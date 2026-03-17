Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ăn tối lúc mấy giờ để ngủ ngon nhất? Bác sĩ chỉ ra thời điểm chính xác

17-03-2026 - 19:30 PM | Sống

Ăn tối đúng giờ sẽ giúp hỗ trợ cho giấc ngủ ngon, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa khi thói quen ngủ có thể bị xáo trộn.

Mùa xuân đã đến, và khi tháng này kết thúc, mùa hè cũng sẽ cận kề. Sự thay đổi này có thể gây khó ngủ, nhưng với việc ăn tối đúng giờ, bạn có thể giảm bớt tác động của việc thời tiết chuyển dần sang hè.

Bác sĩ Tim Mercer, bác sĩ đa khoa thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) và là người đào tạo bác sĩ tại Opera Beds, đã chia sẻ một số khuyến nghị quan trọng giúp thích nghi với giai đoạn chuyển đổi này. Ông cũng giải thích vì sao việc chuyển mùa có thể khiến nhiều người khó ngủ.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lượng ánh sáng mà cơ thể tiếp xúc.

Thời tiết chuyển mùa có thể khiến nhiều người khó ngủ, mất ngủ.

Bác sĩ Mercer cho biết: “Ánh sáng buổi sáng sẽ ức chế việc sản xuất melatonin, giúp chúng ta thức dậy và tỉnh táo trong ngày. Vào buổi tối và khi trời tối, cơ thể sẽ tăng sản xuất melatonin, gửi tín hiệu rằng đã đến lúc đi ngủ.”

“Khi trời tối muộn hơn, cơ thể có thể trì hoãn việc sản xuất melatonin, khiến bạn khó ngủ vào thời điểm quen thuộc. Sự thay đổi này có thể gây rối loạn tạm thời nhịp ngủ khi cơ thể phải thích nghi với lịch trình mới.”

“Nếu bạn đang có thói quen ngủ tốt, hãy cân nhắc đi ngủ sớm hơn 10–15 phút mỗi ngày trong giai đoạn chuyển mùa.”

Nên ăn tối lúc mấy giờ để có giấc ngủ ngon?

Ngoài ra, theo bác sĩ Mercer, mọi người cũng nên chú ý đến thói quen ăn uống. Để có giấc ngủ tốt, bữa tối nên cách giờ đi ngủ khoảng 3 tiếng.

Ông khuyên: “Việc ăn quá gần giờ ngủ có thể gây rối loạn giấc ngủ và khó tiêu. Tốt nhất nên kết thúc bữa tối vài giờ trước khi đi ngủ.”

Theo các nghiên cứu, ăn tối trước giờ đi ngủ khoảng 3 tiếng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Khoảng thời gian này giúp dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn, từ đó giảm nguy cơ đầy bụng, trào ngược dạ dày và khó tiêu khi nằm xuống ngủ.

Khi hệ tiêu hóa không phải làm việc quá sức vào ban đêm, cơ thể cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và ổn định hơn. Ngoài ra, thói quen ăn tối sớm còn giúp kiểm soát lượng calo nạp vào, hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, chuyển hóa.

Một cách khác để cải thiện giấc ngủ là duy trì vận động, theo bác sĩ Mercer: “Thời gian ban ngày dài hơn mang lại nhiều cơ hội để hoạt động ngoài trời, điều này có lợi cho giấc ngủ. Hãy tập thể dục thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ hoặc chơi thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, nên tránh các hoạt động quá mạnh gần giờ đi ngủ, vì chúng có thể khiến cơ thể bị kích thích và khó ngủ.”

Ăn tối sau 8 giờ có hại không?

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 kiểu người không nên mời đi ăn hay đến chơi nhà, dù mối quan hệ thân thiết đến đâu

3 kiểu người không nên mời đi ăn hay đến chơi nhà, dù mối quan hệ thân thiết đến đâu Nổi bật

Câu chuyện nữ sinh 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard, có bố là tài xế xe tải gây tranh luận: Phía trường đại học nói gì?

Câu chuyện nữ sinh 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard, có bố là tài xế xe tải gây tranh luận: Phía trường đại học nói gì? Nổi bật

Phát hiện Lê Tuấn Khang thứ 2 tại An Giang, mang hẳn "máy bay Boeing" xuống sông lướt phăng phăng

Phát hiện Lê Tuấn Khang thứ 2 tại An Giang, mang hẳn "máy bay Boeing" xuống sông lướt phăng phăng

19:12 , 17/03/2026
Không ăn vặt mà vẫn béo? Thủ phạm hóa ra lại nằm trong những bữa ăn chính mỗi ngày

Không ăn vặt mà vẫn béo? Thủ phạm hóa ra lại nằm trong những bữa ăn chính mỗi ngày

18:45 , 17/03/2026
4 loại trái cây ăn càng nhiều càng đốt cháy chất béo: Không chỉ giảm cân mà còn dưỡng da, chống lão hóa cực giỏi

4 loại trái cây ăn càng nhiều càng đốt cháy chất béo: Không chỉ giảm cân mà còn dưỡng da, chống lão hóa cực giỏi

18:37 , 17/03/2026
Loạt rau bổ thận vừa rẻ vừa dễ mua, chợ Việt nào cũng có

Loạt rau bổ thận vừa rẻ vừa dễ mua, chợ Việt nào cũng có

18:35 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên