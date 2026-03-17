Sai lầm của người dồn hết tiền mua vàng

Với nhiều người, mua vàng là một trong những cách tích lũy quen thuộc. Khi bắt đầu nghĩ đến việc giữ vàng, không ít người thường có một suy nghĩ khá đơn giản: nếu đã quyết định mua, thì mua luôn một khoản lớn cho “đỡ mất công”.

Nhưng sau một thời gian tìm hiểu hoặc trải nghiệm thực tế, nhiều người mới nhận ra đây lại là một sai lầm khá phổ biến của người mới mua vàng.

Chị Mai (32 tuổi, TP.HCM) kể rằng lần đầu mua vàng, chị đã quyết định dùng gần như toàn bộ khoản tiền tiết kiệm lúc đó để mua một lúc vài lượng. Lý do khá đơn giản: chị nghĩ nếu giá vàng tiếp tục tăng thì mua càng nhiều càng có lợi.

Ảnh minh hoạ

“Tôi lúc đó chỉ nghĩ là mua sớm cho chắc. Nếu đã xác định giữ vàng lâu dài thì mua một lần luôn,” chị nói.

Nhưng chỉ vài tháng sau, khi giá vàng biến động liên tục, chị mới bắt đầu thấy mình hơi vội. Nếu chia nhỏ số tiền ra mua nhiều lần, có thể mức giá trung bình sẽ dễ chịu hơn.

Thực tế, nhiều người có kinh nghiệm mua vàng lâu năm lại có một cách khá khác. Thay vì dồn toàn bộ tiền vào một lần, họ thường chia nhỏ khoản tiền và mua từng phần theo thời gian.

Cách làm này có vài lý do khá đơn giản. Thứ nhất, giá vàng luôn biến động. Việc mua từng phần giúp giảm bớt áp lực phải “đoán đúng thời điểm”. Thứ hai, nó giúp người mua giữ lại một phần tiền mặt, phòng khi cần đến.

Ngoài ra, việc chia nhỏ khoản mua cũng khiến việc tích lũy trở nên nhẹ nhàng hơn. Với nhiều người, thói quen mua một ít vàng mỗi vài tháng dễ duy trì hơn so với việc chờ đến khi có một khoản lớn.

Ảnh minh hoạ

Sau trải nghiệm lần đầu, chị Mai cũng thay đổi cách mua vàng của mình. Thay vì gom tiền để mua một lần lớn, chị bắt đầu mua từng ít một khi có khoản dư.

“Sau này nghĩ lại thì thấy mua vàng cũng giống nhiều việc tài chính khác. Không nhất thiết phải làm tất cả trong một lần,” chị nói.

Với những người mới bắt đầu tích vàng, bài học này khá quen thuộc: đi chậm một chút, chia nhỏ khoản mua và giữ lại sự linh hoạt cho tài chính cá nhân. Bởi đôi khi, sai lầm lớn nhất khi mua vàng không phải là mua sai thời điểm, mà là đặt quá nhiều tiền vào một quyết định duy nhất.

Lời khuyên:

Nếu xem vàng như một phần của kế hoạch tài chính, nhiều chuyên gia thường gợi ý một nguyên tắc khá đơn giản: không nên dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vàng, và cũng không nên mua tất cả trong một lần. Việc chia nhỏ khoản tiền để mua theo từng giai đoạn giúp giảm rủi ro về giá, đồng thời vẫn giữ lại tiền mặt cho những nhu cầu khác. Quan trọng hơn, vàng nên chỉ là một phần trong tổng tài sản, thay vì trở thành nơi “đặt cược” toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.