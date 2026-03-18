Tin vui: Còn 7 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được sử dụng miễn phí dịch vụ này

Theo Cổng thông tin điện tử TP Huế, địa phương này chính thức miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3/2026 cho công dân Việt Nam. Hoạt động này nhằm hướng đến kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố Huế (26/3/1975).

Đại nội Huế là một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế

Theo đó, các điểm tham quan nổi bật như Hoàng thành, các lăng vua triều Nguyễn và hệ thống di tích trong quần thể sẽ mở cửa đón khách miễn phí trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các gia đình, có dịp trực tiếp tiếp cận di sản.

Chương trình không chỉ góp phần kích cầu du lịch nội địa mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, giúp công chúng hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và giá trị đặc sắc của Cố đô Huế – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận.

Dự kiến, lượng khách tham quan trong ngày 26/3 sẽ tăng cao, các đơn vị quản lý di tích cũng sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ, mang đến trải nghiệm an toàn, văn minh cho du khách.

Chính sách miễn phí được thực hiện theo Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Theo Cổng TTĐT TP Huế