Sau khi chuyển khoản thành công 755 triệu đồng giúp lãnh đạo, người đàn ông kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Ngày 14/9/2021, ông Bao ở quận Thành Quan, thành phố Lan Châu, Trung Quốc, nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Đối phương tự xưng là Bí thư Đảng ủy một thị trấn – người mà ông Bao quen biết ngoài đời. Nội dung tin nhắn đề nghị kết bạn qua WeChat để tiện trao đổi công việc.

Không nghi ngờ, ông Bao nhanh chóng kết bạn với tài khoản được yêu cầu. Sau đó, đối phương viện lý do có người thân đang cấp cứu tại bệnh viện, cần tiền gấp nhưng không tiện chuyển khoản bằng tài khoản cá nhân, nên nhờ ông Bao chuyển giúp.

Để tăng độ tin cậy, kẻ lừa đảo còn gửi ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản cho ông Bao 180.000 NDT và nói rằng do số tiền lớn nên sẽ về tài khoản chậm. Lợi dụng tình thế cấp bách, người này đề nghị ông Bao ứng trước 200.000 NDT (hơn 755 triệu đồng) để chuyển cho người thân rồi sẽ thanh toán số tiền còn thiếu sau.

Tin rằng đang giúp lãnh đạo, nạn nhân đã chuyển tiền theo yêu cầu. Chỉ đến khi đối phương tiếp tục viện nhiều lý do để đòi thêm tiền, ông Bao mới sinh nghi. Khi kiểm tra tài khoản nhưng vẫn không thấy khoản 180.000 NDT như đã thông báo, ông Bao lập tức gọi điện xác minh và phát hiện mình bị lừa. Ngay sau đó, ông đã trình báo sự việc với công an địa phương.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ ông Bao sập bẫy lừa đảo, chỉ trong khoảng thời gian từ 11/9 đến 17/9/2021, thành phố Lan Châu ghi nhận tới 102 vụ lừa đảo viễn thông – mạng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh lãnh đạo địa phương hay mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng để “xóa” khoản vay sinh viên.

Thực trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ phức tạp và biến tướng của tội phạm công nghệ cao. Đáng chú ý, nhiều thủ đoạn lừa đảo được dàn dựng công phu, đánh vào tâm lý quen biết hoặc sự cả tin của nạn nhân.

Một vụ việc khác xảy ra ngày 15/9/2021 với nạn nhân họ Ngô, liên quan đến chiêu trò giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng. Theo trình báo, ông Ngô nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên của nền tảng cho vay. Đối phương thông báo rằng khoản vay sinh viên trước đây của ông cần được “xóa” theo quy định mới, nếu không sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân.

Sau đó, đối phương yêu cầu ông kết bạn WeChat với “bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức” và hướng dẫn các bước hủy tài khoản. Trong quá trình này, kẻ lừa đảo đưa ra yêu cầu vô lý: để xóa tài khoản, người dùng phải đảm bảo số dư trong tài khoản ngân hàng tương ứng với hạn mức vay; nếu không đủ tiền, có thể vay từ các nền tảng khác để bù vào.

Tin tưởng, ông Ngô đã vay tổng cộng 60.000 NDT (hơn 226 triệu đồng) từ nhiều ứng dụng như Jiebei, WeiliDai rồi chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do đối phương cung cấp. Sau khi mất liên lạc với “nhân viên chăm sóc khách hàng”, ông mới nhận ra mình bị lừa.

Trước thực trạng trên, Trung tâm chống lừa đảo Lan Châu khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi từ người lạ, kể cả khi đối phương tự xưng là người quen hoặc cán bộ lãnh đạo. Khi nhận được yêu cầu liên quan đến chuyển tiền, cần xác minh danh tính qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp, tuyệt đối không chuyển khoản vội vàng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng mọi người cần nâng cao nhận thức để hạn chế thiệt hại trong bối cảnh tội phạm lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, khó lường.

(Theo Ifeng)