Ăn tối sau 8 giờ có hại không?

26-09-2025 - 20:18 PM | Sống

Ăn tối sau 8 giờ có hại không?

Nhiều người thường có thói quen bỏ qua bữa tối, để đến khuya đói cồn cào mới ăn, thậm chí gộp luôn bữa tối với bữa khuya. Nhưng liệu ăn tối quá muộn có thực sự tốt cho sức khỏe?

Các bác sĩ cho biết, thời gian ăn tối lý tưởng là từ 18h đến 19h . Nếu để tới 20h mới ăn, khoảng cách tới giờ đi ngủ (22h-23h) chỉ còn 2-3 tiếng. Trong khi đó, dạ dày cần ít nhất 4 tiếng mới tiêu hóa hết thức ăn. Ăn muộn rồi đi ngủ ngay sẽ khiến thức ăn ứ đọng, gây đầy bụng, trào ngược dạ dày - thực quản, kèm theo các triệu chứng khó chịu như ợ chua, nóng rát ngực, đau tức.

Ăn tối sau 8 giờ có hại không?- Ảnh 1.

Với người cao tuổi, bữa tối càng cần được chú trọng. Bác sĩ khuyến cáo sau 70 tuổi, nên tuân thủ 4 nguyên tắc sau :

- Không ăn quá sớm, cũng không quá muộn: Ăn tối quá sớm dễ dẫn đến đói về đêm, buộc phải ăn thêm khuya, gây hại cho giấc ngủ. Ăn quá muộn thì lại làm dạ dày “làm việc xuyên đêm”.

- Nhất định phải có tinh bột: Nhiều người già kiêng cơm buổi tối, nhưng tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính. Nếu bỏ qua, dễ tụt đường huyết, mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí mất ngủ ban đêm.

- Ăn nhạt, ít dầu mỡ: Người cao tuổi thường có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu. Ăn mặn, nhiều dầu mỡ buổi tối sẽ làm huyết áp dao động, máu đặc quánh hơn, dễ dẫn tới tai biến tim mạch, đột quỵ.

- Tuyệt đối tránh ăn quá no: Ăn tối “no căng bụng” không chỉ làm dạ dày quá tải mà còn tăng nguy cơ trào ngược, khó tiêu, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, ăn tối đúng giờ, đủ chất, vừa phải chính là chìa khóa để mọi người, đặc biệt là người cao tuổi bảo vệ đường tiêu hóa, tim mạch và duy trì giấc ngủ chất lượng.

Nguồn và ảnh: 163.com

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

ăn tối

