Du lịch mùa hoa: Từ trào lưu đến bài toán sản phẩm quy mô

Tour ngắm hoa thành xu hướng

Tháng 3 này, rộ lên các gói tour ngắm, chụp ảnh hoa gạo ở Viện Viễn Đông Bác Cổ, Bờ Hồ, Chùa Thầy... Loài cây gắn với làng quê Bắc Bộ này chỉ nở rộ trong vài tuần vào cuối tháng Hai và đầu tháng Ba. Sắc đỏ của hoa nổi bật trên những tán cây cao, ít lá, tạo nên hình ảnh rất đặc trưng của thời khắc giao mùa.

Tại Hà Nội, nhiều cây gạo cổ thụ đã trở thành điểm đến quen thuộc của người yêu nhiếp ảnh. Cây gạo ven hồ Gươm được cho là hơn 100 năm tuổi, mỗi khi hoa nở, khu vực này luôn có người xếp hàng chụp ảnh. Cách đó không xa, hai cây gạo cổ trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng thu hút nhiều du khách.

Năm 2022, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Công ty Du lịch Bền vững Việt Nam tổ chức tour trải nghiệm Bác Cổ - Mùa hoa gạo. Tour kết hợp tham quan bảo tàng, tìm hiểu kiến trúc Đông Dương và chụp ảnh với hoa gạo cổ thụ. Chương trình sau đó tiếp tục được tổ chức thường niên, riêng năm nay, vì Bảo tàng đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp nên tour hoa gạo phải tạm dừng.

Nhiều địa phương khắp cả nước cũng bắt đầu khai thác các mùa hoa như một điểm nhấn thu hút du khách. Theo ghi nhận của phóng viên, những năm gần đây, hoạt động tham quan mùa hoa phát triển mạnh tại các tỉnh miền núi phía Bắc và dần trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của nhiều địa phương.

Các điểm đến như cao nguyên Mộc Châu, Hà Giang hay Đà Lạt đã xây dựng hình ảnh gắn với những mùa hoa cụ thể như hoa mận, hoa tớ dày, hoa cải, hoa tam giác mạch hay hoa dã quỳ.

Mùa hoa đỗ quyên ở đỉnh Putaleng cũng đã trở thành một sản phẩm du lịch phổ biến trong cộng đồng ưa xê dịch

Tại Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), mùa hoa tam giác mạch vào khoảng tháng 10-11 mỗi năm đã trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng, thu hút hàng chục nghìn du khách tới tham quan, chụp ảnh. Các địa phương còn mở rộng sản phẩm bằng nhiều mùa hoa khác như đào, lê, anh đào hay đỗ quyên trên núi cao.

Ở quy mô lớn hơn, Đà Lạt tổ chức Festival Hoa định kỳ hai năm một lần nhằm quảng bá hình ảnh thành phố và ngành trồng hoa địa phương. Lễ hội này được tổ chức từ năm 2005 với mục tiêu thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế du lịch của thành phố.

TS. Đỗ Tiến Minh (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) cho rằng, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch mùa hoa. Khí hậu nhiệt đới gió mùa và địa hình đa dạng giúp nhiều loài hoa nở rải rác quanh năm.

Ở miền Bắc, mùa xuân gắn với đào, mận, ban hay sưa. Mùa hè có phượng, sen. Mùa thu có hoa sữa, cúc. Mùa đông lại xuất hiện những cánh đồng cải vàng ở ngoại thành Hà Nội. Các vùng núi phía Bắc còn có những mùa hoa đặc trưng như tam giác mạch ở Hà Giang hay cải trắng ở Mộc Châu.

Sự đa dạng này giúp nhiều địa phương có thể xây dựng sản phẩm du lịch theo chu kỳ mùa vụ, giống cách Nhật Bản hay Hàn Quốc khai thác mùa hoa anh đào.

Anh Lê Trung Thành (Cty lữ hành Pys Travel) nhận định, nhu cầu du lịch ngắm hoa của du khách Việt đang tăng lên rõ rệt. Sau Tết, nhiều tour ngắn ngày gắn với các mùa hoa miền Bắc được đặt nhiều hơn, với lượng khách tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước tại một số công ty du lịch.

Hà Nội và tham vọng “12 mùa hoa” Hà Nội đang thúc đẩy ý tưởng phát triển sản phẩm du lịch 12 mùa hoa. Mục tiêu là khai thác các loài hoa đặc trưng theo từng tháng để tạo chuỗi trải nghiệm quanh năm. Theo định hướng của ngành du lịch Hà Nội, mỗi mùa hoa có thể trở thành một điểm nhấn riêng. Hoa ban tím, hoa sưa, hoa loa kèn, sen hay hoa sữa đều gắn với ký ức đô thị và có khả năng trở thành hình ảnh nhận diện của thành phố. Nếu được tổ chức tốt, những mùa hoa này có thể tạo ra các tuyến tham quan ngắn trong nội đô, phù hợp với khách quốc tế lưu trú ngắn ngày. Một số chuyên gia đề xuất kết nối các vùng trồng hoa ngoại thành như Mê Linh, Tây Tựu hay Nhật Tân để hình thành tuyến du lịch hoa quy mô lớn. Mô hình này được so sánh với công viên Keukenhof ở Hà Lan, ở đó mùa hoa tulip trở thành sản phẩm du lịch thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Thách thức sản phẩm đa dạng hơn

Dù có nhiều lợi thế tự nhiên, theo các chuyên gia việc xây dựng tour ngắm hoa vẫn đang gặp không ít trở ngại.

“Trước hết là tính ngắn ngủi của mùa hoa. Phần lớn các loài hoa chỉ nở rộ trong khoảng hai đến ba tuần. Điều này khiến các Cty lữ hành khó xây dựng lịch tour ổn định. Lấy ví dụ hoa gạo ở Hà Nội, thời điểm hoa nở đẹp chỉ kéo dài chưa đến một tháng, lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu mưa lớn hoặc gió mạnh, hoa có thể rụng nhanh hơn. Ngoài ra, nhiều điểm ngắm hoa ở Việt Nam chưa có hạ tầng du lịch tương xứng.

Không ít nơi chỉ là bãi đất trống hoặc ven đường, thiếu bãi đỗ xe, nhà vệ sinh hay dịch vụ hướng dẫn. Một vấn đề khác là tình trạng quá tải. Khi một địa điểm bỗng trở thành tọa độ check-in, lượng người đổ về trong thời gian ngắn có thể vượt quá khả năng tiếp nhận của không gian”, chuyên gia tư vấn phát triển điểm đến du lịch Lê Đình Minh phân tích.

Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam nhận định, các tour khám phá mùa hoa có tiềm năng nhưng cần kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm như du lịch lễ hội, tham quan di tích hoặc các tour nhiếp ảnh chuyên đề. Cách tiếp cận này giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách và giảm rủi ro phụ thuộc vào một mùa hoa duy nhất.

Tour hoa mận Mộc Châu nở rộ mấy năm nay khiến đường lên Mộc Châu vào mùa hoa năm nào cũng tắc

Kể về những trải nghiệm tour hoa ở nước ngoài, anh Lê Trung Thành cho biết: “Cảm giác mênh mông đi mãi không hết hoa là cái mà Việt Nam đang thiếu. Ví dụ như vườn hoa anh đào Bình Bá ở Quý Châu, Trung Quốc, nhiều người nghĩ đó chỉ là một công viên hoa, nhưng thực ra là cả một vùng đồi trồng tới hơn 700.000 cây anh đào. Mùa hoa từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, đứng trên cao nhìn xuống thấy cả khu vực như một biển hồng trải dài quanh hồ Hồng Phong.

Nhật Bản vốn không phải thủ phủ của hoa oải hương như vùng Provence của Pháp, nhưng ở Hokkaido có những cánh đồng oải hương rất lớn, đến hàng chục hecta trải dài trên sườn đồi. Khách đến đó không chỉ ngắm hoa, còn có lễ hội mùa hè, cửa hàng tinh dầu, kem oải hương, tour chụp ảnh. Một điểm hoa nhưng họ làm thành cả chuỗi sản phẩm.

Hoặc ở La Bình, Vân Nam (Trung Quốc) mùa này, cả thung lũng và các ngọn đồi đá vôi đều phủ kín hoa cải vàng. Diện tích trồng lên tới khoảng 1 triệu mẫu Trung Quốc (tương đương 666 km 2 ). Du khách đi xe vài chục cây số vẫn thấy hoa. Quy mô lớn như vậy nên dù lượng khách rất đông nhưng không cảm thấy chật chội”.

Phần lớn “tour hoa” tại Việt Nam hiện nay vẫn ở quy mô nhỏ lẻ. Nhiều địa điểm chỉ có vài hàng cây trồng ven đường hoặc một bãi hoa vài trăm mét vuông. Có nơi được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng khi du khách tới nơi thì diện tích hoa chỉ rộng như… một tấm chiếu.

Không gian nhỏ khiến lượng khách tập trung đông, dễ dẫn tới tình trạng chen chúc, giẫm đạp lên luống hoa và trải nghiệm du lịch giảm sút.