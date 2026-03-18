Chuyện gì đang xảy ra với quán cơm của Trường Giang?

Quán Cơm quê Mười Khó của Trường Giang vốn là địa điểm ăn uống quen thuộc với nhiều người, trong đó có những khán giả theo dõi nam nghệ sĩ. Không chỉ được chính Trường Giang thường xuyên nhắc tới, quán còn nhiều lần xuất hiện trong các cuộc trò chuyện hay video của hội bạn bè nghệ sĩ. Nhờ vậy, cái tên Mười Khó nhanh chóng được biết đến rộng rãi và thu hút sự tò mò của nhiều thực khách.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một chi tiết khác liên quan đến quán cơm này cũng bắt đầu được chú ý. Cụ thể, điểm đánh giá trên Google Maps của các chi nhánh quán cơm Mười Khó chỉ dao động từ 3,6 đến 3,9 sao. Với nhiều người, đây được xem là mức điểm khá thấp so với một địa điểm ăn uống nổi tiếng.

Theo ghi nhận, 3 chi nhánh của quán cơm Mười Khó hiện có điểm số lần lượt khoảng 3,6 - 3,8 - 3,9 sao trên Google. Con số này khiến không ít người bất ngờ, bởi quán vốn được quảng bá khá nhiều và có sự xuất hiện của chủ quán là nghệ sĩ nổi tiếng.

Khi xem phần đánh giá chi tiết, có thể thấy nhiều nhận xét xoay quanh khẩu vị món ăn và trải nghiệm phục vụ. Một số ý kiến cho rằng món ăn chưa thật sự hợp khẩu vị của họ, trong khi một số khác nhắc đến vấn đề thái độ nhân viên.

Trong các đánh giá 1 sao, có những nhận xét như:

- "Gu ăn của mình đậm, nhưng cá ngừ kho dưa ở đây mặn quá. Bù lại canh tập tàng nấu tôm ngọt, ngon."

- "Đồ ăn ổn. Bác bảo vệ nhiệt tình, lịch sự. Các nhân viên trong quán không thân thiện, thái độ không vui, tạo cảm giác không thoải mái khi dùng bữa."

- "Gọi món ăn phải tự làm, phục vụ không có người trực bàn, quá tệ. Đã trải nghiệm và sẽ không quay lại."

- "Cá kho, gà kho ổn, ba chỉ rim mặn toàn mỡ. Phục vụ quá lâu, cơm trắng với khổ qua xào mà mang ra cuối bữa. Khổ qua xào còn sống. Nhân viên nghiệp vụ còn kém."

Các đánh giá này không chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây mà trải dài từ trước đó. Trong số đó, phần nhiều bình luận 1 sao được đăng cách đây 1 - 2 năm. Thời gian gần đây vẫn xuất hiện đánh giá thấp, tuy nhiên số lượng ít hơn so với giai đoạn trước.

Với các quán ăn, việc xuất hiện những ý kiến trái chiều trên nền tảng đánh giá trực tuyến là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt với những địa điểm gắn với tên tuổi nghệ sĩ như quán của Trường Giang, có thể các nhận xét từ thực khách đôi khi cũng khắt khe hơn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, phần đánh giá này cũng được xem là một trong những kênh phản hồi trực tiếp từ khách hàng, giúp nhiều hàng quán nhìn lại trải nghiệm dịch vụ và điều chỉnh nếu cần thiết.

Cơm quê Mười Khó là chuỗi quán ăn mang phong cách dân dã, được xây dựng theo tinh thần bữa cơm gia đình. Thực đơn tại đây khá đa dạng với nhiều món quen thuộc như thịt luộc chấm mắm nêm, cá bống kho tộ, canh chua cá lóc, rau luộc ăn kèm kho quẹt hay các món cơm nhà thường thấy... Không gian quán cũng được thiết kế theo hướng mộc mạc, gợi cảm giác ấm cúng như đang dùng bữa trong một căn bếp gia đình.

Trước đó, quán từng nhận một số ý kiến cho rằng mức giá tại đây cao hơn so với nhiều quán cơm truyền thống, khiến khái niệm "cơm quê" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Tuy vậy, cũng có nhiều thực khách cho rằng mức giá này còn phụ thuộc vào vị trí mặt bằng, chi phí vận hành và cách bài trí không gian của quán. Dù từng gây tranh luận, Cơm quê Mười Khó vẫn duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và dịp cuối tuần.

Hiện nay, chuỗi quán này đã mở rộng ra nhiều chi nhánh. Thực đơn vẫn xoay quanh các món ăn quen thuộc như cá kho, thịt luộc, rau xào, canh chua… với phong cách bữa cơm gia đình. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, quán vẫn thu hút nhiều thực khách ghé thử, một phần vì tò mò, một phần vì yêu thích các món ăn mang hương vị cơm nhà.