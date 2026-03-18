Tài khoản phát sinh giao dịch lạ lên đến 998 triệu đồng: Công an 2 địa phương rà soát chuyển khoản người đàn ông SN 1977

Mới đây, Công an TP Cần Thơ cho biết đã kịp thời hỗ trợ ông Hà Hữu Thạnh (SN 1977; ngụ tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào sáng ngày 10/3, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, do sơ suất trong thao tác, ông Thạnh đã chuyển nhầm số tiền 998 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Sau khi phát hiện sự việc, ông rất hoang mang, lo lắng vì đây là số tiền lớn đối với gia đình. Ngay lập tức ông Thạnh đã đến Công an phường Cái Răng trình báo và nhờ hỗ trợ nhận lại tiền trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Cái Răng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, rà soát thông tin liên quan đến giao dịch chuyển tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định được chủ tài khoản nhận tiền là anh B.H.S hiện đang đăng ký thường trú tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi xác định được danh tính, Công an phường Cái Răng đã liên hệ trực tiếp với Công an xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình để phối hợp xác minh, đồng thời đề nghị hỗ trợ liên hệ với anh B.H.S nhằm thực hiện việc hoàn trả lại số tiền. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Công an hai địa phương, đến ngày 17/3 anh B.H.S đã chuyển trả lại toàn bộ số tiền nói trên cho ông Thạnh.

Nhận lại số tiền của mình, ông Thạnh bày tỏ sự vui mừng và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm của lực lượng Công an đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp gia đình ông nhận lại tài sản.

Ông Hà Hữu Thạnh có mặt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Ông Hà Hữu Thạnh cho biết, số tiền trên là khoản tích góp lớn của gia đình, dự định sử dụng để giải quyết công việc quan trọng. Việc được Công an phường Cái Răng hỗ trợ nhanh chóng xác minh, liên hệ và hoàn trả lại số tiền đã giúp ông tránh được thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời ổn định tâm lý, yên tâm trong cuộc sống.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an TP Cần Thơ