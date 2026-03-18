Ngày 16/3/2026, trang Facebook chính thức có dấu tích xanh của Công an tỉnh Gia Lai đã đăng tải thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tham gia “xổ số cào online”.

Cụ thể, theo cơ quan công an, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… xuất hiện nhiều tài khoản lợi dụng không gian mạng để quảng bá các trò chơi mang danh nghĩa “xổ số cào online”, “xổ số cào Đài Loan”, “cào vé trúng thưởng”, “quay số trúng tiền”… nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường lập website, fanpage, nhóm chat hoặc kênh riêng để quảng cáo với những lời mời chào hấp dẫn như “cào số trúng lớn”, “đầu tư nhỏ trúng tiền lớn”, “rút tiền ngay trong ngày”. Chúng sử dụng nhiều tài khoản ảo phát trực tiếp cảnh người chơi liên tục trúng thưởng, đồng thời tạo bình luận giả để tăng độ tin cậy, đánh vào tâm lý ham lợi của người tham gia.

Khi nạn nhân mua vé cào, ban đầu các đối tượng cho trúng những giải thưởng nhỏ nhằm tạo niềm tin. Sau đó, chúng thông báo người chơi trúng các giải thưởng lớn trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng và yêu cầu chuyển tiền để đóng thuế thu nhập cá nhân, phí rút tiền hoặc các khoản phí phát sinh khác mới được nhận thưởng.

Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện lý do giao dịch sai cú pháp hoặc chưa hoàn tất thủ tục để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, chúng lập tức chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc. Bằng thủ đoạn này, chị P.T.Đ. (trú tại tỉnh Gia Lai) đã bị lừa chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tin vào các hình thức xổ số cào online, cào thẻ trúng thưởng hay quay số mở thưởng trên mạng khi chưa được cấp phép.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ các thông tin, chứng cứ liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.