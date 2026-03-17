Băn khoăn của người lương 28 triệu, nợ 700 triệu

Khi đang có nợ, 1 trong những phương án mà nhiều người thường áp dụng nhất chính là: Cố gắng giảm chi về mức tối thiểu để tập trung trả nợ. Điều này không có gì khó hiểu, tuy nhiên, đó chưa bao giờ là phương án duy nhất.

Bên cạnh việc vun vén chi tiêu, nếu có thể, nhiều người cũng cố gắng kiếm thêm tiền để “tăng tốc” trên hành trình trả nợ. Có thể là nhận thêm việc ngoài giờ hành chính, hoặc tìm việc mới trả lương cao hơn.

Tâm sự của chàng trai 29 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Công việc hiện tại của anh trả lương 28 triệu/tháng - sau khi trừ đi BHXH và thuế, con số thực nhận là 24 triệu đồng. Công việc mới lương 35,5 triệu - sau khi trừ đi BHXH và thuế, con số thực nhận khoảng 30 triệu, tăng 6 triệu so với công việc hiện giờ.

Dẫu vậy, chàng trai vẫn còn nhiều băn khoăn vì môi trường mới khá cạnh tranh, áp lực. Trong khi môi trường hiện tại lại rất thoải mái.

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều khuyên chàng trai này không nên nhảy việc. Dù lương chỗ mới cao hơn thật nhưng suy tính kỹ thì chưa chắc đã hơn, bởi đi làm đâu chỉ có mỗi tiền lương là quan trọng.

“Môi trường công ty rất quan trọng, mình đã thấy nhiều người chọn lương thấp hơn để làm việc ở môi trường tốt hơn theo họ đánh giá đấy ạ. Như bạn thì lương tăng 6 triệu - mức tăng thực nhận ước tính, mà căng thẳng, áp lực gấp đôi thì cũng chưa chắc kham nổi đâu” - Một người khuyên.

“28 triệu lên 35 triệu thì không nên nhảy việc đâu, nhất là chỗ hiện tại đang không có gì để chê, còn chỗ mới thì lại thấy có quá nhiều thứ lấn cấn. Chưa kể là nếu nhảy việc bây giờ thì cuối năm cũng mất 1 khoản không nhỏ tiền thưởng, tiền thâm niên. Vì làm văn phòng thì mình nghĩ là ở đâu cũng phải làm trên 1 năm thì thưởng mới ok được. Mình cũng nhảy việc mà nhảy từ chỗ trả lương 32 triệu - mức đóng bảo hiểm 5 triệu, sang chỗ trả lương 50 triệu - mức đóng bảo hiểm 35 triệu. Vậy nó mới bõ ấy, chứ tăng có 6 triệu mà còn mất thâm niên thì đừng nhảy” - Một người đồng tình.

“700 triệu tiền nợ đương nhiên là không nhỏ, nhưng mình cũng nghĩ là không nên chọn công ty trả lương 35,5 triệu làm gì. Thay vì nhảy việc thì cố tìm thêm 1 job nữa, gắng làm ngoài giờ hành chính là được” - Một người chia sẻ.

“Thêm được có vài triệu mà kéo theo cạnh tranh, tiêu cực thì thôi để đầu óc thoải mái làm thêm việc khác! Với mình nói thật là dù lương 28 triệu hay 35,5 triệu thì so với số nợ 700 triệu, tốc độ trả nợ nó cũng không thay đổi nhiều đâu” - Một người bày tỏ.

Lên kế hoạch trả nợ thế nào để bản thân không kiệt sức?

1. Duy trì các nguồn thu nhập đang ổn định

Khi đang gánh nợ, điều quan trọng nhất không phải là tìm việc mới lương cao nhưng có rủi ro “không phù hợp”, mà là giữ cho những nguồn thu nhập hiện tại được ổn định. Một công việc chính đều đặn là “xương sống” giúp dòng tiền hàng tháng không bị đứt đoạn.

Vì vậy bằng mọi cách, hãy đảm bảo công việc đang có được duy trì tốt: làm việc ổn định, hạn chế rủi ro nghỉ việc đột ngột, giữ hiệu suất để không ảnh hưởng đến thu nhập chính. Nhiều người vì quá sốt ruột trả nợ nên lao vào quá nhiều việc cùng lúc, dẫn đến kiệt sức, làm việc chính sa sút rồi cuối cùng lại mất luôn nguồn thu ổn định.

Trả nợ là hành trình dài hơi, nên điều quan trọng là giữ được “nền móng” tài chính vững vàng. Chỉ cần mỗi tháng đều có dòng tiền ổn định để chi tiêu và trả một phần nợ, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều và bạn cũng không phải sống trong trạng thái căng thẳng liên tục.

2. Tìm cách tăng thu nhập bền vững và an toàn

Sau khi giữ được nguồn thu chính, bước tiếp theo là tìm cách tăng thu nhập, nhưng phải theo hướng bền vững và an toàn. Điều này có nghĩa là ưu tiên những cách kiếm tiền có thể duy trì lâu dài, ít rủi ro và phù hợp với khả năng của bản thân. Ví dụ như nhận thêm dự án freelance liên quan đến chuyên môn, làm việc bán thời gian ổn định hoặc phát triển kỹ năng mới để nâng giá trị lao động của mình.

Ngược lại, những cách kiếm tiền nhanh nhưng nhiều rủi ro như đầu tư mạo hiểm, vay thêm tiền để “gỡ gạc”, hay lao vào các cơ hội làm giàu thiếu rõ ràng thường chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Khi đang có nợ, mục tiêu không phải là làm giàu thật nhanh mà là cải thiện dòng tiền một cách chắc chắn. Một nguồn thu phụ dù không quá lớn nhưng đều đặn mỗi tháng vẫn có giá trị hơn nhiều so với những khoản thu thất thường. Khi thu nhập tăng lên một cách ổn định, việc trả nợ sẽ dần nhẹ gánh mà bạn vẫn giữ được sức khỏe và nhịp sống bình thường.

3. Sắp xếp thứ tự trả nợ theo mức lãi suất

Không phải khoản nợ nào cũng nên trả theo cùng một cách. Để giảm áp lực tài chính và tránh việc trả mãi không dứt, một nguyên tắc quan trọng là ưu tiên thanh toán những khoản có lãi suất cao trước. Các khoản vay tiêu dùng, thẻ tín dụng hoặc vay ngắn hạn thường có lãi suất cao, nếu để lâu sẽ khiến số tiền phải trả tăng lên nhanh chóng.

Hãy lập danh sách tất cả các khoản nợ hiện có, ghi rõ số tiền, lãi suất và thời hạn, sau đó ưu tiên dồn tiền để xử lý những khoản lãi cao trước. Những khoản lãi thấp hơn có thể trả đều theo kế hoạch. Cách làm này giúp giảm tổng chi phí lãi phải trả trong dài hạn, đồng thời tạo cảm giác tiến triển rõ ràng khi từng khoản nợ được giải quyết.

Quan trọng hơn, khi có kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ không còn cảm giác bị “ngập” trong nợ nần mà thay vào đó là từng bước xử lý vấn đề. Trả nợ lúc này không còn là cuộc chạy đua kiệt sức, mà trở thành một kế hoạch tài chính có tính toán và có điểm kết thúc.