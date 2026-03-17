3 kiểu người không nên mời đi ăn hay đến chơi nhà, dù mối quan hệ thân thiết đến đâu

Thực tế, việc cùng ngồi bên bàn ăn và trò chuyện thường giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, phá bỏ sự ngại ngùng ban đầu. Tuy nhiên, một bữa tiệc có thể vừa là cơ hội để củng cố tình cảm, vừa có thể khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Vì vậy, khi tổ chức một bữa ăn hay buổi gặp gỡ, nhiều người cho rằng nên cân nhắc kỹ khách mời. Đặc biệt, có 3 kiểu người thường khiến không khí bàn tiệc trở nên khó xử, dù mối quan hệ trước đó có thân thiết đến đâu.

Người luôn muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý

Trong cuộc sống, không khó để gặp những người có xu hướng trở thành tâm điểm trong các buổi gặp gỡ. Họ thường chia sẻ nhiều về bản thân và cố gắng tạo sự chú ý trong cuộc trò chuyện, đôi khi vô tình khiến không khí xoay quanh mình nhiều hơn.

Nhiều người trong số họ cho rằng đó là cách thể hiện sự tự tin hoặc sự hiểu biết. Tuy nhiên, nếu không khéo léo, điều này có thể khiến cuộc trò chuyện mất đi sự cân bằng, khiến một số vị khách khác cảm thấy ít có cơ hội tham gia và bầu không khí vì thế trở nên kém tự nhiên.

Người thường xuyên than phiền và trút cảm xúc tiêu cực

Trên thực tế, ai cũng có áp lực và nỗi buồn của riêng mình. Tuy nhiên, nếu một người thường xuyên tìm kiếm sự an ủi từ người khác trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là tại các buổi tụ họp đông người, điều đó có thể khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Trong một buổi tiệc sinh nhật, khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, một cô gái họ Lý vô tình nhắc đến một chuyện buồn trong quá khứ. Ban đầu, mọi người đều cố gắng an ủi cô. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, cô bắt đầu kể chi tiết về những mâu thuẫn với mẹ chồng và những bất công trong cuộc hôn nhân của mình, thậm chí bật khóc ngay trên bàn ăn. Bữa tiệc sinh nhật vì thế nhanh chóng trở nên gượng gạo, và nhiều khách mời chỉ ăn vội rồi ra về.

Nhiều người cho rằng việc chia sẻ cảm xúc là điều bình thường, nhưng nếu không đúng lúc và không đúng hoàn cảnh, điều đó dễ khiến người khác cảm thấy áp lực hoặc khó xử.

Người xem các buổi tụ họp như cơ hội để tìm kiếm lợi ích

Trong cuộc sống thực tế, có những người xem các buổi gặp mặt như cơ hội để xây dựng mạng lưới quan hệ phục vụ lợi ích cá nhân. Họ sẵn sàng xuất hiện khi bạn có giá trị, nhưng biến mất khi bạn gặp khó khăn.

Một nhà văn từng kể về người bạn có cha giữ chức vụ cao trong một tổ chức. Khi cha còn đương chức, người này có rất nhiều bạn bè, công việc kinh doanh thuận lợi. Nhưng sau khi cha nghỉ hưu và công việc sa sút, những người từng xưng anh em trong các bữa tiệc trước đây gần như đều rời đi. Trải nghiệm đó khiến anh nhận ra rằng không phải mọi mối quan hệ trên bàn tiệc đều là tình bạn thật sự.

Đạo diễn Trung Quốc Vương Nhạc Luân từng chia sẻ rằng những năm gần đây ông chủ động đơn giản hóa cuộc sống, tham gia ít buổi tụ họp không cần thiết và giảm bớt những mối quan hệ xã giao. Theo ông, có những bữa tiệc mà mọi người tỏ ra thân thiết khi nâng ly, nhưng sau đó lại gần như không còn liên lạc.

Vì vậy, thay vì dành thời gian cho những cuộc gặp gỡ mang tính hình thức, nhiều người lựa chọn duy trì những mối quan hệ chân thành và thoải mái hơn. Đôi khi, một buổi trò chuyện yên tĩnh bên tách trà với người thực sự hiểu mình lại có giá trị hơn rất nhiều so với một bữa tiệc đông người nhưng thiếu sự kết nối thực sự.

Theo Toutiao