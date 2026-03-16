Thịt đóng khay nhìn giống nhau, nhưng người làm siêu thị chỉ chọn 1 kiểu

Ở quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị, các khay thịt thường được xếp ngay ngắn và nhìn qua gần như giống hệt nhau. Phần lớn người mua sẽ chọn khá nhanh: thấy miếng thịt có màu đỏ tươi, ít mỡ hoặc nằm ngay trước mắt là bỏ vào giỏ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một nhân viên từng làm tại quầy thịt trong siêu thị, người trong nghề khi mua thịt cho gia đình lại thường có cách chọn khác hẳn.

Một trong những thói quen khá phổ biến của họ là không chọn những khay nằm ở lớp trên cùng hoặc ngay phía ngoài kệ , dù những khay này thường trông bắt mắt nhất. Thay vào đó, họ thường cúi xuống hoặc kéo nhẹ khay ra để xem những khay được xếp ở phía dưới hoặc phía trong. Lý do nằm ở cách vận hành của quầy thịt trong siêu thị. Trong suốt cả ngày, các khay ở phía trên và phía ngoài thường là những khay bị khách cầm lên xem nhiều nhất. Không ít người sẽ nhấc lên kiểm tra rồi đặt lại nếu thấy chưa ưng ý. Việc bị cầm lên đặt xuống nhiều lần khiến những khay này tiếp xúc với không khí lâu hơn, nhiệt độ bề mặt dễ thay đổi nhẹ, từ đó có thể ảnh hưởng phần nào đến độ tươi của miếng thịt.

Trong khi đó, những khay nằm phía dưới hoặc phía trong thường ít bị động vào hơn , đặc biệt là vào các khung giờ đông khách. Vì ít bị lấy ra xem rồi đặt lại, phần thịt trong các khay này thường giữ được trạng thái ổn định hơn trong tủ mát. Đây cũng là lý do nhiều nhân viên siêu thị khi mua thịt cho gia đình thường có thói quen nhìn kỹ vài lớp khay bên dưới trước khi chọn.

Ngoài vị trí khay trên kệ, người trong nghề cũng khuyên nên quan sát kỹ phần nước đọng ở đáy khay thịt . Khi thịt tươi được đóng gói và bảo quản trong tủ mát, việc xuất hiện một lớp nước mỏng là điều khá bình thường, bởi bản thân thịt vẫn chứa độ ẩm tự nhiên. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy lượng nước tích nhiều bất thường, đặc biệt là khi nước có màu hơi sậm hoặc đục hơn bình thường, đó có thể là dấu hiệu cho thấy miếng thịt đã được bày trên kệ trong một khoảng thời gian khá lâu. Trong quá trình bảo quản, thịt sẽ dần mất nước và phần dịch này chảy xuống đáy khay, vì vậy những khay có nhiều nước thường không phải là lựa chọn tối ưu.

Bên cạnh đó, người mua cũng nên dành vài giây kiểm tra tem nhãn dán trên khay . Nhiều người có thói quen chỉ nhìn nhanh màu thịt rồi quyết định mua ngay, nhưng thực tế thông tin trên nhãn mới là chi tiết quan trọng. Trên tem thường ghi rõ ngày đóng gói, thời hạn sử dụng và đôi khi cả thời điểm đóng gói trong ngày. Dù các khay thịt được bày cạnh nhau và trông gần như giống hệt, nhưng thời gian đóng gói có thể chênh lệch vài giờ hoặc thậm chí một ngày. Người có kinh nghiệm thường sẽ cầm lên so sánh nhanh vài khay trước khi chọn, ưu tiên những khay có thời điểm đóng gói gần nhất để đảm bảo độ tươi.

Một mẹo nhỏ khác là kết hợp quan sát cả màu sắc và bề mặt miếng thịt . Thịt tươi thường có màu sắc tự nhiên, bề mặt còn độ ẩm nhẹ nhưng không bị khô hoặc tái nhợt. Nếu thấy miếng thịt có dấu hiệu hơi xỉn màu, phần rìa khô hoặc bề mặt không còn độ đàn hồi, nhiều khả năng khay đó đã được bày trên kệ khá lâu.