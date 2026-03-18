390 cửa hàng, quán ăn... tại nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ‘phạt nguội’: Hộ kinh doanh nhanh chóng nộp phạt theo quy định

Tối ngày 17/3 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã thông tin về 390 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong ngày 16/3/2026.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và xử lý 390 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình thức “phạt nguội” bằng hình ảnh. Thống kê từ Công an thành phố, trong tổng số các trường hợp vi phạm, có 60 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 330 trường hợp được tiếp nhận, xác minh từ phản ánh của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 43 xã, phường. Việc ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò giám sát của người dân được đánh giá là góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị.

Các địa bàn ghi nhận nhiều vi phạm gồm: Phường Hoàn Kiếm (55 trường hợp); Phường Ô Chợ Dừa (23 trường hợp); Phường Láng (19 trường hợp); Phường Cửa Nam (15 trường hợp); Phường Yên Hòa, Việt Hưng (mỗi địa bàn ghi nhận 14 trường hợp).

Đầu ngõ Ấu Triệu, giao phố Lý Quốc Sư (phường Hoàn Kiếm) – Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa

Cạnh số 259 phố Xã Đàn (phường Đống Đa) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Số 169 Tây Sơn (phường Đống Đa) – Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống

Trước số 121 Phủ Doãn (phường Hoàn Kiếm) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Góc phố Phạm Ngọc Thạch – Lương Định Của (phường Kim Liên) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Cổng bến xe Giáp Bát, đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Cổng sau bệnh viện K Tân Triều, đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Cổng trước bệnh viện K Tân Triều (phường Kiến Hưng) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Số 448 Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán bán hàng hóa

Đối diện số 38 ngõ 80 phố Chùa Láng (phường Láng) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Số 02 Nguyễn Xí (phường Hoàn Kiếm) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Số 53-55 Phủ Doãn (phường Hoàn Kiếm) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Số 101 Phủ Doãn (phường Hoàn Kiếm) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Số 119-121 Phủ Doãn (phường Hoàn Kiếm) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa

Số 109 Phủ Doãn (phường Hoàn Kiếm) – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa