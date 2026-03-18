390 cửa hàng, quán ăn... tại nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ‘phạt nguội’: Hộ kinh doanh nhanh chóng nộp phạt theo quy định
Phường Hoàn Kiếm là khu vực ghi nhận nhiều trường hợp sai phạm nhất, với 55 trường hợp.
Tối ngày 17/3 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã thông tin về 390 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong ngày 16/3/2026.
Theo đó, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và xử lý 390 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình thức “phạt nguội” bằng hình ảnh. Thống kê từ Công an thành phố, trong tổng số các trường hợp vi phạm, có 60 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 330 trường hợp được tiếp nhận, xác minh từ phản ánh của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 43 xã, phường. Việc ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò giám sát của người dân được đánh giá là góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị.
Các địa bàn ghi nhận nhiều vi phạm gồm: Phường Hoàn Kiếm (55 trường hợp); Phường Ô Chợ Dừa (23 trường hợp); Phường Láng (19 trường hợp); Phường Cửa Nam (15 trường hợp); Phường Yên Hòa, Việt Hưng (mỗi địa bàn ghi nhận 14 trường hợp).
