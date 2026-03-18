Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu 1 công trình lần đầu xuất hiện ở Việt Nam: Vốn đầu tư đạt 1.000 tỷ, sử dụng công nghệ của Pháp

Khu du lịch Văn hóa – Thể thao Đại Nam (do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách khu vực phía Nam. Được khởi công xây dựng từ năm 1999 với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, quần thể này gây ấn tượng bởi quy mô lớn cùng hàng loạt hạng mục giải trí đa dạng, nổi bật là Trường đua Đại Nam – một công trình mang tính biểu tượng về thể thao – giải trí.

Được khởi công vào ngày 26/7/2016 và chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2017, Trường đua Đại Nam có diện tích lên tới 60 ha, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Công trình được xây dựng theo mô hình “5 trong 1”, tích hợp nhiều loại hình thi đấu và biểu diễn như đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, đua go-kart cùng các màn trình diễn Jet Ski – Flyboard.

Điểm nhấn của trường đua là tổ chức các cuộc đua ngựa – được định hướng trở thành hoạt động chủ lực. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, việc phát triển đua ngựa còn nhằm khôi phục một loại hình thể thao tại Việt Nam. Đường đua được thiết kế theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đua ngựa Quốc tế, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho cả người lẫn ngựa. Trong tương lai, nơi đây còn hướng tới việc tổ chức các giải đua ngựa quy mô khu vực và quốc tế, qua đó hình thành hệ sinh thái nuôi và sở hữu ngựa đua trong nước.

Bên cạnh đó, khu vực hồ nước rộng lớn tại trường đua là không gian dành cho các màn trình diễn Jet Ski và Flyboard. Đây là một trong những loại hình giải trí lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ với các pha biểu diễn kỹ thuật cao của vận động viên chuyên nghiệp.

Ở mảng tốc độ, đường đua mô tô tại Đại Nam cũng gây chú ý khi được thiết kế bài bản với chiều dài 2.200 m, gồm 14 khúc cua đa dạng như tăng tốc, cua lơi, cua tròn, cua tám độ nghiêng…

Mặt đường sử dụng công nghệ nhựa polymer của Pháp, giúp thoát nước nhanh, đảm bảo an toàn và hạn chế gián đoạn do thời tiết. Đây là trường đua đầu tiên Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, cho phép đua mô tô phân khối lớn loại KTM RC390, dung tích 390 phân khối, thậm chí đường chạy này đủ tiêu chuẩn đua mô tô lên tới 600 phân khối.

Đặc biệt hơn, bộ môn Go-kart cũng có mặt tại trường đua này để phục vụ nhu cầu giải trí của bạn. Trường đua cũng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với chiều dài tương đương 2,2 km, sử dụng 15 chiếc Go-kart chuyên nghiệp. Hệ thống trường đua được bố trí hợp lý với nhiều đoạn kỹ thuật, cùng khu vực tiếp nhiên liệu được thiết kế tối ưu nhằm đảm bảo vận hành liên tục trong các giải đấu.

Bao quanh toàn bộ khu vực là hệ thống khán đài có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi, kết hợp cùng màn hình LED và hệ thống chiếu sáng công suất lớn, phục vụ nhu cầu theo dõi các sự kiện vào cuối tuần hoặc các giải đấu quy mô lớn.

Ngoài ra, bộ môn đua chó vốn quen thuộc tại Vũng Tàu cũng được đưa vào vận hành tại Đại Nam với quy mô lớn hơn. Đường đua dài 500 m được phủ cát vàng theo tiêu chuẩn quốc tế, đi kèm hệ thống camera và màn hình hiện đại, giúp khán giả theo dõi toàn bộ diễn biến và kết quả một cách trực quan, chính xác.

Với sự đầu tư bài bản và định hướng phát triển đa dạng, Trường đua Đại Nam không chỉ là điểm giải trí đơn thuần mà còn từng bước định hình một tổ hợp thể thao – du lịch quy mô lớn tại Việt Nam.