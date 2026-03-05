"Nàng thơ" nghi không được thiếu gia cưới, nhưng sinh con vẫn nhận "thưởng nóng" 340 tỷ và căn biệt thự

Đó là siêu mẫu Hề Mộng Dao (Ming Xi, SN 1989)!

Hề Mộng Dao từng "thiên thần" của Victoria's Secret trước khi làm dâu hào môn.

Cô từng là "thiên thần" của Victoria's Secret, lọt top 50 siêu mẫu thế giới trước khi nên duyên vợ chồng với thiếu gia Hà Du Quân (con trai "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân) vào năm 2019. Một bước làm dâu hào môn gia tộc tỷ phú, quyền lực bậc nhất Macau.

Dù từng xác nhận đã đăng ký kết hôn hợp pháp và công khai khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn tại một trung tâm thương mại năm 2019, đến nay hôn lễ chính thức của người đẹp và thiếu gia họ Hà vẫn chưa được tổ chức rình rang trước công chúng. Chính điều này khiến không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi: phải chăng cô vẫn chưa thực sự được gia tộc danh giá chấp nhận? Hay đơn giản chỉ là cả hai muốn giữ chuyện riêng tư theo cách kín đáo nhất có thể?

Màn cầu hôn đình đám này từng gây "chấn động" truyền thông.

Đặc biệt là khi cô con dâu này từng bị mẹ chồng không ưa ra mặt. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), bà Lương An Kỳ - vợ thứ tư và cũng là người phụ nữ quyền lực ở nhà họ Hà từng cho người điều tra lý lịch của Hề Mộng Dao, cô xuất thân bình thường, từng làm người mẫu nội y, lại còn lớn hơn con trai bà 6 tuổi - đó là những điều khiến bà ban đầu không mấy hài lòng.

Chỉ đến khi người đẹp này mang thai thì bà mới dần chấp thuận.

Trái ngược với thái độ của bà Lương An Kỳ thì bố chồng của Hề Mộng Dao - tỷ phú Hà Hồng Sân lại khác. Khi sinh quý tử đầu lòng, nữ siêu mẫu được bố chồng thưởng "nóng" 100 triệu NDT (340 tỷ đồng) và một căn biệt thự. Ngoài ra, ông vua sòng bạc Hà Hồng Sân đích thân chọn tên cho cháu là Hà Quảng Sân, mong muốn sau này lớn lên bé có thể trở thành nhân vật tài giỏi, có ích cho xã hội. Ngoài ra, dịp này, bà Lương An Kỳ mua cho con dâu 1 căn hộ cao cấp và gửi tặng nhiều trang sức đắt giá. Mối quan hệ mẹ chồng - con dâu cải thiện khi cháu ra đời.

Hề Mộng Dao sinh con cho thiếu gia nhà giàu được bố mẹ chồng thưởng tiền, biệt thự.

Tháng 11/2021, Hề Mộng Dao sinh con thứ hai, một bé gái và được đặt tên là Romee. Ngay sau khi cháu chào đời, mẹ chồng cô đã trả lời phỏng vấn với truyền thông và liên tục gửi lời cảm ơn con dâu.

Song, vẫn có tin đồn Hề Mộng Dao vẫn phải sống trong khách sạn, không được bước chân vào bất cứ bất động sản nào của nhà họ Hà. Hơn nữa, mẹ chồng cũng hối thúc cô rời showbiz, sinh con tiếp cho gia tộc họ Hà. Hà Du Quân và mẹ khi trả lời phỏng vấn cũng muốn con dâu sinh thêm nhiều cháu và đặt "chỉ tiêu" phải có ít nhất 3 con.

Trên show truyền hình Love's School Trip, Hề Mộng Dao từng tiết lộ cô sinh nở 2 lần đều ở cử tại bệnh viện cao cấp nhất Thượng Hải (Trung Quốc), sử dụng gói hộ sinh VVIP có giá 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng).

Ngoài ra, hằng tháng, Hề Mộng Dao cũng nhận được 2 triệu HKD (khoảng 6 tỷ đồng) tiền tiêu vặt. Trên sóng livestream vào năm 2023, Hề Mộng Dao từng cho biết gia đình cô toàn mua sắm đồ dùng, quần áo của các thương hiệu đẳng cấp thế giới, bộ đồ ngủ bình thường cũng có giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Nhiều người gọi đây là đãi ngộ bạc tỷ khi làm dâu hào môn của Hề Mộng Dao.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Hề Mộng Dao chăm chỉ khoe cuộc sống hào nhoáng, thỉnh thoảng tham dự một vài sự kiện. Hiện tại, nữ người mẫu này còn học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Học viện Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô chủ động học để nâng cao trình độ, hỗ trợ mẹ chồng quản lý sản nghiệp gia đình. Ngoài ra, bà Lương An Kỳ còn trực tiếp dạy bảo con dâu, thường xuyên đưa Hề Mộng Dao đi thị sát việc kinh doanh của gia tộc.

Hề Mộng Dao và cuộc sống sau khi làm dâu hào môn.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng - con dâu đã thực sự thay đổi khi Hề Mộng Dao sinh con, đặc biệt là nhờ tính cách khéo léo, biết nghe lời của cô càng được lòng mẹ chồng.

Trong khi đó thì mối quan hệ giữa cô và chồng lại nhiều lần trở thành đề tài gây tranh cãi.

Trong thời gian siêu mẫu mang thai hay phải chăm con nhỏ, Hà Du Quân nhiều lần bị phát hiện tụ tập ăn chơi với bạn, bỏ mặc vợ ở nhà. Siêu mẫu gốc Thượng Hải thừa nhận, cuộc sống vợ chồng của hai người không phải lúc nào cũng màu hồng vì chồng cô còn trẻ và giữa họ có những bất đồng. Hề Mộng Dao luôn là người chủ động làm lành với ông xã.

Mới đây nhất, vào hồi tháng 8/2025, nghi vấn Hà Du Quân ngoại tình và có con ngoài giá thú sau lưng bà xã siêu mẫu Hề Mộng Dao leo thẳng lên top 1 hot search MXH Weibo. Lùm xùm này nóng trở lại sau khi cư dân mạng phát hiện Lâm Huệ Lợi - tình cũ hot girl của thiếu gia trùm sòng bạc Macau - bất ngờ chuyển tài khoản cá nhân sang chế độ công khai. Không chỉ vậy, Lâm Huệ Lợi còn đăng ảnh bế 1 em bé và tiết lộ bản thân đang làm mẹ đơn thân. Người đại diện của Hà Du Quân bác bỏ, cho biết đứa con của Lâm Huệ Lợi không liên quan đến thiếu gia này.

Lâm Huệ Lợi còn đăng ảnh bế 1 em bé và tiết lộ bản thân đang làm mẹ đơn thân.

Hề Mộng Dao cũng giữ im lặng. Nhiều thời điểm, mối quan hệ giữa siêu mẫu Victoria's Secret và chồng thiếu gia bị đồn gặp trục trặc, bất hòa, sau đó lại lên tiếng phủ nhận hoặc Hề Mộng Dao đăng ảnh hạnh phúc bên chồng và con lên MXH.

Hiện tại, Hề Mộng Dao sở hữu tài khoản Instagram với gần 2 triệu người theo dõi, và Douyin với 2,3 triệu follower.

Trên mạng xã hội, cô đăng nhiều hình ảnh chồng, con.





Nguồn: HK01, Sohu, IGNV.