Tuần tra tưởng ảo giác khi thấy hơn 100 sinh vật trồi lên giữa biển, chuyên gia nói: Hiện tượng cực hiếm

Hơn 100 sinh vật trồi lên giữa biển khiến lực lượng tuần tra "không tin vào mắt mình"

Giữa vùng biển trong xanh của Thái Lan, một cảnh tượng hiếm có đã khiến lực lượng tuần tra không khỏi sững sờ: hàng trăm sinh vật đồng loạt xuất hiện, bơi lượn và nhảy vọt quanh tàu, tạo nên khung cảnh sống động như phim tài liệu.

Sự việc được ghi nhận vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15/3, trong một chuyến tuần tra định kỳ tại khu vực gần Koh Tachai, thuộc Vườn quốc gia quần đảo Similan. Khi con tàu đang di chuyển trên mặt biển lặng, các nhân viên bất ngờ phát hiện một đàn sinh vật lớn xuất hiện rải rác khắp vùng nước.

Ban đầu, nhiều người cho rằng đó chỉ là "ảo giác" do ánh sáng phản chiếu trên mặt biển. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút quan sát, toàn bộ đội tuần tra nhận ra trước mắt họ là một đàn cá heo khổng lồ, với số lượng lên tới khoảng 120 cá thể.

"Chúng tôi thực sự bất ngờ. Cả mặt biển như chuyển động. Nhiều con liên tục nhảy vọt lên khỏi mặt nước, trong khi những con khác bơi song song với tàu, như đang 'chào đón' chúng tôi", ông Siriwat Suebsai – người đứng đầu vườn quốc gia chia sẻ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các cá thể cá heo có chiều dài từ 1 đến 2,5 mét, xuất hiện dày đặc và di chuyển linh hoạt quanh khu vực tàu tuần tra. Một số con thậm chí bơi sát mạn thuyền, tạo nên khoảnh khắc hiếm có khiến những người có mặt không khỏi thích thú.

"Siêu đàn" cá heo hiếm gặp và lời lý giải từ chuyên gia

Các chuyên gia xác định đây là loài cá heo mũi chai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một loài động vật biển quý hiếm thường sinh sống ở vùng biển nhiệt đới.

Trong điều kiện tự nhiên, loài cá heo này thường chỉ di chuyển theo từng nhóm nhỏ, khoảng 10–20 cá thể. Vì vậy, việc ghi nhận một đàn lên tới hơn 100 con được xem là hiện tượng "siêu đàn" vốn cực kỳ hiếm gặp trong tự nhiên.

Theo giới nghiên cứu, sự xuất hiện của những "siêu đàn" như vậy thường gắn liền với điều kiện môi trường đặc biệt thuận lợi, chẳng hạn như nguồn thức ăn dồi dào hoặc hệ sinh thái biển ổn định. Đây cũng là lý do khiến sự kiện lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ông Siriwat nhận định: "Việc chứng kiến một đàn cá heo lớn như vậy không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái biển tại khu vực này đang rất khỏe mạnh."

Tín hiệu tích cực từ nỗ lực bảo tồn biển

Không chỉ dừng lại ở một hiện tượng hiếm gặp, sự xuất hiện của "siêu đàn" cá heo còn được xem là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của các chính sách bảo tồn môi trường biển tại Thái Lan trong những năm gần đây.

Chính phủ nước này đã và đang thúc đẩy mô hình du lịch sinh thái bền vững, với nguyên tắc "du lịch nhưng không phá hủy tài nguyên thiên nhiên". Tại khu vực Similan, các biện pháp quản lý được siết chặt, từ kiểm soát số lượng du khách, điều tiết tuyến tàu thuyền cho đến tăng cường giám sát các loài động vật biển quý hiếm.

Đáng chú ý, nhiều hoạt động có nguy cơ gây xáo trộn môi trường tự nhiên đã bị hạn chế tối đa. Một số khu vực thậm chí được đóng cửa theo mùa để hệ sinh thái có thời gian phục hồi.

Theo các nhà quản lý, chính những thay đổi này đã tạo điều kiện để nhiều loài sinh vật biển quay trở lại với số lượng lớn hơn trước.

"Thiên nhiên luôn có cách hồi đáp nếu con người biết cư xử có trách nhiệm. Những gì chúng tôi chứng kiến lần này là một trong những minh chứng rõ ràng nhất", ông Siriwat nhấn mạnh.

Khuyến cáo quan trọng khi gặp động vật biển quý hiếm

Trước sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận, Ban quản lý vườn quốc gia Similan cũng đưa ra khuyến cáo đối với du khách và các đơn vị lữ hành khi tham quan khu vực biển đảo.

Cụ thể, trong trường hợp bắt gặp các nhóm động vật biển quý hiếm, tàu thuyền cần giảm tốc độ, giữ hướng di chuyển ổn định và duy trì khoảng cách an toàn. Tuyệt đối không điều khiển tàu chen vào giữa đàn, không truy đuổi hoặc gây tiếng ồn lớn.

Du khách cũng được khuyến cáo không nhảy xuống nước để tiếp xúc trực tiếp với động vật, không cho ăn và không cố tình tạo tương tác. Những hành vi này có thể làm xáo trộn môi trường sống tự nhiên và ảnh hưởng đến tập tính của các loài.

Sự xuất hiện của "siêu đàn" cá heo lần này không chỉ là một khoảnh khắc hiếm có, mà còn là lời nhắc nhở rằng, khi con người biết gìn giữ, thiên nhiên sẽ đáp lại bằng những kỳ quan ngoài sức tưởng tượng.