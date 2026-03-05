Nữ diễn viên phim 700 tỷ đồng là cựu người mẫu nổi tiếng, làm mẹ đơn thân nuôi 2 con, U50 khẳng định “không chờ tình yêu đến”

Cựu người mẫu rẽ hướng điện ảnh thành công

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 16 tuổi. Cô là gương mặt nổi bật trên nhiều sàn diễn thời trang thập niên 1990 và từng giành giải thưởng tại một số cuộc thi nhan sắc.

Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Thân Thúy Hà từng phụ gia đình buôn bán trái cây ven quốc lộ để trang trải cuộc sống. Những năm đầu lập nghiệp tại TP.HCM, cô tiếp tục tự lập, bươn chải nhiều công việc khác nhau để nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật.

Thân Thúy Hà từng có nhiều năm gắn bó với sàn diễn thời trang

Sau thời gian gắn bó với catwalk, cô chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt phim truyền hình như Tình yêu còn lại , Nếu còn có ngày mai , Cung đường tội lỗi , Giọt nước mắt hận thù … Thân Thúy Hà thường đảm nhận những vai phụ nữ sắc sảo, cá tính mạnh hoặc phản diện, gây ấn tượng bởi lối diễn tự nhiên và chiều sâu nội tâm.

Vai bà Thanh trong Mùa sậy trổ bông giúp cô giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” tại Giải Ngôi Sao Xanh 2024. Bên cạnh phim truyền hình, nữ diễn viên còn tham gia các dự án điện ảnh như Tèo em , Scandal: Hào quang trở lại …

Khả năng diễn xuất của Thân Thúy Hà được khán giả đánh giá cao

Năm 2025, cô gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ - tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Trong phim, cô đảm nhận vai bà Kiều. Dù không phải nhân vật trung tâm, vai diễn của Thân Thúy Hà vẫn để lại dấu ấn nhất định.

Chia sẻ về phản ứng của khán giả với vai diễn trong Mưa đỏ và loạt vai phản diện từng đóng, Thân Thúy Hà bộc bạch: “Đến nay, chưa có bộ phim nào mà tôi không bị “ném đá”, bất kể vai chính diện hay phản diện. Kể cả với Mưa đỏ , vai tôi rất nhỏ thôi vẫn bị công kích” .

Thân Thúy Hà trong phim Mưa đỏ

Dù vậy, Thân Thúy Hà cho rằng tham gia những bộ phim phục vụ đông đảo khán giả đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nhiều phản ứng khác nhau. Người đẹp cho biết cô luôn tự nhủ phải làm nghề với tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi khả năng để khán giả có thể thấy được những điều mới mẻ ở cô.

“Đến với nghệ thuật, không ai không nghĩ đến hào quang. Năm 16 tuổi, lý do tôi bước vào nghề người mẫu cũng là vì hào quang. Nhưng đến thời điểm này, tôi không nghĩ vì hào quang mà tôi gắn bó lâu dài với nghề. Điều quan trọng níu chân mình ở một nghề nào đó chính là sự đam mê” , nữ diễn viên chia sẻ.

Cuộc sống bình yên ở tuổi U50

Dù được nhiều khán giả biết đến, Thân Thúy Hà lựa chọn lối sống kín tiếng. Cô từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và hiện là mẹ đơn thân nuôi hai con. Theo nữ diễn viên, con cái là mối quan tâm lớn nhất, vì vậy cô luôn dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng các con.

Không gian sống của gia đình Thân Thúy Hà

Ở tuổi U50, cô sống cùng gia đình trong căn biệt thự 4 tầng tại TP.HCM. Không gian sống được thiết kế hiện đại, nhiều cây xanh và hoa mang lại cảm giác yên bình. Mỗi ngày, nữ diễn viên đều bận rộn với nhiều hoạt động, từ công việc, nấu ăn, tập thể dục đến gặp gỡ bạn bè và sum họp gia đình.

Vẻ đẹp nữ diễn viên ở tuổi U50

Thân Thúy Hà cho biết cô không muốn trở thành gánh nặng cho con khi về già, vì vậy luôn chủ động làm việc và tích lũy tài chính để giữ sự độc lập. Cựu người mẫu thường xuyên nhận được lời khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối nhờ duy trì lối sống lành mạnh.

“Tôi không đóng cửa trái tim, cũng không ngồi chờ tình yêu tìm đến, để mọi thứ tùy duyên. Một mình, tôi không cô đơn, luôn tự chủ và tận hưởng cuộc sống” , nữ diễn viên bộc bạch.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)