quyền trừ nợ"

11:00 , 17/03/2026
Người đàn ông 31 tuổi đột quỵ trong khi ngủ dù không rượu bia hay hút thuốc, thích thể thao: BS nhắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Người đàn ông 31 tuổi đột quỵ trong khi ngủ dù không rượu bia hay hút thuốc, thích thể thao: BS nhắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh"

10:34 , 17/03/2026
Nhận 30 triệu đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên SN 2007 đến ngân hàng rút sạch tiền: Công an có mặt làm việc trực tiếp

Nhận 30 triệu đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên SN 2007 đến ngân hàng rút sạch tiền: Công an có mặt làm việc trực tiếp

10:20 , 17/03/2026
Nhà tuyển dụng: "Một bát cháo không độc, một bát có độc, làm sao phân biệt?" - Chàng trai trả lời thông minh được nhận tại chỗ

Nhà tuyển dụng: "Một bát cháo không độc, một bát có độc, làm sao phân biệt?" - Chàng trai trả lời thông minh được nhận tại chỗ

10:12 , 17/03/2026

