Nếu được quay lại tuổi 40, tôi chắc chắn sẽ thay đổi ngay 3 quyết định tài chính này

05-03-2026 - 16:34 PM | Lifestyle

Có một điều khá lạ: Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ mình có rất nhiều thời gian để sửa sai. Nhưng đến khoảng tuổi 45–50, nhiều người bắt đầu nhìn lại và nhận ra một số quyết định tài chính tưởng như nhỏ lại ảnh hưởng đến cả chặng đường sau này.

Tôi năm nay ngoài 50. Thu nhập không thấp, cuộc sống nhìn chung ổn định, nhưng khi nhìn lại giai đoạn 40-45 tuổi, tôi hiểu rằng mình đã có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai nếu đưa ra vài lựa chọn khác.

Nếu có thể quay lại tuổi 40, tôi sẽ thay đổi ngay 3 quyết định tài chính sau đây.

Nếu được quay lại tuổi 40, tôi chắc chắn sẽ thay đổi ngay 3 quyết định tài chính này- Ảnh 1.

1. Tôi sẽ lập quỹ an toàn sớm hơn thay vì "để sau cũng được"

Ở tuổi 40, tôi vẫn nghĩ mình còn nhiều năm làm việc phía trước. Công việc ổn định, thu nhập đều đặn nên tôi không quá lo lắng về rủi ro. Tiền tiết kiệm có, nhưng chủ yếu là phần dư sau chi tiêu chứ không phải một quỹ dự phòng đúng nghĩa.

Chỉ đến khi một người bạn cùng tuổi phải nghỉ làm gần một năm vì vấn đề sức khỏe, tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn. Anh ấy từng có thu nhập rất khá, nhưng khi không còn lương hàng tháng, mọi khoản chi trở nên nặng nề.

Lúc đó tôi mới nhận ra: thu nhập ổn định không có nghĩa là tài chính an toàn.

Nếu quay lại tuổi 40, tôi sẽ ưu tiên lập một quỹ sinh tồn ít nhất 12 tháng chi tiêu. Không phải để dùng ngay, mà để biết rằng dù có biến cố nào xảy ra, mình vẫn có thời gian xoay xở mà không hoảng loạn.

2. Tôi sẽ bớt chi cho những thứ "trông có vẻ cần"

Ở tuổi 40, cuộc sống thường bước vào giai đoạn nhiều trách nhiệm: con cái, gia đình, các mối quan hệ xã hội. Khi đó tôi chi tiền khá thoải mái cho những thứ tưởng chừng rất hợp lý:

- ăn uống bên ngoài thường xuyên

- nâng cấp điện thoại, xe cộ

- mua sắm vì "đã làm việc vất vả thì phải tự thưởng"

Mỗi khoản đều không quá lớn, nhưng cộng lại theo năm lại thành một con số đáng kể.

Một lần tôi thử cộng lại chi tiêu trong một năm và khá bất ngờ: riêng những khoản "chi cho tiện và cho vui" đã lên tới gần 70–80 triệu đồng.

Nếu quay lại tuổi 40, tôi sẽ không cắt bỏ hoàn toàn những khoản này, nhưng chắc chắn sẽ kiểm soát chúng chặt hơn. Không phải vì keo kiệt, mà vì tôi hiểu rằng tiền dành cho tương lai quan trọng hơn nhiều so với cảm giác thoải mái nhất thời.

3. Tôi sẽ bắt đầu tích lũy dài hạn sớm hơn

Nếu được quay lại tuổi 40, tôi chắc chắn sẽ thay đổi ngay 3 quyết định tài chính này- Ảnh 2.

Một sai lầm phổ biến của nhiều người ở tuổi 40 là nghĩ rằng đầu tư hoặc tích lũy dài hạn vẫn còn… sớm.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Khi đó tôi tập trung vào việc kiếm tiền và chi tiêu hợp lý, nhưng chưa thực sự xây dựng các khoản tích lũy dài hạn cho tuổi nghỉ hưu.

Chỉ sau vài năm, khi bắt đầu tính toán nghiêm túc về tương lai, tôi mới nhận ra rằng thời gian mới là yếu tố quan trọng nhất trong tài chính cá nhân.

Nếu bắt đầu sớm hơn 5–7 năm, số tiền tích lũy có thể khác rất nhiều. Không cần phải là những khoản đầu tư phức tạp; chỉ cần duy trì đều đặn một khoản tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ mỗi tháng cũng tạo ra sự khác biệt lớn về sau.

Nếu được quay lại tuổi 40, tôi sẽ bắt đầu việc này ngay lập tức, thay vì trì hoãn.

Bài học đơn giản nhưng không dễ nhận ra

Nhìn lại, ba quyết định tài chính tôi muốn thay đổi đều liên quan đến một điều: chuẩn bị sớm hơn một chút cho tương lai.

Ở tuổi 40, nhiều người nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian. Nhưng thực tế, đây lại là giai đoạn quan trọng để xây dựng nền tảng tài chính cho tuổi 50 và xa hơn nữa.

Không cần phải kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức. Đôi khi chỉ cần:

- có quỹ dự phòng đủ lớn

- kiểm soát những khoản chi không cần thiết

- bắt đầu tích lũy dài hạn sớm hơn

Chừng đó thôi cũng đủ để cuộc sống sau này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và nếu bạn đang ở tuổi 40 hoặc gần mốc này, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là "mình đã kiếm được bao nhiêu", mà là: mình đã chuẩn bị gì cho 10–20 năm tới?

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

