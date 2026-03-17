Loạt rau bổ thận vừa rẻ vừa dễ mua, chợ Việt nào cũng có

Bạn có để ý không, nhiều người hay than lạnh tay chân, mệt mỏi, đau lưng, tiểu đêm nhiều , nhưng lại không nghĩ đến chuyện chăm sóc thận từ những điều đơn giản nhất như ăn uống.

Trong quan niệm Đông y, thận là “gốc” của cơ thể , liên quan đến sức khỏe tổng thể, từ thể lực, sinh lý cho đến khả năng chống chịu thời tiết. Khi thận yếu, cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, thiếu năng lượng.

Tin vui là không cần ăn đồ bổ đắt tiền , ngay trong chợ Việt cũng có những loại rau vừa rẻ vừa dễ mua, lại được xem là “trợ thủ” giúp cơ thể khỏe hơn nếu ăn đúng cách.

Dưới đây là 4 loại tiêu biểu.

1. Thì là

Thì là thường chỉ được dùng làm gia vị cho cá hoặc nấu canh, nhưng thực tế đây là loại rau có tính ấm, được đánh giá cao trong việc hỗ trợ làm ấm cơ thể và cải thiện tuần hoàn .

Theo Đông y, thì là có thể giúp tán hàn, hỗ trợ thận dương , tức là giúp cơ thể giảm cảm giác lạnh, đặc biệt ở vùng bụng và lưng.

Những người hay bị lạnh tay chân đau lưng, mỏi gối cơ thể dễ nhiễm lạnh, có thể thử bổ sung thì là vào bữa ăn.

Cách ăn đơn giản nhất là nấu canh cá thì là, trứng chiên thì là hoặc cho vào món hấp . Mùi thơm đặc trưng của loại rau này không chỉ giúp món ăn dễ ăn hơn mà còn hỗ trợ tiêu hóa.

2. Hẹ

Hẹ từ lâu đã được gọi bằng cái tên là “rau khởi dương” . Điều này phần nào phản ánh tác dụng của nó trong việc hỗ trợ sinh lực và tăng cường năng lượng cho cơ thể .

Hẹ có tính ấm, vị cay nhẹ, giúp kích thích tiêu hóa tăng tuần hoàn máu hỗ trợ giảm mệt mỏi. Đặc biệt, những người thường xuyên cảm thấy uể oải, thiếu sức, lạnh bụng có thể hưởng lợi từ việc ăn hẹ điều độ.

Ở Việt Nam, hẹ rất dễ mua và có thể chế biến thành nhiều món như hẹ xào trứng, hẹ xào gan hoặc thịt canh hẹ nấu đậu phụ.

Tuy nhiên, vì chứa nhiều chất xơ và có tính ấm, không nên ăn quá nhiều trong một bữa , tránh gây đầy bụng.

3. Củ mài

Củ mài là nguyên liệu quen thuộc trong Đông y, thường được gọi là “hoài sơn” . Đây là thực phẩm có tính bình, không quá nóng cũng không quá lạnh, phù hợp với nhiều thể trạng. Điểm đặc biệt của củ mài là khả năng bổ cả tỳ (tiêu hóa) lẫn thận , giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Loại củ này chứa nhiều chất nhầy (mucin) , có lợi cho hệ tiêu hóa niêm mạc dạ dày khả năng hấp thu dinh dưỡng. Những người hay bị ăn uống kém tiêu hóa yếu cơ thể suy nhược có thể thêm củ mài mài vào thực đơn.

Cách chế biến phổ biến gồm nấu cháo hầm canh xương xào nhẹ. Ưu điểm lớn là dễ ăn, lành tính , phù hợp cả người lớn tuổi lẫn người trẻ.

4. Đậu đen

Trong Đông y có quan niệm “màu đen đi vào thận” , vì vậy đậu đen thường được xem là thực phẩm hỗ trợ thận rất tốt.

Đậu đen có vị ngọt, tính bình, giúp bổ thận lợi tiểu hỗ trợ thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, đậu đen còn giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và protein thực vật , tốt cho cả tim mạch và tiêu hóa.

Ở Việt Nam, đậu đen quá quen thuộc và có thể chế biến thành nhiều món chè đậu đen, nước đậu đen rang, cháo đậu đen hoặc sữa đậu đen.

Nếu dùng đều đặn, loại thực phẩm này có thể giúp cơ thể cải thiện năng lượng và giảm cảm giác mệt mỏi .

Ăn sao cho đúng để cơ thể khỏe lên thật sự?

Dù là thực phẩm tốt, nhưng ăn sai cách vẫn có thể phản tác dụng.

- Với thì là và hẹ, nên nấu nhanh trên lửa lớn để giữ dinh dưỡng và hương vị.

- Củ mài sau khi gọt nên ngâm nước muối loãng để tránh thâm và giảm nhựa.

- Đậu đen nên ngâm trước khi nấu để dễ tiêu hóa hơn.

Ngoài ra, cần lưu ý người hay nóng trong, dễ táo bón không nên ăn quá nhiều hẹ đậu đen ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng khoai mài có tính “se”, khi đang táo bón hoặc sốt nên hạn chế.

Nguồn và ảnh: QQ