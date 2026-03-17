Sau 8h tối, siêu thị là thiên đường: “Không phải ban ngày không mua nổi, mà ban đêm mới thật sự đáng tiền”

8h10 phút tối. vừa tan làm, chị Lý xách cặp bước vào siêu thị gần nhà. Khu đồ ăn chín sáng đèn rực rỡ. Chị nhanh chóng lấy hai hộp sushi dán nhãn giảm 20%, sau đó chuyển sang quầy bánh mì chọn thêm vài chiếc đang được giảm một nửa giá. Nhân viên thu ngân Tiểu Trương đã quen với vị khách xuất hiện đúng giờ mỗi tối thứ Tư. Cô mỉm cười chào: “Chị Lý, hôm nay sushi cá hồi cũng giảm giá, chị lấy thêm một hộp không?” Khi kim đồng hồ vừa vượt qua 8 giờ tối, một “bữa tiệc giảm giá thầm lặng” bắt đầu diễn ra tại nhiều siêu thị ở các thành phố Trung Quốc.

Nhiều người vừa mua sắm vừa dùng điện thoại ghi lại những giỏ hàng đầy ắp “chiến lợi phẩm”, rồi đăng lên mạng xã hội với lời cảm thán: “Siêu thị buổi tối đúng là thiên đường cho người tiết kiệm.”

Siêu thị thường giảm giá sau 8h tối.

Trước đây, việc “chờ tối để mua đồ giảm giá” có thể gợi lên hình ảnh những bó rau héo, quả táo nhăn nheo hay phần thịt bị lựa bỏ. Nhưng nếu xem các bài chia sẻ mua sắm trên mạng hiện nay, người ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác: giỏ hàng đầy những món ăn thơm ngon, hấp dẫn và còn rất tươi mới.

Trong bài viết "Vào lúc 8h tối tại siêu thị, người tiêu dùng cuối cùng cũng trở thành "thần thánh"" được đăng tải trên QQ, chỉ ra rằng vệc siêu thị giảm giá vào buổi tối không phải điều mới. Các mặt hàng như trứng, rau hay thịt tươi từ lâu đã có khuyến mãi cuối ngày. Tuy nhiên, khi những chuỗi siêu thị cao cấp như 7Fresh, Yonghui, Hema hay Wumart tham gia cuộc chơi, việc “đi chợ đêm ở siêu thị” đã thay đổi đáng kể.

Danh mục hàng hóa phong phú hơn, khung giờ giảm giá rõ ràng hơn và không khí mua sắm cũng sôi động hơn, tạo nên một làn sóng săn sale mang đậm nhịp sống đô thị.

Tại Bắc Kinh, nhiều siêu thị bắt đầu chương trình khuyến mãi lớn sau 8 giờ tối. Các khu đồ ăn chín, bánh mì, rau củ quả thường treo biển giảm từ 30% đến 70%.

Ở siêu thị Wumart trên đường Xueqing (quận Hải Điến, Trung Quốc), ghi nhận lượng khách đã bắt đầu đông từ khoảng 7h30 tối. Quầy “bánh kẹp thịt trứng” nổi tiếng dần có hàng người xếp hàng. Khu bánh mì và quầy đồ ăn chín có bàn thử món cũng thu hút nhiều khách. Những người mua quen thuộc dường như đã nắm rõ “quy luật”: “Trước 8 giờ thì ăn thử, sau 8 giờ mới mua.”

Một khách hàng lớn tuổi chia sẻ kinh nghiệm: Đợt giảm giá đầu tiên thường diễn ra khoảng 8 giờ, mức giảm khoảng 20%. Nếu kiên nhẫn chờ thêm, khi quầy đồ ăn vơi đi một nửa, giảm 30% sẽ xuất hiện

Cách đó hơn 10 km, tại siêu thị 7Fresh ở khu Lưu Ly Kiều, Bắc Kinh, khung cảnh buổi tối cũng tấp nập không kém. Một phụ nữ khoe “chiến lợi phẩm”:

- Cá vược đông lạnh: từ 23,8 NDT (khoảng 90 nghìn đồng) xuống còn 11,9 NDT (khoảng 45 nghìn đồng)

- Thịt bò: từ 78 NDT (khoảng 295 nghìn đồng) xuống dưới 40 NDT (dưới 150 nghìn đồng)

Đặc biệt là các mặt hàng tươi sống đồng loạt giảm sâu.

So với mức giá chỉ vài giờ trước còn khá cao, mức giảm này rõ ràng rất hấp dẫn.

Trên thực tế, đồ ăn chín, món trộn và các sản phẩm bánh mì mới là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhân viên văn phòng bận rộn. Sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian cùng mức giá hấp dẫn tạo nên sức hút khó cưỡng.

Chị Gao, sống tại khu Quan Trang, Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết mỗi ngày lúc 7h30 tối chị đều lái xe tới siêu thị 7Fresh gần nhà. “Sau 8 giờ, nhiều loại rau, sandwich, salad, đồ ăn nhẹ và bánh mì đều được dán nhãn giảm 50%. Ví dụ sandwich trứng chỉ còn khoảng 4 NDT, rẻ hơn rất nhiều so với ban ngày", chị chia sẻ.

Những người tiêu dùng như chị Gao đang trở thành lực lượng chính của làn sóng mua sắm giảm giá buổi tối. Phần lớn họ là nhân viên văn phòng thành thị, có lịch làm việc bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến chất lượng cuộc sống và cách chi tiêu thông minh. Một nhân viên làm việc tại công ty nước ngoài ở Bắc Kinh chia sẻ: “Không phải vì tôi thiếu tiền. Tôi chỉ không thích lãng phí. Những món này vẫn còn tốt, chỉ là siêu thị cần thay hàng mới mỗi ngày. Mua với giá giảm vừa tiết kiệm vừa tránh lãng phí thực phẩm.”

Tại Trường Sa - một thành phố nổi bật với xu hướng tiêu dùng mới ở miền Nam Trung Quốc cảnh tượng tương tự cũng diễn ra mỗi tối.

Trên các kệ hàng, nhãn giảm giá xuất hiện khắp nơi: trái cây, rau, thịt kho hay đồ ăn chín đều có ưu đãi, thậm chí giảm tới 50%.

Khách hàng đẩy xe đi qua các gian hàng và nhanh chóng lấp đầy giỏ với trái cây, rau, thịt tươi và bánh mì. Một khách hàng sinh sau năm 2000 khoe thành quả: “Bưởi giảm 50%, thịt bò hầm giảm 30%, vịt quay giảm 20% - mua quá đã.”

Đôi khi, thứ hấp dẫn hơn cả một con gà quay nóng hổi chính là con gà quay có dán nhãn giảm giá. Sau giờ tăng ca, khi bụng đói cồn cào bước vào siêu thị, thật khó để cưỡng lại một con gà quay nguyên con giá 9,9 NDT (chưa tới 40 nghìn đồng)

Bánh scone, mochi hay bánh đậu đỏ giảm xuống chỉ còn vài tệ khiến nhiều người cảm giác như quay về những tiệm bánh nhỏ của mười năm trước.

Một người tiêu dùng đùa: “Chỉ vài tệ là có bữa sáng ngày mai. Ổ bánh mì này thân quen như người bạn thời thơ ấu vậy.”

Đại hội mua sắm, so sánh giá cả của các bà nội trợ bắt đầu.

“Không ai rời siêu thị buổi tối mà tay không”, câu nói này gần như trở thành cảm nhận chung của những người từng tham gia săn sale.

Đối với họ, miễn chưa hết hạn thì chất lượng không khác gì hàng bán giá gốc. Nhiều người cho rằng giảm giá buổi tối thực chất chỉ là cách đưa thực phẩm trở về giá trị thực tế, sau khi loại bỏ phần “giá cộng thêm” ban ngày.

Song, khảo sát cũng cho thấy thấy nhiều chuỗi siêu thị lâu năm lẫn mới nổi tại Bắc Kinh đều triển khai khung giờ “dọn hàng trong ngày” với mức giảm giá mạnh. Tuy nhiên, những mặt hàng còn lại mỗi ngày gần như giống một “hộp mù” - không ai biết trước sẽ có gì. Các món “siêu hời” cũng thường phải nhanh tay mới có, còn nếu mua quá nhiều mà không dùng kịp thì tính ra chưa chắc đã tiết kiệm được bao nhiêu. Vì vậy, trước các chương trình giảm giá này, người tiêu dùng vẫn cần giữ sự tỉnh táo.

Mua quá đã nhưng phải biết cách kiềm chế

Săn đồ giảm giá sau 20h mang lại cảm giác “trúng mánh”, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tiết kiệm. Nhiều người từng chia sẻ rằng gần như không ai rời siêu thị buổi tối mà tay không. Những chiếc tem giảm giá bắt mắt - từ nhãn trắng của Wumart, nhãn vàng nổi bật của 7Fresh đến tem cam của Walmart với dòng chữ “tiết kiệm xx tệ” - dễ khiến khách hàng rơi vào tâm lý: giá đã rẻ như vậy thì không mua sẽ rất tiếc.

Khoảng 21h15, gần giờ đóng cửa ở nhiều siêu thị, cảnh tượng quen thuộc là người mua tay xách vài ba hộp đồ ăn chín, thậm chí chất đầy xe hàng với bánh mì, thịt nướng, sushi hay salad. Các khay croissant, bánh tart trứng hay bánh mì gói được giảm tới 50% càng khiến nhiều người dù đã ăn tối no vẫn quyết định mua thêm “cho bữa sáng ngày mai”. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của không ít người cho thấy săn sale cũng cần sự tỉnh táo.

Có người từng mua ổ bánh mì lớn giảm giá chỉ còn vài tệ vì nghĩ quá hời, nhưng sau đó lại không ăn kịp, bánh nhanh mốc và buộc phải bỏ đi. Có người khác lần đầu đi siêu thị buổi tối mua cả túi đồ ăn chín như gà rán, chân giò, hải sản trộn… nhưng cuối cùng ăn không hết, hôm sau nhìn lại đã mất ngon hoặc không còn đảm bảo chất lượng.

Các siêu thị đông đúc sau 8h tối. Nhiều người cũng chỉ rảnh sau khung giờ này để đi mua sắm. Ảnh minh họa.

Thậm chí, đôi khi việc giảm giá còn khiến người mua tạo ra nhu cầu mới cho chính mình: một món không thật sự muốn ăn nhưng vì đang giảm giá nên vẫn bỏ vào giỏ. Nhìn từ phía doanh nghiệp, chương trình giảm giá buổi tối vốn xuất phát từ bài toán kinh doanh rất thực tế. Với các mặt hàng có hạn sử dụng ngắn như thực phẩm tươi, bánh mì hay đồ ăn chế biến sẵn, nếu không bán hết trong ngày thì siêu thị phải hủy bỏ hoàn toàn.

Vì vậy, giảm giá vào cuối ngày giúp họ thu hồi một phần chi phí, đồng thời đảm bảo cam kết “thực phẩm tươi mỗi ngày”.

Theo thời gian, mô hình này còn mang lại nhiều lợi ích khác: thu hút thêm khách đến cửa hàng, kích thích họ mua kèm các sản phẩm nguyên giá, đồng thời tạo dựng hình ảnh thương hiệu chú trọng độ tươi và an toàn thực phẩm.

Ở góc độ rộng hơn, hiện tượng “săn sale sau 20h” cũng phản ánh sự chuyển mình của ngành bán lẻ hiện đại, nơi các siêu thị ngày càng dựa vào dữ liệu để dự báo nhu cầu, quản lý tồn kho và điều chỉnh mức giảm giá theo thời gian thực.

Điều đó khiến khung giờ buổi tối trở thành một “sân chơi” đặc biệt giữa người tiêu dùng và nhà bán lẻ: một bên tìm kiếm mức giá hợp lý, bên còn lại tối ưu vòng quay hàng hóa. Nhưng sau tất cả, bài toán tiết kiệm vẫn quay về lựa chọn cá nhân. Bởi săn được món rẻ là một chuyện, còn mua đúng thứ mình thực sự cần mới là cách để giỏ hàng buổi tối thật sự trở nên “đáng tiền”.

Nguồn: QQ