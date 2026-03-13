Nhà tuyển dụng hỏi: "Bạn dùng điện thoại mấy tiếng một ngày?" - Câu hỏi tưởng vô nghĩa lại khiến nhiều ứng viên trượt

Thị trường việc làm hiện nay ngày càng cạnh tranh, đặc biệt với những sinh viên mới ra trường. Không ít người phải gửi hàng chục hồ sơ mới nhận được một vài lời mời phỏng vấn. Chính vì vậy, các nhà tuyển dụng cũng sẽ đưa ra những câu hỏi bất ngờ để đánh giá ứng viên, thay vì chỉ dừng lại ở những nội dung quen thuộc như kinh nghiệm làm việc hay điểm mạnh, điểm yếu.

Một trong những câu hỏi khiến nhiều ứng viên bất ngờ là: "Bạn dùng điện thoại mấy tiếng một ngày?" . Nghe qua, đây chỉ là một câu hỏi rất bình thường, thậm chí có vẻ không liên quan đến công việc. Thế nhưng trong thực tế, chính câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại khiến không ít người mất điểm ngay trong phòng phỏng vấn.

Quang Anh, 24 tuổi, từng tham gia phỏng vấn vào vị trí nhân viên marketing tại một công ty truyền thông ở Hà Nội. Buổi phỏng vấn ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Nhà tuyển dụng hỏi về kinh nghiệm thực tập, cách xử lý tình huống khi làm việc nhóm và hiểu biết về lĩnh vực marketing. Quang Anh đã chuẩn bị trước khá kỹ nên trả lời khá tự tin, thậm chí còn cảm thấy mình đang chiếm ưu thế.

Tưởng rằng buổi phỏng vấn sắp kết thúc, vị trưởng phòng tuyển dụng bất ngờ hỏi thêm một câu khá lạ: "Một ngày bạn dùng điện thoại bao nhiêu tiếng?". Quang Anh gần như không cần suy nghĩ, trả lời khá thoải mái: "Chắc khoảng 7-8 tiếng ạ, em hay lướt TikTok, Facebook và xem video cho đỡ căng thẳng".

Người phỏng vấn chỉ gật đầu, ghi gì đó vào cuốn sổ trước mặt rồi chuyển sang câu hỏi khác. Buổi phỏng vấn kết thúc không lâu sau đó. Vài ngày sau, Quang Anh nhận được email thông báo không trúng tuyển. Điều khiến anh bất ngờ là trong phần phản hồi ngắn gọn, phía công ty nhắc đến một chi tiết là ứng viên chưa thể hiện được khả năng kiểm soát sự tập trung khi làm việc. Lúc đó Quang Anh mới nhớ lại câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa kia.

Trong cùng buổi phỏng vấn hôm đó còn có một ứng viên khác là Lan Anh. Khi nhận được câu hỏi tương tự: "Bạn dùng điện thoại bao nhiêu tiếng mỗi ngày?", cô không trả lời ngay lập tức mà suy nghĩ vài giây rồi nói: "Khoảng 4–5 tiếng ạ. Nhưng khi làm việc em thường để điện thoại ở chế độ im lặng để tránh bị phân tâm. Em chỉ kiểm tra vào giờ nghỉ hoặc khi cần trao đổi công việc". Câu trả lời không quá dài, nhưng lại khiến nhà tuyển dụng chú ý. Sau buổi phỏng vấn, Lan Anh là người được lựa chọn.

Điều khiến nhà tuyển dụng đánh giá cao ứng viên không phải là con số nhiều hay ít, mà là cách ứng viên thể hiện ý thức quản lý thời gian và sự tập trung của mình. Trong môi trường làm việc hiện nay, khả năng kiểm soát các yếu tố gây xao nhãng, đặc biệt là điện thoại và mạng xã hội là một kỹ năng quan trọng.

Nhiều ứng viên thường chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi quen thuộc, nhưng lại dễ lúng túng khi gặp những câu hỏi tưởng chừng không liên quan đến công việc. Trên thực tế, những câu hỏi như vậy thường được dùng để quan sát phản ứng tự nhiên và cách suy nghĩ của ứng viên.

Những câu hỏi như "Bạn dùng điện thoại bao nhiêu tiếng mỗi ngày?", "Buổi sáng việc đầu tiên bạn làm là gì?" hay "Nếu có một ngày rảnh hoàn toàn, bạn sẽ làm gì?" đôi khi giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về thói quen, kỷ luật cá nhân và cách ứng viên quản lý cuộc sống của mình.

Từ những tình huống như vậy, các chuyên gia tuyển dụng cho rằng ứng viên có thể rút ra một vài bài học quan trọng khi tham gia phỏng vấn.

1. Đừng trả lời theo phản xạ

Khi gặp một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhiều người có xu hướng trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên, hãy dành vài giây suy nghĩ xem nhà tuyển dụng muốn kiểm tra điều gì phía sau câu hỏi đó.

2. Thành thật nhưng cần thể hiện sự kiểm soát bản thân

Nhà tuyển dụng không mong ứng viên nói rằng mình "không dùng điện thoại". Điều họ muốn biết là bạn có ý thức về việc quản lý thời gian và sự tập trung của mình hay không.

3. Luôn liên hệ câu trả lời với môi trường công việc

Một câu trả lời tốt không chỉ nói về thói quen cá nhân mà còn cho thấy bạn biết cách điều chỉnh hành vi khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Trong nhiều buổi phỏng vấn, chính những câu hỏi tưởng chừng nhỏ nhặt lại là cách để nhà tuyển dụng nhìn thấy rõ hơn tính cách và tư duy của ứng viên. Vì vậy, khi bước vào phòng phỏng vấn, điều quan trọng không chỉ là chuẩn bị kiến thức chuyên môn mà còn là giữ sự tỉnh táo trước những câu hỏi bất ngờ.