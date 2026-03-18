3 loại cây đặc biệt phù hợp với tuổi 40 trở lên: Biết trồng thì thể chất và tinh thần đều đi lên

Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Áp lực công việc, quá trình lão hóa và môi trường sống đô thị khiến cơ thể dễ mệt mỏi, căng thẳng hơn. Trong bối cảnh đó, việc trồng cây tại nhà không chỉ giúp tạo không gian xanh mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo báo VnExpress, các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với thiên nhiên và không gian xanh có thể cải thiện tâm trạng, kích thích giác quan và giúp giảm căng thẳng tinh thần, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tổng thể của con người. Ngay cả những không gian xanh nhỏ trong nhà cũng có thể mang lại tác động tích cực.

Dưới đây là 3 loại cây vừa dễ trồng vừa đặc biệt phù hợp với người trung niên, giúp cải thiện môi trường sống và hỗ trợ sức khỏe.

1. Cây lưỡi hổ – “máy lọc không khí” tự nhiên trong nhà

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh được nhiều chuyên gia khuyên trồng trong nhà nhờ khả năng thanh lọc không khí tốt.

Theo báo Tuổi Trẻ, cây lưỡi hổ được ưa chuộng vì có khả năng hấp thụ một số khí độc và góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhiều nghiên cứu cho thấy không khí trong nhà có thể ô nhiễm hơn ngoài trời nhiều lần.

Đối với người trên 40 tuổi – nhóm dễ gặp các vấn đề về hô hấp, giấc ngủ hoặc căng thẳng – một môi trường sống trong lành có ý nghĩa rất lớn. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn nổi tiếng là loại cây rất dễ chăm sóc: chịu hạn tốt, ít cần tưới nước và thích hợp với cả không gian nhỏ như căn hộ hay phòng làm việc.

Việc chăm sóc cây cũng là một hoạt động thư giãn nhẹ nhàng, giúp giảm stress và tạo cảm giác cân bằng sau một ngày làm việc kéo dài.

2. Cây ngũ gia bì – vừa đẹp vừa có lợi cho sức khỏe

Ngũ gia bì là loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Không chỉ có giá trị trang trí, loại cây này còn được đánh giá cao về lợi ích sức khỏe.

Theo báo Tuổi Trẻ, cây ngũ gia bì có khả năng làm sạch không khí và hút các khí độc như formaldehyde trong môi trường sống. Ngoài ra, cây còn được cho là có tác dụng xua đuổi muỗi tự nhiên, giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn.

Đối với người trung niên, việc giảm tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm trong nhà là rất quan trọng vì hệ miễn dịch và sức đề kháng thường không còn mạnh như trước. Trồng ngũ gia bì trong phòng khách hoặc ban công không chỉ giúp căn nhà xanh mát mà còn góp phần tạo môi trường sống lành mạnh.

Hơn nữa, ngũ gia bì là cây phát triển quanh năm, ít sâu bệnh và rất dễ chăm sóc, phù hợp với những người bận rộn nhưng vẫn muốn duy trì thói quen làm vườn.

3. Cây lược vàng – cây thuốc quen thuộc trong nhiều gia đình

Ngoài các cây cảnh giúp thanh lọc không khí, một số loại cây còn được xem là “cây thuốc” tự nhiên.

Theo báo Tuổi Trẻ, cây lược vàng chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi và được nghiên cứu cho thấy có khả năng hỗ trợ sức khỏe, đồng thời giúp làm sạch không khí trong phòng và có lợi cho hệ hô hấp.

Ở nhiều gia đình Việt Nam, lược vàng thường được trồng trong chậu nhỏ đặt ở ban công hoặc bệ cửa sổ. Loại cây này khá dễ trồng, chịu bóng tốt và không cần chăm sóc cầu kỳ.

Với người trên 40 tuổi, việc trồng và chăm sóc các loại cây dược liệu đơn giản như lược vàng không chỉ giúp tạo thói quen sống xanh mà còn mang lại cảm giác chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Không chỉ là cây cảnh, đó còn là “liều thuốc tinh thần”

Các chuyên gia cho rằng việc chăm sóc cây cối có thể mang lại nhiều lợi ích tinh thần. Khi con người dành thời gian cho thiên nhiên hoặc tạo ra không gian xanh trong nhà, tâm trạng thường trở nên tích cực hơn, giảm lo âu và căng thẳng.

Đối với người sau tuổi 40 – giai đoạn dễ chịu áp lực công việc, gia đình và sức khỏe – việc trồng vài chậu cây nhỏ trong nhà có thể trở thành thói quen lành mạnh. Không chỉ giúp làm đẹp không gian sống, cây xanh còn mang lại sự thư giãn, cân bằng cảm xúc và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm một cách đơn giản để cải thiện chất lượng sống, hãy bắt đầu từ việc trồng một vài chậu cây trong nhà. Đôi khi, chỉ một góc xanh nhỏ cũng đủ mang lại sự thay đổi lớn cho cả thể chất lẫn tinh thần.