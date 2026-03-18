"Nàng thơ" sống một mình trong phòng trọ 3,8 triệu ở Hà Nội, nổi tiếng với loạt vlogs "dậy từ 1h sáng để học bài"

Giữa “rừng” nội dung trên mạng xã hội hiện nay, từ hài hước, drama cho đến review đủ thể loại, những video đời thường tưởng chừng đơn giản vẫn có sức hút riêng với một tệp khán giả nhất định. Trong đó, daily vlog (ghi lại cuộc sống hằng ngày) là định dạng không mới, nhưng chưa bao giờ hết được quan tâm, đặc biệt với những câu chuyện xoay quanh sinh viên hay dân văn phòng.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã “lọt hố” loạt vlog của một nữ sinh đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Kênh TikTok của cô bạn hiện thu hút hơn 208 nghìn người theo dõi, chủ yếu chia sẻ về cuộc sống thường ngày: đi học, ôn thi, sinh hoạt cá nhân, thỉnh thoảng là review sản phẩm hoặc các tips học tập, sử dụng ứng dụng,... Dù nội dung không quá mới lạ, nhưng các video của cô bạn có nickname Phé lại nhận về lượng tương tác cao cùng nhiều lời khen tích cực. Không ít người thừa nhận bị “ghiền” - thích mê vlog của Phé, thậm chí “một ngày không xem là thấy thiếu thiếu”.

Cô bạn có biệt danh Phé.

Tại sao vậy?

Trước hết phải kể đến nội dung đời thường nhưng không hề bình thường.

Các video của Phé chủ yếu xoay quanh những điều rất quen thuộc: một ngày đi học, những buổi ôn thi, tham gia hoạt động hay đơn giản là sinh hoạt trong phòng trọ. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở cách cô bạn kể câu chuyện của mình. Xuyên suốt các vlog là hình ảnh một sinh viên chăm chỉ, kỷ luật và có mục tiêu rõ ràng. Trong những ngày ôn thi cuối kỳ, Phé từng chia sẻ việc dậy từ 1 giờ sáng để học bài. Hành trình này được cô ghi lại như một cách lưu giữ kỷ niệm, đồng thời truyền đi nguồn năng lượng tích cực đến người xem.

Không chỉ học tập, Phé còn duy trì việc sáng tạo nội dung một cách đều đặn. Cô bạn gây ấn tượng với lối sống gọn gàng, biết sắp xếp thời gian và cân bằng giữa học tập - nghỉ ngơi - chăm sóc bản thân. Từ chuyện ăn uống đầy đủ, sử dụng các thiết bị công nghệ hỗ trợ học tập, cho đến việc tự quay, dựng video hay chia sẻ mẹo chỉnh ảnh… tất cả đều được thể hiện nhẹ nhàng, dễ tiếp cận.

Vlogs học tiếng Anh của Phé.

Một điểm khiến nhiều người xem đi xem lại các video của Phé chính là cách quay và dựng video, sáng tạo và đẹp mắt, chỉn chu. Các vlog có nhịp nhanh, rõ ràng, sáng tạo nhưng không rối mắt, dễ xem. Không ít cư dân mạng còn hài hước đề nghị cô bạn “mở lớp dạy edit” vì quá cuốn.

Bên cạnh đó, Phé duy trì tần suất đăng video khá đều đặn, trung bình 4-5 clip mỗi tuần. Cô cũng thường xuyên phản hồi bình luận, với cách trả lời khéo léo, đôi khi pha chút hài hước. Ví dụ, trước bình luận “Xin vía giỏi như cổ”, cô bạn đáp lại: “Phải hơn chứ”.

Cổ edit vlogs cỡ này.

Ngoài nội dung, ngoại hình sáng, năng lượng tích cực và nét đáng yêu cũng giúp Phé ghi điểm. Nhiều người còn nhận xét cô có nét giống Khánh Vân, khiến hình ảnh càng trở nên gần gũi, dễ mến.

“Nàng thơ trong lòng tôi, xinh, giỏi, nhanh nhẹn”, “Theo dõi bạn từ 2022 và thấy được sự nỗ lực của bạn. Thật sự ngưỡng mộ”, “Coi vì edit video siêu cuốn luôn ấy”, “Chời ơi, tui mê cái sự sáng tạo của Phé ghê á, mấy video từ YouTube đến TikTok đều có nét độc đáo riêng hết. Đặc biệt, tui rất thích coi mấy vlog trên YouTube của Phé, cày gần hết mấy video trên đó luôn”, “Ôi cái nguồn năng lượng đời thường mà không hề bình thường này cần được lan tỏa nhiều hơn”, “Bạn này kiểu siêu có kỷ luật ấy, luôn dậy sớm học bài, nỗ lực được điểm cao, tìm hiểu mọi thứ, chăm sóc bản thân, và thấy có điểm nữa mà tôi đây cũng hay bỏ bê là bé này ăn sáng rất đầy đủ nha”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Thỉnh thoảng, khi đi du lịch cô bạn còn bị nhầm là du khách nước ngoài.

Được biết, Phé có tên thật là Hồng Phấn (SN 2004, hiện là sinh viên năm cuối ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cô bạn này bắt đầu làm các clip và đăng tải lên MXH từ năm 2021 đến nay, cũng là thời điểm cô bạn ôn thi vào đại học. Kể từ đó đến nay, Phé vẫn đều đặn, chăm chỉ chia sẻ về hành trình học tập, cuộc sống hằng ngày của một cô sinh viên. Cô bạn quê Bắc Ninh, thuê phòng trọ có giá 3 triệu 8 ở Hà Nội - đây cũng là bối cảnh chính trong hầu hết các vlogs của cô bạn này.

Căn phòng trọ của Phé.

Nói về nội dung và lý do làm TikToker, Phé từng bình luận như thế này trên TikTok: “2021, những ngày ôn thi lặp lại. Một sáng tháng 9, mình bấm máy quay mà không nghĩ nhiều. Nhưng từ đó, mình tìm thấy một cách chia sẻ và truyền cảm hứng cùng mọi người. nên qua video này, mình chỉ muốn nói: đừng chờ mọi thứ hoàn hảo rồi mới làm, mà hãy cứ làm đi - make your voice count (làm cho tiếng nói của bạn có trọng lượng - pv)”.

